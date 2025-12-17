Nemzeti Sportrádió

Cherki és Savinho bombájával elődöntős a Man. City az angol Ligakupában

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.17. 22:37
null
Cherki gólja (Fotó: Getty Images)
Címkék
Newcastle angol Ligakupa Brentford Fulham Manchester City
Az angol labdarúgó Ligakupa negyeddöntőjében a Manchester City 2–0-ra legyőzte a Brentfordot, ezzel bejutott az elődöntőbe. A Newcastle a 92. percben szerzett góllal nyert a Fulham ellen.

Kis túlzással a Manchester City szokásos kezdőcsapata a kispadon foglalt helyet. Többek között Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland, Josko Gvardiol, Phil Foden és Matheus Nunes sem kezdett Pep Guardiola csapatában. Ezzel együtt a manchesteriek megszerezték a vezetést Rayan Cherki gyönyörű góljával a 32. percben. Szöglet után a kifejelt labdát átvette, majd egy csel után középről 20 méterről a bal felső sarokba bombázta.

A második gólra egészen a 67. percig kellett várni, akkor Savinho hasonlóan szép góllal duplázta meg a hazaiak előnyét. A kontra végén a brazil játékos szintén a bal felső sarokba bombázta a labdát.

Ezzel el is dőlt a csata, a Chelsea után a Manchester City is bejutott az elődöntőbe.

A játéknap másik, későbbi meccsén a Newcastle a 92. percben szerzett góllal vívta ki a továbbjutást a Fulham ellen.

ANGOL LIGAKUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Manchester City–Brentford 2–0 (Cherki 32., Savinho 67.)
Newcastle United–Fulham 2–1 (Wissa 10., Miley 90+2., ill. Lukics 16.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Kedden játszották
Cardiff City (III.)–Chelsea 1–3 (Turnbull 75., ill. Garnacho 57., 90+3., Neto 82.)
December 23.
Arsenal–Crystal Palace

 

Newcastle angol Ligakupa Brentford Fulham Manchester City
Legfrissebb hírek

Garnacho duplázott, a Chelsea bejutott az angol Ligakupa elődöntőjébe

Angol labdarúgás
2025.12.16. 22:59

Haaland duplázott, a City magabiztosan nyert; folytatódott az Aston Villa győzelmi sorozata

Angol labdarúgás
2025.12.14. 19:30

Nick Woltemade megállítása lehet a Leverkusen sikerének titka

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 10:37

Londoni derbit nyert meg a Palace, feljött a negyedik helyre; a Brighton a 91. percben mentett pontot

Angol labdarúgás
2025.12.07. 19:25

Nem kapott gólt, kettővel nyert az Arsenal – ismét ötpontos az előnye a PL-tabella élén

Angol labdarúgás
2025.12.03. 23:14

Haaland rekordot döntött, a City majdnem leadta négygólos előnyét a Fulham otthonában

Angol labdarúgás
2025.12.02. 23:15

Leadta kétgólos előnyét, de Foden 91. perces góljával megverte az újoncot a Manchester City

Angol labdarúgás
2025.11.29. 18:02

A Marseille-nek Aubameyang, a Napolinak McTominay volt a nyerőembere

Bajnokok Ligája
2025.11.25. 22:57
Ezek is érdekelhetik