Wade simán vette az első akadályt, Van Barneveld kiesett

Az ötszörös világbajnok Raymond van Barneveld bevonulása

A PDC vb-k történetében Stefan Bellmont lehetett az első svájci, aki továbbjut az első fordulóból. És igazából nem is volt kérdés, hogy ez megtörténik. A holland legenda egész jó körátlagot ért el, még a riválisánál is jobbat (92.50), ám Van Barneveld mindössze két leget hozott. Bellmont meglepetésre viszonylag simán, 3:0-s szettaránnyal megnyerte a találkozót. Így tehát Bellmont első svájciként nyert mérkőzést a vb-k történetében.

James Wade egyértelmű esélyesként várhatta a japán Azemoto Rjuszei elleni meccsét. A négyszeres vb-elődöntős angol teljesen utalta a csatát, az ázsiai játékos mindössze egy leget tudott nyerni. Wade nagyszerű játékkal bizonyította, hogy komolyan kell számolni vele a későbbiekben is. Wade következő ellenfele a villámkezű angol Ricky Evans lesz.

Bár az angol Stephen Burton 3–0-ra megnyerte a második szettet Martin Schindler ellen, ettől eltekintve a német volt fölényben. Közel százas körátlag mellett közel negyven százalékkal kiszállózott, és ez bőven elég volt a továbbjutáshoz.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

Matt Campbell (kanadai, 90.46)–Adam Sevada (amerikai, 88.29) 1:3 (1–3, 3–2, 2–3, 0–3)

Raymond van Barneveld (holland, 92.50)–Stefan Bellmont (svájci, 91.36) 0:3 (1–3, 0–3, 1–3)

James Wade (angol, 7., 94.75)–Azemoto Rjuszei (japán, 84.42) 3:0 (3–1, 3–0, 3–0)

Martin Schindler (német, 13., 99.14)–Stephen Burton (angol, 86.43) 3:1 (3–1, 0–3, 3–0, 3–0)

CSÜTÖRTÖKÖN

13.30

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

20.00

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai) 3:1

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci) 0:3

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0

Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai) 3:1

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német) 1:3

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh) 3:0

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga) 3:2

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol) 3:1

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol) 3:1

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol) 3:1

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál) 3:1

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán) 3:0

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol) 2:3

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai) 1:3

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn) 3:2

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland) 3:0

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál) 3:2

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 3:0

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland) 3:1

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol) 0:3

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál) 1:3

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–Kovács Patrik