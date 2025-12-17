Kikaptak a magyar csapatok az osztrák hokiligában

Az utolsó húsz percet kapuvassal kezdték a vendégek, a Klagenfurt gyorsan lezárhatta volna az összecsapást, többek között David Waschnig előtt is adódott egy nagy lehetőség. Néhány perccel később felcsillant a remény, ugyanis emberelőnybe került a Volán, de ezúttal nem találtak be a kék-fehérek. Lendületet azonban szereztek belőle, ám kilenc perccel a vége előtt újra betalált a KAC, egy kontrát követően Finn van Ee sodort be egy kipattanót. Nem adta fel a Volán, Ted Dent levitte a kapusát is, sajnos ebből is az ellenfél jött ki jobban, és Mathias From üres kapus gólja végleg eldöntötte a mérkőzést.

Nem kezdte rosszul a Vienna Capitals elleni mérkőzést a Fradi idegenben, mégis már a 8. percben hátrányba került. Aki figyelemmel követte az elmúlt években a hazai jégkorongot, tudja, milyen nehéz egy Kevin Constantine irányította együttes ellen hátrányban játszani. Nem is sikerült az egyenlítés az FTC-nek, pedig az utolsó öt percben szinte végig kettős emberelőnyben volt, mégis kikapott 4–3-ra.

ICEHL

ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC (osztrák) 3–6 (2–2, 1–2, 0–2)

MET Aréna, 3358 néző. V: Piragic (horvát), Siegel (osztrák), Konc (szlovák), Riecken (osztrák)

FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R., Mihály Á. – Archibald, BARTALIS I. (2), KURALT 2 (1) / Erdély Cs., HÁRI J. 1 (1), Cheek / Kulmala, Richards, Gerlach / Ambrus Cs., Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

KLAGENFURT: Dahm – Unterweger (1), Nickl (1) / Jensen Aabo (1), Preiml (1) / Teves, Maier/ Sablattnig – Schwinger, Herburger, Petersen / Waschnig, KEMPE 1 (1), FROM 2 (1) / FRASER 1 (1), van Ee 1 (1), Hochegger 1 (1) / Lam, Obersteiner, Dobrovolny. Edző: Kirk Furey

Kapura lövések: 39–36

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – A középső játékrészben be is szorítottuk őket, akadt néhány nagy helyzetünk. Jobban találták meg a kipattanókat, a harmadik harmadban még a korcsolyájukról is bepattant. Remélhetőleg, legközelebb ez megfordul, építkeznünk kell tovább.

Kirk Furey: – Tíznapos szünet után léptünk jégre, ez látszott is, igazi hullámvasút volt ez a mérkőzés. Mindkét csapatnak meg kellett találnia a ritmusát, nekünk ez kicsit lassabban ment, mint szerettük volna. Az eredmény nem feltétlenül tükrözi a játék képet, jól védett a kapusunk.

VIENNA CAPITALS (osztrák)–FTC-TELEKOM 4–3 (1–0, 1–0, 2–3)

Bécs, 4380 néző. V: Soós, Zrnic, Hribar (mindketten szlovénok), Váczi D.

VIENNA: Cowley – Bourque (1), Nogier 1 / C. HULTS 1, HACKL / Wolf, Lindner / Kirchschläger – M. Hults (1), Vey 1, Kosmachuk (2) / SOUCH 1 (1), Wallner, Franklin / Kromp, PREISER, Gregoire / Antonitsch, Theirich (1), Koschek. Edző: Kevin Constantine

FTC: Bálizs – Tóth Gergely, Lindgren / Hudec, Ytterell / Seregély Máté, Horváth M. (1) / Farkas B. – SHAW (3), Mattyasovszky, Laskawy / GREEN 1 (1), Coulter 1 (1), Tammela 1 / Mihalik A., Nagy Krisztián, Molnár D. / Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 33–28

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 5/2

Fegyelmi büntetések: 10 perc fegyelmi (Simon Bourque), végleges kiállítás (Dominic Hackl)

MESTERMÉRLEG

Kevin Constantine: – Nagy győzelem volt. Mivel nem állunk rájátszást érő helyen, ezért minden egyes mérkőzésen úgy kell játszanunk, mintha a túlélésért küzdenénk. Harcolnunk kell azért, hogy feljebb kerüljünk a tabellán. Kicsit lassan rázódtunk bele a ritmusba, hiszen a nemzetközi szünet miatt sokáig nem játszottunk együtt. Nem szabad ennyi kiállítást kapnunk fegyelmezetlenségekből.

Timo Saarikoski: – A második bekapott gól nagyon megviselt minket mentálisan, mert már csak három másodperc volt hátra a dudaszóig, mégis kétgólos hátrányban mentünk az öltözőbe. A végén ennek ellenére közel jártunk ahhoz, hogy kiegyenlítsünk emberelőnyben, nem hiányzott sok hozzá.

A JÁTÉKNAP TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Graz 99ers (osztrák)–Ljubljana (szlovén) 2–3 – szétlövéssel

Salzburg (osztrák)–Vorarlberg (osztrák) 7–0

HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák) 7–4

HC Pustertal Wölfe (olasz)–HC TIWAG Innsbruck (osztrák) 7–2