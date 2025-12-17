Fordulatos rangadót nyert Nyíregyházán az UTE a női röplabda Extraligában

A játéknap rangadóját Nyíregyházán játszotta a házigazda Fatum és az Újpest. A sérülések miatt súlyos centerproblémákkal küzdő hazaiak ugyan az első játszmában tartani tudták a lépést a lilákkal, de 22:22 után sorozatban három pontot szereztek a vendégek, így ők kerültek lépéselőnybe. Az éppen a Szentestén a 16. életévét betöltő Pampuch Gréta vezérletével azonban a szabolcsiak simán egyenlítettek, majd fordítottak is. Azonban a negyedik szettre elfáradtak – gyakorlatilag ekkor cserélt először a meccsen Dávid Zoltán –, így a vendégek hét ponttal is elhúztak, ám a vége így is izgalmas volt, mert egyenlíteni tudtak a hazaiak, fordítani azonban nem. Ezzel ráadásul ellőtték a puskaporukat, mert a döntő játszmát 5:0-val kezdték az újpestiek, ez pedig már túl nagy különbség volt.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

FATUM NYÍREGYHÁZA–ÚJPESTI TE 2:3 (–22, 16, 11, –22, –7)

Nyíregyháza, 350 néző. V: Jámbor, Villás

FATUM: Del Burgo 4, Petrovics 12, Földi 3, DAVIDOVIC 19, PAMPUCH 29, Cepni 5. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberó), Wafek, Antivero Salinas, Rufin-Martinez 2. Edző: Dávid Zoltán

UTE: Ambrosio 3, FÁBIÁN 5, Pezelj 14, NACSA-PEKÁRIK 13, GRAFORT 20, JORDANOVA 15. Csere: Morioka, Tátrai N. (liberók), Kucharska, Szakály 1, Bilusic 3, Dick. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 3:7, 6:8, 13:11, 14:15, 17:16, 19:20, 22:22. 2. játszma: 5:1, 7:5, 11:6, 11:8, 15:11, 19:12, 19:15, 21:16. 3. játszma: 1:0, 2:3, 7:4, 9:5, 10:8, 16:10, 20:12, 24:14. 4. játszma: 1:0, 2:5, 6:6, 7:13, 9:16, 13:19, 17:20, 22:22, 22:24. 5. játszma: 0:5, 4:8, 6:14

MESTERMÉRLEG

Dávid Zoltán: – Illett volna úgy elkezdenünk a negyedik szettet, ha már nálunk volt az előny, hogy igenis van esélyünk a győzelemre. Nem értem, hogy ilyenkor miért nem hisszük el, hogy akár nyerni is lehet. Ott megingott a társaság, és el is úszott a negyedik szett, de a fiatalok nagyon szépen szálltak be „kozmetikázni”, sőt még a fordításra is volt esély. Tudjuk, hogy véges a keret, ennek tekintetében örülnünk kell az egy pontnak, de lehetett volna ebből kettő, vagy akár három is.

Alejandro Altamirano: – Nehéz mérkőzésre számítottunk és ez be is jött, Nyíregyházán mindig nehéz. Magasságok és mélységek mindkét oldalon, de a szerencse végül mellettünk állt és két ponttal térhetünk haza Újpestre. Külön gratulálunk Pampuch Grétának, a korát meghazudtolva nagyszerű teljesítményt nyújtott.

VASAS ÓBUDA–TFSE 3:0 (12, 6, 20)

Folyondár u., 85 néző. V: Adler, Barabás

VASAS ÓBUDA: KISS G. 11, Papp 3, SUNDERLÍKOVÁ 13, GLEMBOCZKI 14, FEKETE F. 2, Leite. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Csereklye 1, Boskó 1, Zsombók E. 2, Ohwobete 6. Edző: Janisz Athanaszopulosz

TFSE: Boros, TARR 2, Zen 2, KIS 3, Tatár 5, NAGY V. 2. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Vértes Sz., TÁTRAI ZS. 7, Báder 2, Rádosi, Nagy Zs. 2, Olcsváry 4. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 4:3, 9:5, 14:6, 17:7, 17:9, 22:10, 23:12. 2. játszma: 2:1, 15:2, 19:4, 23:6. 3. játszma: 0:2, 3:3, 4:7, 9:8, 11:12, 19:13, 24:19

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Örülök az újabb győzelemnek és annak is, hogy minden játékos komolyan vette a találkozót. Készülünk az év utolsó meccsére.

