Nemzeti Sportrádió

Los Angeles 2028: kétmilliárd dollár felett a befolyt szponzorpénz

Vágólapra másolva!
2025.12.07. 12:10
null
John Slusher (Fotó: Getty Images)
Címkék
olimpia szponzorpénz Los Angeles 2028
A 2028-as Los Angeles-i olimpia és paralimpia szponzorálási bevétele meghaladta a 2 milliárd dollárt – jelentette be Casey Wasserman, az LA28 elnöke.

Nyilatkozatát ismertetve az insidethegames.biz portál kiemelte, hogy az eddig befolyt pénz nagy volumenű szerződéseknek köszönhető, amelyeket – csak az idén – csaknem 1 milliárd dollár értékben írtak alá olyan márkákkal, mint a Honda, az Uber, az Intuit, a Google, a Starbucks, a Delta és a Comcast.

„A szponzoráció hihetetlenül jól megy – idézte a portál John Slushernek, a szervezőbizottság Bloombergnek nyilatkozó bevételi vezetőjének szavait. – Ez a játékok népszerűségének a jele.”

Az LA28 célja, hogy 2.5 milliárd dollárt érjen el a szponzorpénzekben, mely tétel az olimpia és paralimpia fő finanszírozási forrása lesz, és jelentős részét teszi majd ki az ötkarikás játékok legfrissebb becslés szerint 7.1 milliárd dolláros költségvetésének.

 

olimpia szponzorpénz Los Angeles 2028
Legfrissebb hírek

Vadnai Jonatán: Azért dolgozom, hogy jövőre meglegyen, ami idén hiányzott

Egyéb egyéni
2025.11.29. 08:26

Olimpia 2040: Varsó megkezdte a kandidálás előkészítését

Egyéb egyéni
2025.11.28. 13:31

A berlini városvezetőség kitart az olimpiai pályázat mellett

Egyéb egyéni
2025.11.28. 12:05

Visszatér és megcélozza a Los Angeles-i olimpiát a brit tornászlegenda

Torna
2025.11.25. 09:32

Szőke Alex: Valamiért mindig a nehezebb utat kapom

Birkózás
2025.11.23. 07:54

Népszavazás dönt Észak-Rajna-Vesztfáliában az olimpiai pályázatról

Egyéb egyéni
2025.11.20. 16:25

Világkupanyitány a gyorskorcsolyázóknál: lesz ez még jobb!

Téli sportok
2025.11.17. 18:32

Tóth Dávid: Képesek vagyunk megszerezni az összes kvótát

Kajak-kenu
2025.11.14. 09:20
Ezek is érdekelhetik