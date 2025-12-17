Kikaptak a magyar csapatok az osztrák hokiligában

Nehéz feladat várt a Volánra szerdán, a forduló előtt a tabellán a második helyet elfoglaló Klagenfurt érkezett Székesfehérvárra. A kék-fehérek alapszakasza eddig nem úgy alakult, ahogy szerették volna, de még a fordulók majdnem fele hátravan, így van esély a felzárkózásra, még a hatba kerülésre is. Ehhez azonban már bravúrokra lenne szükség, amire jó alkalmat szolgáltatott a KAC elleni összecsapás.
Az első néhány perc csendesebb játékot hozott, majd a Fehérvár emberelőnybe került, és 23 másodperc alatt ki is használta a fórt: Bartalis István kapura tett korongja még kijött a kapusról, ám Anze Kuralt közeli ismétlésénél Sebastian Dahm is tehetetlen volt. Nem sokáig tartott a hazai öröm, a szurkolók még lendületbe sem jöttek, máris döntetlent mutatott az eredményjelző, Justin Richards mellől Mario Kempe mattolta közelről Rasmus Reijolát. Nyolc perccel a szünet előtt újra a Fehérvár hálója rezdült meg, az osztrákok első lövése még kijött a kapuvasról, ám az ismétlésnél a félig üresen maradt kapuba Matthew Fraser könnyedén belőtte a pakkot. Kivédekezett egy emberelőnyt a Volán, ennek fontossága később mutatkozott meg igazán, ugyanis éppen csak lejárt egy magyar emberelőny, Hári János értékesített egy lecsorgót.
Ahogy az első, a középső játékrész is kiválóan indult magyar szempontból, 42 másodpercet követően ismét vezetett a Volán, Bartalis indult meg a szélen, centerezését Kuralt váltotta gólra. A harmad közepén jött az újabb fordulat, 18 másodperc alatt két gólt is berámolt a Klagenfurt, Ted Dent időt is kért. Hatottak az edzői intelmek, sorra jöttek a fehérvári lehetőségek, de mind kimaradt.
Az utolsó húsz percet kapuvassal kezdték a vendégek, a Klagenfurt gyorsan lezárhatta volna az összecsapást, többek között David Waschnig előtt is adódott egy nagy lehetőség. Néhány perccel később felcsillant a remény, ugyanis emberelőnybe került a Volán, de ezúttal nem találtak be a kék-fehérek. Lendületet azonban szereztek belőle, ám kilenc perccel a vége előtt újra betalált a KAC, egy kontrát követően Finn van Ee sodort be egy kipattanót. Nem adta fel a Volán, Ted Dent levitte a kapusát is, sajnos ebből is az ellenfél jött ki jobban, és Mathias From üres kapus gólja végleg eldöntötte a mérkőzést.
Nem kezdte rosszul a Vienna Capitals elleni mérkőzést a Fradi idegenben, mégis már a 8. percben hátrányba került. Aki figyelemmel követte az elmúlt években a hazai jégkorongot, tudja, milyen nehéz egy Kevin Constantine irányította együttes ellen hátrányban játszani. Nem is sikerült az egyenlítés az FTC-nek, pedig az utolsó öt percben szinte végig kettős emberelőnyben volt, mégis kikapott 4–3-ra.
ICEHL
ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC (osztrák) 3–6 (2–2, 1–2, 0–2)
MET Aréna, 3358 néző. V: Piragic (horvát), Siegel (osztrák), Konc (szlovák), Riecken (osztrák)
FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R., Mihály Á. – Archibald, BARTALIS I. (2), KURALT 2 (1) / Erdély Cs., HÁRI J. 1 (1), Cheek / Kulmala, Richards, Gerlach / Ambrus Cs., Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent
KLAGENFURT: Dahm – Unterweger (1), Nickl (1) / Jensen Aabo (1), Preiml (1) / Teves, Maier/ Sablattnig – Schwinger, Herburger, Petersen / Waschnig, KEMPE 1 (1), FROM 2 (1) / FRASER 1 (1), van Ee 1 (1), Hochegger 1 (1) / Lam, Obersteiner, Dobrovolny. Edző: Kirk Furey
Kapura lövések: 39–36
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – A középső játékrészben be is szorítottuk őket, akadt néhány nagy helyzetünk. Jobban találták meg a kipattanókat, a harmadik harmadban még a korcsolyájukról is bepattant. Remélhetőleg, legközelebb ez megfordul, építkeznünk kell tovább.
