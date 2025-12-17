Jövőre Monacóból indul, és Granadában ér véget a Vuelta

Nemzeti Sportrádió

A jövő évi Vuelta a Espana spanyol kerékpáros-körverseny Monacóból indul augusztus 22-én, és szeptember 13-án Granadában zárul.

 

A szervezők szerdán hozták nyilvánosságra az útvonalat. A 81. Vuelta első napján 9,6 kilométeres időfutam vár az indulókra. Ez lesz sorozatban a harmadik kiírás, amikor nem Spanyolországban lesz a rajt. Tavaly Portugáliában, idén Olaszországban volt az első etap.

A mezőny később dél-francia és andorrai utak után éri el Spanyolországot. Az össztáv 3275 kilométer lesz.

 

