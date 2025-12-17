Nemzeti Sportrádió

Spanyol Kupa: szenvedett, de nyert a Real Madrid a harmadosztályú ellenfelével szemben

2025.12.17. 23:26
Kell Mbappé duplája a továbbjutáshoz (Fotó: Getty Images)
A spanyol Király-kupa 3. fordulójának szerdai játéknapján a legjobb 16 közé jutás volt a tét. Az esti mérkőzéseken a Real Madrid a harmadosztályú Talavera CF vendégeként csak nehezen győzött, míg az Alavés egyetlen gólt szerezve múlta felül a Sevillát, utóbbi tehát a mai negyedik élvonalbeli búcsúzó.

Az Alavés és a Sevilla összecsapásán sokáig 0–0-t mutatott az eredményjelző, bár a hazaiak tudták a veszélyesebb futballt bemutatni, a találkozó végül is úgy alakult, hogy akciógólt nem láthatott a majd tízezer fős közönség. Az egyetlen gól ugyanis Carlos Vicente révén büntetőből esett a 79. percben. Ez elég volt az Alavésnek arra, hogy kilencven perc alatt kiharcolja a továbbjutást. 

A Real Madrid is megúszta a hosszabbítást. A királyi gárda a harmadosztályú csoportjában 16 forduló után 15 ponttal a 19. helyen álló Talavera CF otthonába látogatott, és a vendéglátó szépen tartotta a gól nélküli eredményt a félidő hajrájáig. Akkor viszont előbb Kylian Mbappé értékesítette a megítélt 11-est, majd a ráadásban Manuel Farrando a saját kapujába talált, s úgy tűnt, nyugodt második félidő vár a fővárosiakra. Ez egészen a hajráig így is volt, amikor az öngólos Farrando átadása után Nahuel Arroyo szépített. Két perccel a vége előtt Mbappé visszaállította a kétgólos különbséget, újabb három perc elteltével pedig Gonzalo Di Renzo ismét egyre csökkentette a különbséget. Ez csak azért maradhatott meg a lefújásig, mert Andrej Lunyin káprázatos védést mutatott be a 94. percben. 

Andriy Lunin save against Talavera 90+3'
byu/Delmer9713 insoccer

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Alavés–Sevilla 1–0
Talavera CF (III.)–Real Madrid 2–3
KORÁBBAN
Cultural Leonesa (II.)–Levante 1–0
Albacete (II.)–Celta Vigo 2–2 – 11-esekkel 3–0
Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid 2–3
Huesca (II.)–Osasuna 2–4 – hosszabbítás után
Racing Santander (II.)–Villarreal 2–1

KEDD
Eldense (III.)–Real Sociedad 1–2
Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona 0–2
Sporting Gijón (II.)–Valencia 0–2
Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0
Eibar (II.)–Elche 0–1

 

