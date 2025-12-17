Nemzeti Sportrádió

Kikaptak a magyar csapatok az osztrák hokiligában

Vágólapra másolva!
2025.12.17. 22:44
null
Anze Kuralt duplázott a fehérváriaknál, de ez a pontszerzéshez ezúttal kevés volt (Fotó: Török Attila)
Címkék
jégkorong FTC-Telekom osztrák hokiliga ICEHL Fehérvár AV19
A Fehérvár otthon a Klagenfurttól, az újonc Ferencváros pedig Bécsben kapott ki az osztrák jégkorongliga szerdai fordulójában.

Nehéz feladat várt a Volánra szerdán, a forduló előtt a tabellán a második helyet elfoglaló Klagenfurt érkezett Székesfehérvárra. A kék-fehérek alapszakasza eddig nem úgy alakult, ahogy szerették volna, de még a fordulók majdnem fele hátravan, így van esély a felzárkózásra, még a hatba kerülésre is. Ehhez azonban már bravúrokra lenne szükség, amire jó alkalmat szolgáltatott a KAC elleni összecsapás.

Az első néhány perc csendesebb játékot hozott, majd a Fehérvár emberelőnybe került, és 23 másodperc alatt ki is használta a fórt: Bartalis István kapura tett korongja még kijött a kapusról, ám Anze Kuralt közeli ismétlésénél Sebastian Dahm is tehetetlen volt. Nem sokáig tartott a hazai öröm, a szurkolók még lendületbe sem jöttek, máris döntetlent mutatott az eredményjelző, Justin Richards mellől Mario Kempe mattolta közelről Rasmus Reijolát. Nyolc perccel a szünet előtt újra a Fehérvár hálója rezdült meg, az osztrákok első lövése még kijött a kapuvasról, ám az ismétlésnél a félig üresen maradt kapuba Matthew Fraser könnyedén belőtte a pakkot. Kivédekezett egy emberelőnyt a Volán, ennek fontossága később mutatkozott meg igazán, ugyanis éppen csak lejárt egy magyar emberelőny, Hári János értékesített egy lecsorgót.

Ahogy az első, a középső játékrész is kiválóan indult magyar szempontból, 42 másodpercet követően ismét vezetett a Volán, Bartalis indult meg a szélen, centerezését Kuralt váltotta gólra. A harmad közepén jött az újabb fordulat, 18 másodperc alatt két gólt is berámolt a Klagenfurt, Ted Dent időt is kért. Hatottak az edzői intelmek, sorra jöttek a fehérvári lehetőségek, de mind kimaradt.

null
fotó 2025.12.17.

Osztrák hokiliga: Fehérvár–Klagenfurt 3–6 (Fotó: Török Attila)

 

Az utolsó húsz percet kapuvassal kezdték a vendégek, a Klagenfurt gyorsan lezárhatta volna az összecsapást, többek között David Waschnig előtt is adódott egy nagy lehetőség. Néhány perccel később felcsillant a remény, ugyanis emberelőnybe került a Volán, de ezúttal nem találtak be a kék-fehérek. Lendületet azonban szereztek belőle, ám kilenc perccel a vége előtt újra betalált a KAC, egy kontrát követően Finn van Ee sodort be egy kipattanót. Nem adta fel a Volán, Ted Dent levitte a kapusát is, sajnos ebből is az ellenfél jött ki jobban, és Mathias From üres kapus gólja végleg eldöntötte a mérkőzést.

Nem kezdte rosszul a Vienna Capitals elleni mérkőzést a Fradi idegenben, mégis már a 8. percben hátrányba került. Aki figyelemmel követte az elmúlt években a hazai jégkorongot, tudja, milyen nehéz egy Kevin Constantine irányította együttes ellen hátrányban játszani. Nem is sikerült az egyenlítés az FTC-nek, pedig az utolsó öt percben szinte végig kettős emberelőnyben volt, mégis kikapott 4–3-ra.

ICEHL
ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC (osztrák) 3–6 (2–2, 1–2, 0–2)
MET Aréna, 3358 néző. V: Piragic (horvát), Siegel (osztrák), Konc (szlovák), Riecken (osztrák)
FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R., Mihály Á. – Archibald, BARTALIS I. (2), KURALT 2 (1) / Erdély Cs., HÁRI J. 1 (1), Cheek / Kulmala, Richards, Gerlach / Ambrus Cs., Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent
KLAGENFURT: Dahm – Unterweger (1), Nickl (1) / Jensen Aabo (1), Preiml (1) / Teves, Maier/ Sablattnig – Schwinger, Herburger, Petersen / Waschnig, KEMPE 1 (1), FROM 2 (1) / FRASER 1 (1), van Ee 1 (1), Hochegger 1 (1) / Lam, Obersteiner, Dobrovolny. Edző: Kirk Furey
Kapura lövések: 39–36
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – A középső játékrészben be is szorítottuk őket, akadt néhány nagy helyzetünk.  Jobban találták meg a kipattanókat, a harmadik harmadban még a korcsolyájukról is bepattant. Remélhetőleg, legközelebb ez megfordul, építkeznünk kell tovább.
Kirk Furey: – Tíznapos szünet után léptünk jégre, ez látszott is, igazi hullámvasút volt ez a mérkőzés. Mindkét csapatnak meg kellett találnia a ritmusát, nekünk ez kicsit lassabban ment, mint szerettük volna. Az eredmény nem feltétlenül tükrözi a játék képet, jól védett a kapusunk.

