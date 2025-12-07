Los Angeles 2028: kétmilliárd dollár felett a befolyt szponzorpénz

Nyilatkozatát ismertetve az insidethegames.biz portál kiemelte, hogy az eddig befolyt pénz nagy volumenű szerződéseknek köszönhető, amelyeket – csak az idén – csaknem 1 milliárd dollár értékben írtak alá olyan márkákkal, mint a Honda, az Uber, az Intuit, a Google, a Starbucks, a Delta és a Comcast.

„A szponzoráció hihetetlenül jól megy – idézte a portál John Slushernek, a szervezőbizottság Bloombergnek nyilatkozó bevételi vezetőjének szavait. – Ez a játékok népszerűségének a jele.”

Az LA28 célja, hogy 2.5 milliárd dollárt érjen el a szponzorpénzekben, mely tétel az olimpia és paralimpia fő finanszírozási forrása lesz, és jelentős részét teszi majd ki az ötkarikás játékok legfrissebb becslés szerint 7.1 milliárd dolláros költségvetésének.