Kirk Furey: – Tíznapos szünet után léptünk jégre, ez látszott is, igazi hullámvasút volt ez a mérkőzés. Mindkét csapatnak meg kellett találnia a ritmusát, nekünk ez kicsit lassabban ment, mint szerettük volna. Az eredmény nem feltétlenül tükrözi a játék képet, jól védett a kapusunk.
VIENNA CAPITALS (osztrák)–FTC-TELEKOM 4–3 (1–0, 1–0, 2–3)
Bécs, 4380 néző. V: Soós, Zrnic, Hribar (mindketten szlovénok), Váczi D.
VIENNA: Cowley – Bourque (1), Nogier 1 / C. HULTS 1, HACKL / Wolf, Lindner / Kirchschläger – M. Hults (1), Vey 1, Kosmachuk (2) / SOUCH 1 (1), Wallner, Franklin / Kromp, PREISER, Gregoire / Antonitsch, Theirich (1), Koschek. Edző: Kevin Constantine
FTC: Bálizs – Tóth Gergely, Lindgren / Hudec, Ytterell / Seregély Máté, Horváth M. (1) / Farkas B. – SHAW (3), Mattyasovszky, Laskawy / GREEN 1 (1), Coulter 1 (1), Tammela 1 / Mihalik A., Nagy Krisztián, Molnár D. / Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 33–28
Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 5/2
Fegyelmi büntetések: 10 perc fegyelmi (Simon Bourque), végleges kiállítás (Dominic Hackl)
MESTERMÉRLEG
Kevin Constantine: – Nagy győzelem volt. Mivel nem állunk rájátszást érő helyen, ezért minden egyes mérkőzésen úgy kell játszanunk, mintha a túlélésért küzdenénk. Harcolnunk kell azért, hogy feljebb kerüljünk a tabellán. Kicsit lassan rázódtunk bele a ritmusba, hiszen a nemzetközi szünet miatt sokáig nem játszottunk együtt. Nem szabad ennyi kiállítást kapnunk fegyelmezetlenségekből.
Timo Saarikoski: – A második bekapott gól nagyon megviselt minket mentálisan, mert már csak három másodperc volt hátra a dudaszóig, mégis kétgólos hátrányban mentünk az öltözőbe. A végén ennek ellenére közel jártunk ahhoz, hogy kiegyenlítsünk emberelőnyben, nem hiányzott sok hozzá.
A JÁTÉKNAP TOVÁBBI EREDMÉNYEI
Graz 99ers (osztrák)–Ljubljana (szlovén) 2–3 – szétlövéssel
Salzburg (osztrák)–Vorarlberg (osztrák) 7–0
HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák) 7–4
HC Pustertal Wölfe (olasz)–HC TIWAG Innsbruck (osztrák) 7–2
|AZ ÁLLÁS
|1. Klagenfurt
|27
|15
|3
|4
|5
|94–70
|+24
|55
|2. Graz
|26
|13
|4
|6
|3
|86–59
|+27
|53
|3. Olimpija Ljubljana
|28
|13
|6
|2
|7
|115–79
|+36
|53
|4. Pustertal Wölfe
|27
|14
|3
|2
|8
|94–73
|+21
|50
|5. Bozen Südtirol
|26
|15
|1
|2
|8
|95–67
|+28
|49
|6. Salzburg
|26
|11
|3
|3
|9
|79–59
|+20
|42
|7. Villach
|24
|11
|1
|3
|9
|80–75
|+5
|38
|8. FTC
|27
|10
|1
|5
|11
|74–86
|–12
|37
|9. Fehérvár AV19
|27
|10
|2
|2
|13
|61–83
|–22
|36
|10. Linz
|27
|8
|5
|–
|14
|88–95
|–7
|34
|11. Vienna Capitals
|26
|8
|2
|3
|13
|65–80
|–15
|31
|12. Vorarlberg
|27
|5
|2
|3
|17
|56–110
|–54
|22
|13. Innsbruck
|28
|3
|4
|2
|19
|70–121
|–51
|19