Thomas Bach: Önöknél otthon érzem magam; Az ETO FC elleni rangadóval zárja az őszi szezont a Puskás Akadémia

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

„Önöknél otthon érzem magam. Mindig is szerettem Magyarországon lenni, és mindig csodáltam a magyar sportot, természetesen a magyar kultúrát is. Most pedig, hogy már nem vagyok NOB-elnök, akár évente kétszer is el tudok jönni… A következő utazás már most tervben van, és kétszer aláhúzva ott virít a naptáromban. Úgy gondolom, májusban újra itt leszek Budapesten a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjén. Ha ezt tudom tartani, akkor ez egy jó ritmus – nagyjából öthavonta egyszer visszatérek az önök csodás fővárosába” – többek között erről is beszélt a lapunknak adott interjúban Thomas Bach. A NOB korábbi elnöke élesen elítélte az Enhanced Gamest, az úgynevezett doppingszabad játékokat, szerinte „ez az elképzelés etikailag elfogadhatatlan”.

Az NB I-ben első helyezett ETO FC elleni rangadóval zárja az őszi szezont a Puskás Akadémia. Szappanos Péter, a felcsútiak kapusa szerint „a Győr taktikailag az egyik legjobban felkészült csapat, ráadásul jó formában van, biztos vagyok benne, hogy szoros meccs lesz”. A 35 éves, kétszeres válogatott a klubváltásáról azt mondta, „viszonylag gyorsan sikerült beilleszkednem. Az életkoromból és a személyiségemből fakadóan is könnyen veszem ezeket az akadályokat, a Puskás Akadémia öltözőjében is hamar megtaláltam a helyemet. Élvezem a közös munkát a kapusedzőnkkel, Balajcza Szabolccsal, és talán mondhatom, az ősszel voltak kifejezetten jó mérkőzéseim is, talán hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez.”

Kieső helyről várja a bajnokság folytatását a dunaújvárosi női kézicsapat, amely november elején tett bejelentést arról, hogy nehéz anyagi helyzetbe került. Az ünnepek előtt a város átmeneti segítséget nyújtott, hosszabb távon viszont visszafogja a támogatást. Eleve átalakított kerettel és új vezetőedzővel vágott neki az idénynek a csapat, s az első bajnoki győzelem még várat magára. Zubai Gábor irányításával az eddigi nyolc élvonali meccsén két pontot szerzett az együttes, a budaörsiekkel és a mosonmagyaróváriakkal egyaránt döntetlent ért el. A folytatás sem lesz könnyű, hiszen hat játékos már elköszönt, s a hírek szerint a távozásoknak ezzel nincs vége, a brazilokkal világbajnokságon járt Kelly Rosa és a többi légiós sem tér vissza a szünet után.

