Curling vegyes páros olimpiai selejtező: hosszabbításos vereség az új-zélandiaktól

A magyar duó az első körben 9:3-ra kikapott a kínaiaktól, majd a folytatásban 9:6-ra az ausztráloktól, 7:4-re a dánoktól és 8:2-re a hollandoktól. A négy vereséggel eldőlt, hogy nem szerezhet kvótát, így nem lesz magyar curlinges a februári, milánói-cortinai játékokon. Az első siker a spanyolok elleni 7:6-tal jött össze. A hatodik mérkőzésen az új-zélandiakkal kerültek szembe a magyarok.

A rivális a negyedik end végén már 5:1-re vezetett, ám Joó és Kárász innen fordított. Az utolsó, nyolcadik endben tudtak az új-zélandiak egyenlíteni, majd ők nyerték a ráadás endet, és az összecsapást is. A magyarok így 1/5-ös győzelem/vereség mutatóval állnak.

Az olimpiai selejtezőn két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek és az első két-két csapat küzdhet tovább az utolsó két kvótáért. Először a két első és a két második egymással játszik, az előbbi mérkőzés győztese automatikusan kvótát szerez, míg az utóbbi vesztese biztosan anélkül távozik Kanadából. Végül a csoportelsők vesztese és a csoportmásodikok győztese egy mérkőzésen dönt az utolsó kvótáról.

A vegyes párosok mezőnyébe minden olyan nemzet nevezhetett, amely részt vett a 2024-es vagy 2025-ös világbajnokságon, de még nem szerezte meg az olimpiai indulási jogot. Mivel ezen országok száma nem érte el a 16-ot, a világranglista alapján töltötte fel a mezőnyt a nemzetközi szövetség. Ennek köszönhetően vesz részt a magyar kettős a tornán, melyen a B csoportban szerepel.