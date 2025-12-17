Spanyol Kupa: az Atlético hozta a kötelezőt, a Villarreal kiesett

Az élvonalban harmadik helyen álló Villarreal alig fél óra alatt kétgólos hátrányba került a másodosztály listavezetője, a Racing Santander otthonában, miután Juan Arana a 6. és a 28. percben is betalált. A Bajnokok Ligája főtábláján is szereplő Villarreal Ayoze Pérez révén a második félidőben szépített, ám az egyenlítés már nem jött össze neki, a Santander sikeresen kivédekezte a hátralévő időt.

A Villarreal sorsára jutott az élvonalban sereghajtó Levante is, amelynek a másodosztályú középcsapat, a Cultural Leonesa jelentett megoldhatatlan feladatot, ahogy a Celta Vigónak sem kell már várnia a következő kör sorsolását. A vigóiak Albacetében kényszerültek hosszabbításra úgy, hogy a házigazdák a rendes játékidő négyperces ráadásában egyenlítettek. A kétszer 15 perces ráadásban nem esett gól, a szétlövés meg gyorsan eldőlt: a hazaiak belőtték első három tizenegyesüket, a vendégek kihagyták.

Nehézkesen jutott tovább az Atlético Madrid a negyedosztályú Atlético Baleares vendégeként annak ellenére, hogy a 20. percben már két góllal vezetett Griezmann és Raspadori góljával, de a hazaiak gyorsan szépítettek. A második félidő közepén, Griezmann második gólja után úgy tűnt, bebiztosítja győzelmét az Atlético, ám az utolsó tíz percben a vendéglátók két tizenegyest is kaptak – igaz, Jaume Tovar az elsőt elhibázta, a másodiknál már nem volt a pályán, Mouhamadou Keita hiába szépített, az egyenlítés már nem jött össze a kis csapatnak.

Megszenvedett a Huesca otthonában az Osasuna is, amely hosszabbításban jutott tovább: a rendes játékidő 1–1-es eredménye már a szünet előtt kialakult, a ráadásban viszont a másodosztályú csapat kifulladt, és hiába tudott még egyenlíteni az utolsó térfélcsere előtt, a ráadás második felében kétszer is betalált az Osasuna.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Cultural Leonesa (II.)–Levante 1–0

Albacete (II.)–Celta Vigo 2–2 – 11-esekkel 3–0

Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid 2–3

Huesca (II.)–Osasuna 2–4 – hosszabbítás után

Racing Santander (II.)–Villarreal 2–1

KÉSŐBB

21.00: Alavés–Sevilla

21.00: Talavera de la Reina (III.)–Real Madrid (Tv: Sport2)

KEDD

Eldense (III.)–Real Sociedad 1–2

Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona 0–2

Sporting Gijón (II.)–Valencia 0–2

Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0

Eibar (II.)–Elche 0–1