Jókay Zoltán: – Nagyjából csak az utolsó tizenöt-húsz perc hozott értékelhető játékot. Nagyon sajnálom, hogy a múlt héten ugyanitt lejátszott és megnyert drámai csata után most nem tudtunk jól röplabdázni. A hozzáállással, a gondolatokkal volt elsősorban probléma, persze a realitás a Vasas győzelme volt, de ettől még lehetett volna jól játszani. Ami pozitívum, hogy a cserék jól éltek a végén a lehetőséggel.

MBH-BÉKÉSCSABA–SZENT BENEDEK RA 3:0 (14, 16, 23)

Békéscsaba, 655 néző. V: Árpás, Halász E.

BRSE: Allard 2, ISANOVIC 17, Orosz 3, ROBINSON 20, NÉMETH L. 5, Krivosijszka 5. Csere: Kertész (liberó), Kiss E. 1, Gajdács 3. Edző: Nagy Péter

SZBRA: Faki 6, Kenyeres 1, PEROTTO 15, Kobaidze 10, Szabó K. 5, Berkó 1. Csere: Fáth, Kristóf (liberók), Hőbe 1. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:2, 12:5, 15:9, 24:13. 2. játszma: 1:0, 2:3, 3:5, 11:6, 15:8, 17:13, 23:16. 3. játszma: 3:1, 6:5, 9:6, 10:9, 16:12, 19:14, 22:18, 24:19

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – A szombati mérkőzés után rendkívül kellemetlenül teltek a napjaim, szinte megsemmisítő vereséget szenvedtünk. De nem volt sok időnk az elmélkedésre, nyilvánvaló volt, hogy most nyernünk kell. A lányokat is bántotta a dolog, de nem vesztek el benne, szerettek volna három ponttal javítani, és ez sikerült is.

Tomás Varga: – Sok mindenben meg tudtuk szorítani a hazaiakat, főként az utolsó szettben, amit sajnálok, mert az egész szettben jól játszottunk, és benne volt a folytatás. A hazaiaknak gratulálunk, mi folytatjuk a munkát, hogy készen álljunk a következő időszakra.

VASAS SC–KHG KAPOSVÁRI NRC 0:3 (–21, –23, –13)

Folyondár u., 76 néző. V: Selega, Takács Á.

VASAS SC: Kiss N., Botyánszki 5, ZSOMBÓK A. 11, Zsombók E. 11, Kiss L. 11, Csereklye 3. Csere: Balogh E., Stankovics (liberók), Butor, Mihálszki 2, Kokas 1, Teleki, Manninger, Réthelyi O. Edző: Kőnig Gábor

KNRC: RABELO 20, Horváth L. 5, Richter 16, Fegyik 6, Giorgi 8, BAGYINKA 5. Csere: Szerencsés (liberó), Kalmár. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:4, 5:6, 7:11, 8:14, 11:15, 12:18, 17:21, 21:24. 2. játszma: 0:3, 5:5, 10:7, 12:8, 13:11, 16:12, 17:15, 19:18, 22:20, 23:23. 3. játszma: 0:1, 3:2, 4:8, 6:13, 7:17, 12:24

MESTERMÉRLEG

Kőnig Gábor: – Az első két szettel elégedett vagyok, függetlenül attól, hogy szorosan, de elveszítettük azokat. A második végéért kár, azt gondolom, azt végig irányítottuk. A harmadik játszmára elfogyott a lendület, akkor megérdemelten lett ekkora a különbség. Elmarasztalni azonban nem tudom a csapatot.

Vincent Lacombe: – A legfontosabb, hogy megvan a három pont, és bár nagyot harcoltunk érte, 3–0 lett a vége. Vasárnap még egy nagy csata vár ránk hazai pályán, szeretnénk szépen zárni az évet, de ezért a pályán meg kell majd küzdenünk!