Európai kézilabdaligák: Ogonovszkyék és Fazekasék is nyertek

Ogonovszky Eszter három góllal járult hozzá a címvédő és listavezető Super Amara Bera Bera 31–28-as hazai sikeréhez a Costa Del Sol Málaga ellen a spanyol női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.
Ez volt a bajnokcsapat első mérkőzése a világbajnokság miatti szünet után. A liga honlapja szerint a Bera Bera továbbra is veretlenül vezeti a tabellát.
Fazekas Gergő öt, Szita Zoltán és Ilic Zoran három-három góllal vette ki a részét a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plock 38–28-as hazai győzelméből az MMTS Kwidzyn ellen a lengyel férfibajnokságban.
Európai kézilabdaligák: tizenhárom magyar gól Plockban
Kézilabda
2025.12.14. 09:16
Európai kézilabdaligák: háromszor három magyar gól Plockban
Kézilabda
2025.12.09. 08:30
