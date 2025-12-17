Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Ogonovszkyék és Fazekasék is nyertek

Vágólapra másolva!
2025.12.17. 23:22
null
Ogonovszky három góllal zárt (Fotó: Bera Bera)
Címkék
európai kézilabdaligák Ogonovszky Eszter Szita Zoltán Fazekas Gergő Ilic Zoran
Ogonovszky Eszter három góllal járult hozzá a címvédő és listavezető Super Amara Bera Bera 31–28-as hazai sikeréhez a Costa Del Sol Málaga ellen a spanyol női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.

 

Ez volt a bajnokcsapat első mérkőzése a világbajnokság miatti szünet után. A liga honlapja szerint a Bera Bera továbbra is veretlenül vezeti a tabellát.

Fazekas Gergő öt, Szita Zoltán és Ilic Zoran három-három góllal vette ki a részét a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plock 38–28-as hazai győzelméből az MMTS Kwidzyn ellen a lengyel férfibajnokságban.

 

európai kézilabdaligák Ogonovszky Eszter Szita Zoltán Fazekas Gergő Ilic Zoran
Legfrissebb hírek

Európai kézilabdaligák: tizenhárom magyar gól Plockban

Kézilabda
2025.12.14. 09:16

Európai kézilabdaligák: háromszor három magyar gól Plockban

Kézilabda
2025.12.09. 08:30

Európai kézilabdaligák: Lukács három gólt és 11 gólpasszt jegyzett az Elverumban

Kézilabda
2025.11.29. 22:31

Európai kézilabdaligák: óriási bravúr Korsós és Töpfner csapatától

Kézilabda
2025.11.16. 12:32

Dráma Kielcében, Rostáék simán kikaptak Nantes-ban, Fazekasék sem bírták a Barca tempóját

Kézilabda
2025.11.13. 22:40

Szita Zoltán szerint nincs nagy titok a jól működő csapat mögött

Kézilabda
2025.11.04. 10:58

Fazekas Gergő tapasztaltnak még nem mondaná magát, de már újoncnak sem

Kézilabda
2025.10.30. 11:07

Európai kézilabdaligák: nyolc magyar gól és kilenc gólpassz Norvégiában

Kézilabda
2025.10.25. 23:27
Ezek is érdekelhetik