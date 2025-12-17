Cherki és Savinho bombájával elődöntős a Man. City az angol Ligakupában

Kis túlzással a Manchester City szokásos kezdőcsapata a kispadon foglalt helyet. Többek között Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland, Josko Gvardiol, Phil Foden és Matheus Nunes sem kezdett Pep Guardiola csapatában. Ezzel együtt a manchesteriek megszerezték a vezetést Rayan Cherki gyönyörű góljával a 32. percben. Szöglet után a kifejelt labdát átvette, majd egy csel után középről 20 méterről a bal felső sarokba bombázta.

A második gólra egészen a 67. percig kellett várni, akkor Savinho hasonlóan szép góllal duplázta meg a hazaiak előnyét. A kontra végén a brazil játékos szintén a bal felső sarokba bombázta a labdát.

Ezzel el is dőlt a csata, a Chelsea után a Manchester City is bejutott az elődöntőbe.

A játéknap másik, későbbi meccsén a Newcastle a 92. percben szerzett góllal vívta ki a továbbjutást a Fulham ellen.

ANGOL LIGAKUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Manchester City–Brentford 2–0 (Cherki 32., Savinho 67.)

Newcastle United–Fulham 2–1 (Wissa 10., Miley 90+2., ill. Lukics 16.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Kedden játszották

Cardiff City (III.)–Chelsea 1–3 (Turnbull 75., ill. Garnacho 57., 90+3., Neto 82.)

December 23.

Arsenal–Crystal Palace