Szabadság, összetartás, béke – az L-csoport himnuszai

ANGLIA

Hivatalos cím: God Save the King

Címe magyarul: Isten óvja a királyt

Dalszövegét írta: ismeretlen

Zenéjét szerezte: ismeretlen

Hivatalossá vált: 1745

Háttér:

Az angol válogatott meccsei előtt is énekelt brit királyi himnusz szövege és dallam egyaránt a 18. század közepén keletkezett – szerzőjét nem ismerni pontosan. A God Save the King fohásza az uralkodó és az ország védelmét kéri Istentől, hosszú és sikeres uralkodást kíván a királynak, valamint a nemzet biztonságáért és ellenségeivel szembeni győzelemért könyörög.

GHÁNA

Hivatalos cím: God Bless Our Homeland Ghana

Címe magyarul: Isten áldja hazánkat, Ghánát

Dalszövegét írta: Michael Kwame Gbordzoe

Zenéjét szerezte: Philip Gbeho

Hivatalossá vált: 1957

Háttér:

A ghánai himnusz az ország függetlenségének kikiáltásakor született meg. Szövege a szabadságot, az összetartást, az igazságosságot és a haza szolgálatát hangsúlyozza, miközben Afrika függetlenségének támogatását is fontos értékként emeli ki.

HORVÁTORSZÁG

Hivatalos cím: Lijepa nasa domovino

Címe magyarul: Gyönyörű hazánk

Dalszövegét írta: Antun Mihanovic (1835)

Zenéjét szerezte: Josip Runjanin (1846)

Hivatalossá vált: 1972

Háttér:

A XIX. század közepén született hazafias költemény a horvát haza szépségeit dicséri, valamint az iránta való ragaszkodást fejezi ki. Nem hivatalos himnuszként már az Osztrák-Magyar Monarchia idején is több alkalommal játszották, majd az I. világháború végén, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (1929-től: Jugoszlávia) létrejöttekor a Gyönyörű hazánk néhány sora az új ország himnuszának részévé vált. Hivatalos státuszát a dal 1972-ben nyerte el, amikor a horvátok kiharcolták, a Horvát Szocialista Köztársaság himnusza lehessen. Miután Horvátország 1991-ben kikiáltotta függetlenségét Jugoszláviától, az új államnak is a Lijepa nasa domovino lett a himnusza.

PANAMA

Hivatalos cím: Himno Istmeno

Címe magyarul: A földszorosi himnusz

Dalszövegét írta: Jeronimo de la Ossa (1903)

Zenéjét szerezte: Santos Jorge (1903)

Hivatalossá vált: 1906

Háttér:

A panamai himnusz az ország függetlenségét, a nemzeti összetartást és a békés jövő építését hangsúlyozza. A szöveg a háborúk lezárásáról, a közös munkáról, a fejlődésről és a nemzeti büszkeségről szól, miközben kiemeli Panama különleges helyét a két óceán között.