A berlini városvezetőség kitart az olimpiai pályázat mellett

„A játékok Németországba hozatalakor nem lehet megkerülni Berlint. Ez valódi beruházási lendületet jelent majd városunknak és Kelet-Németországnak az infrastruktúrában, a tömegközlekedésben és a lakásépítésben is” – jelentette ki szenvedélyes hangú beszédében Kai Wegner (CDU) főpolgármester. Hozzátette: a „némi ellenállás ellenére” kitartanak az ötkarikás pályázat fontossága mellett, és ebben támaszkodik politikustársaira is.

A Tagesspiegel című lap megbízásából – azaz nem hivatalos fórumon – készült múlt heti felmérésben a berliniek többsége jelezte, nem szeretné, ha a város a jövőben olimpiát és paralimpiát rendezne. A válaszadók 67 százaléka utasította el a német főváros esetleges pályázatát a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es játékokra. A megkérdezettek 27 százaléka támogatta a tervet, hat százalékuk pedig nem foglalt állást.

Berlin mellett Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, valamint München és Hamburg szeretne a német pályázó lenni. A bajor főváros lakosságának többsége támogatja a kandidálási szándékot. Észak-Rajna-Vesztfáliában áprilisban, Hamburgban májusban terveznek referendumot, Berlinben nem lesz ilyen.

A Német Olimpiai Bizottság várhatóan 2026 őszén dönt arról, melyik város jelentkezését támogatja.

A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között határoz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A 11 év múlva esedékes rendezés iránt több országból van érdeklődő: Németország mellett kinyilvánította szándékát a Dél-Afrika, Dél-Korea, Chile, India, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, Barcelona és Madrid, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. Az érdeklődők sorában ott van Budapest is.

A tavalyi párizsi ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben az ausztráliai Brisbane lesz a házigazda.