VIENNA CAPITALS (osztrák)–FTC-TELEKOM 4–3 (1–0, 1–0, 2–3)
Bécs, 4380 néző. V: Soós, Zrnic, Hribar (mindketten szlovénok), Váczi D.
VIENNA: Cowley – Bourque (1), Nogier 1 / C. HULTS 1, HACKL / Wolf, Lindner / Kirchschläger – M. Hults (1), Vey 1, Kosmachuk (2) / SOUCH 1 (1), Wallner, Franklin / Kromp, PREISER, Gregoire / Antonitsch, Theirich (1), Koschek. Edző: Kevin Constantine
FTC: Bálizs – Tóth Gergely, Lindgren / Hudec, Ytterell / Seregély Máté, Horváth M. (1) / Farkas B. – SHAW (3), Mattyasovszky, Laskawy / GREEN 1 (1), Coulter 1 (1), Tammela 1 / Mihalik A., Nagy Krisztián, Molnár D. / Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 33–28
Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 5/2
Fegyelmi büntetések: 10 perc fegyelmi (Simon Bourque), végleges kiállítás (Dominic Hackl)
MESTERMÉRLEG
Kevin Constantine: – Nagy győzelem volt. Mivel nem állunk rájátszást érő helyen, ezért minden egyes mérkőzésen úgy kell játszanunk, mintha a túlélésért küzdenénk. Harcolnunk kell azért, hogy feljebb kerüljünk a tabellán. Kicsit lassan rázódtunk bele a ritmusba, hiszen a nemzetközi szünet miatt sokáig nem játszottunk együtt. Nem szabad ennyi kiállítást kapnunk fegyelmezetlenségekből.
Timo Saarikoski: – A második bekapott gól nagyon megviselt minket mentálisan, mert már csak három másodperc volt hátra a dudaszóig, mégis kétgólos hátrányban mentünk az öltözőbe. A végén ennek ellenére közel jártunk ahhoz, hogy kiegyenlítsünk emberelőnyben, nem hiányzott sok hozzá.

A JÁTÉKNAP TOVÁBBI EREDMÉNYEI
Graz 99ers (osztrák)–Ljubljana (szlovén) 2–3 – szétlövéssel
Salzburg (osztrák)–Vorarlberg (osztrák) 7–0
HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák) 7–4
HC Pustertal Wölfe (olasz)–HC TIWAG Innsbruck (osztrák) 7–2

 
AZ ÁLLÁS        
1. Klagenfurt271534594–70+2455
2. Graz261346386–59+2753
3. Olimpija Ljubljana2813627115–79+3653
4. Pustertal Wölfe271432894–73+2150
5. Bozen Südtirol261512895–67+2849
6. Salzburg261133979–59+2042
7. Villach241113980–75+538
8. FTC2710151174–86–1237
9. Fehérvár AV192710221361–83–2236
10. Linz27851488–95–734
11. Vienna Capitals268231365–80–1531
12. Vorarlberg275231756–110–5422
13. Innsbruck283421970–121–5119

 

 

jégkorong FTC-Telekom osztrák hokiliga ICEHL Fehérvár AV19
Legfrissebb hírek

Jégkorong MK: előnybe került a DEAC

Jégkorong
2 órája

Elhunyt a legendás cseh jégkorongozó, Josef Horesovsky

Jégkorong
8 órája

Hoki: a csapategység meghozta a sikert az U20-as válogatottnak a vb-n

Utánpótlássport
2025.12.15. 20:51

NHL: a hosszabbítást nem a Pittsburghnek találták ki

Amerikai sportok
2025.12.15. 08:19

Jégkorong: megvan a feljutás az U20-assoknak a divízió I/B-vb-n

Utánpótlássport
2025.12.14. 22:19

Harmadik meccsén is kikapott a magyar hokiválogatott a Sárközy-emléktornán

Jégkorong
2025.12.14. 18:47

NHL: másfél harmaddal a vége előtt még négygólos hátrányban volt, mégis nyert a Sharks

Amerikai sportok
2025.12.14. 11:24

Hoki: „Valóra vált álom, hogy Amerikában játszhatok” – Menyhárt Martin

Utánpótlássport
2025.12.14. 09:07
Ezek is érdekelhetik