Nemzeti Sportrádió

Keresztes Krisztián szép lövéssel egyenlített a Celtic ellen – videó

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.17. 22:27
Keresztes Krisztián egyenlített a Celtic ellen (Fotó: Imago)
Címkék
Dundee United Keresztes Krisztián Celtic
A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premiership) 11. fordulójában Keresztes Krisztián gólt szerzett a Dundee United színeiben a Celtic elleni meccsen. A magyar védő csapata a Celtic 1–0-s vezetése után lőtt a hálóba az 58. percben. Íme a gól!

 

Keresztesnek ez volt a második gólja a Dundee mezében. A Dundee később a vezetést is megszerezte, és 2–1-re megnyerte a meccset a bajnokság második helyén álló ellenfelével szemben. Keresztes végigjátszotta a meccset.

 

Dundee United Keresztes Krisztián Celtic
Legfrissebb hírek

Keresztes Krisztián: Borítani akarjuk a papírformát a Celtic ellen

Légiósok
12 órája

A Celtic is kikapott, méghozzá a Romától; egy négyest rúgott a Fener az El-ben

Európa-liga
2025.12.11. 23:00

Keresztes Krisztián segített a Fradinak a Rangers elleni meccs előtt

Európa-liga
2025.12.10. 15:32

Gazdag Dániel csapatától érkezett a Celtic új edzője – hivatalos

Minden más foci
2025.12.04. 08:21

A duplázó Donyell Malent fejen találta egy söröspohár, de így is simán nyert a Villa

Európa-liga
2025.11.27. 21:09

Légiósok: Keresztes Krisztiánnal hosszú távon számolna a Dundee United

Légiósok
2025.11.17. 20:02

Gazdag Dániel csapatának edzője veszi át a Celtic irányítását – sajtóhír

Minden más foci
2025.11.14. 18:01

Keresztes Krisztián egyetlen percet sem hiányzott a Dundee United meccseiről

Légiósok
2025.11.12. 10:57
Ezek is érdekelhetik