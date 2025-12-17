Jégkorong MK: előnybe került a DEAC

A DEAC gól nélküli első után a második harmadban háromszor is eredményes volt a vendég FEHA-val szemben, és a vége 4–0 lett. Anton Senfeld egy góllal és két gólpasszal tűnt ki.

A magyar bajnoki címvédő BJA ugyan vezetett a nyitó harmadot követően, de a meccs derekán három perc alatt fordítottak a miskolciak. A mérkőzés 2–2-vel zárult. A kupakiírás alapján lehet döntetlen a párharcok első összecsapásán.

Január 6-án a FEHA19–DEAC, másnap pedig a BJAHC–DVTK csata visszavágóját rendezik.

Az Officium MK négyes döntője január 31-én és február elsején lesz egy később kijelölendő helyszínen.

A címvédő FTC-Telekom a BJAHC–DVTK, a másik osztrák ligás gárda, a Hydro Fehérvár AV19 pedig a DEAC–FEHA19 párharc továbbjutójával találkozik az első napon.

JÉGKORONG MAGYAR KUPA

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

DVTK Jegesmedvék–BJA HC 2–2 (0–1, 2–0, 0–1)

DEAC–FEHA19 4–0 (0–0, 3–0, 1–0)