Keresztes Krisztián szép lövéssel egyenlített a Celtic ellen – videó
A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premiership) 11. fordulójában Keresztes Krisztián gólt szerzett a Dundee United színeiben a Celtic elleni meccsen. A magyar védő csapata a Celtic 1–0-s vezetése után lőtt a hálóba az 58. percben. Íme a gól!
Keresztesnek ez volt a második gólja a Dundee mezében. A Dundee később a vezetést is megszerezte, és 2–1-re megnyerte a meccset a bajnokság második helyén álló ellenfelével szemben. Keresztes végigjátszotta a meccset.
