A Triestével csatázik a Szolnok a férfi kosárlabda BL rájátszásában

A magyar bajnok kedden pályaválasztóként 80–69-re legyőzte a görög AEK Athént Miskolcon a csoportkör hatodik, utolsó fordulójában, így az F jelű kvartett másodikjaként jutott tovább a rájátszásba.

A BL kiírása alapján a nyolc csoport győztese közvetlenül a legjobb 16 közé került, míg a másodikok és harmadikok párokba rendeződve két győzelemig tartó rájátszást vívnak a nyolcaddöntős szakaszért. Az ellenfél – azaz az, hogy az E csoportban melyik csapat lett a harmadik – szerda este dőlt el, amikor a Trieste hazai pályán 90–77-re kikapott a német Würzburgtól. Ezzel az észak-olaszok lettek a harmadikok.

Vedran Bosnic vezetőedző együttese januárban az egyik fél második győzelméig tartó párharcot vív, méghozzá pályaelőnyből, azaz az esetleges harmadik meccsre a – szolnokiak átmeneti „albérletéül” szolgáló – DVTK Arénában kerül sor.