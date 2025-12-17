Spanyol Kupa: szenvedett, de nyert a Real Madrid a harmadosztályú ellenfelével szemben

Az Alavés és a Sevilla összecsapásán sokáig 0–0-t mutatott az eredményjelző, bár a hazaiak tudták a veszélyesebb futballt bemutatni, a találkozó végül is úgy alakult, hogy akciógólt nem láthatott a majd tízezer fős közönség. Az egyetlen gól ugyanis Carlos Vicente révén büntetőből esett a 79. percben. Ez elég volt az Alavésnek arra, hogy kilencven perc alatt kiharcolja a továbbjutást.

A Real Madrid is megúszta a hosszabbítást. A királyi gárda a harmadosztályú csoportjában 16 forduló után 15 ponttal a 19. helyen álló Talavera CF otthonába látogatott, és a vendéglátó szépen tartotta a gól nélküli eredményt a félidő hajrájáig. Akkor viszont előbb Kylian Mbappé értékesítette a megítélt 11-est, majd a ráadásban Manuel Farrando a saját kapujába talált, s úgy tűnt, nyugodt második félidő vár a fővárosiakra. Ez egészen a hajráig így is volt, amikor az öngólos Farrando átadása után Nahuel Arroyo szépített. Két perccel a vége előtt Mbappé visszaállította a kétgólos különbséget, újabb három perc elteltével pedig Gonzalo Di Renzo ismét egyre csökkentette a különbséget. Ez csak azért maradhatott meg a lefújásig, mert Andrej Lunyin káprázatos védést mutatott be a 94. percben.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Alavés–Sevilla 1–0

Talavera CF (III.)–Real Madrid 2–3

KORÁBBAN

Cultural Leonesa (II.)–Levante 1–0

Albacete (II.)–Celta Vigo 2–2 – 11-esekkel 3–0

Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid 2–3

Huesca (II.)–Osasuna 2–4 – hosszabbítás után

Racing Santander (II.)–Villarreal 2–1

KEDD

Eldense (III.)–Real Sociedad 1–2

Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona 0–2

Sporting Gijón (II.)–Valencia 0–2

Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0

Eibar (II.)–Elche 0–1