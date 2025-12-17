Nemzeti Sportrádió

A Triestével csatázik a Szolnok a férfi kosárlabda BL rájátszásában

MTI, N. T.MTI, N. T.
2025.12.17. 21:30
Olasz csapat vár a Szolnokra a rájátszásban (Fotó: Czinege Melinda)
Az olasz Pallacanestro Triestével csap össze a Szolnok a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája rájátszásában – derült ki szerdán.

 

A magyar bajnok kedden pályaválasztóként 80–69-re legyőzte a görög AEK Athént Miskolcon a csoportkör hatodik, utolsó fordulójában, így az F jelű kvartett másodikjaként jutott tovább a rájátszásba.

A BL kiírása alapján a nyolc csoport győztese közvetlenül a legjobb 16 közé került, míg a másodikok és harmadikok párokba rendeződve két győzelemig tartó rájátszást vívnak a nyolcaddöntős szakaszért. Az ellenfél – azaz az, hogy az E csoportban melyik csapat lett a harmadik – szerda este dőlt el, amikor a Trieste hazai pályán 90–77-re kikapott a német Würzburgtól. Ezzel az észak-olaszok lettek a harmadikok.

Vedran Bosnic vezetőedző együttese januárban az egyik fél második győzelméig tartó párharcot vív, méghozzá pályaelőnyből, azaz az esetleges harmadik meccsre a – szolnokiak átmeneti „albérletéül” szolgáló – DVTK Arénában kerül sor.

