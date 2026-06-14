Nemzeti Sportrádió

Szabadság, összetartás, béke – az L-csoport himnuszai

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
2026.06.14. 14:50
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Illusztráció: Getty Images – NS-montázs
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Panama foci vb 2026 Anglia vb 2026 himnuszok Horvátország Ghána
Sorozatunkban bemutatjuk a labdarúgó-világbajnokságon részt vevő 48 ország nemzeti himnuszát. Az utolsó részben lássuk az L-csoportot!

ANGLIA

Hivatalos cím: God Save the King
Címe magyarul: Isten óvja a királyt
Dalszövegét írta: ismeretlen
Zenéjét szerezte: ismeretlen 
Hivatalossá vált: 1745
Háttér:

Az angol válogatott meccsei előtt is énekelt brit királyi himnusz szövege és dallam egyaránt a 18. század közepén keletkezett – szerzőjét nem ismerni pontosan. A God Save the King fohásza az uralkodó és az ország védelmét kéri Istentől, hosszú és sikeres uralkodást kíván a királynak, valamint a nemzet biztonságáért és ellenségeivel szembeni győzelemért könyörög.

GHÁNA

Hivatalos cím: God Bless Our Homeland Ghana
Címe magyarul: Isten áldja hazánkat, Ghánát  
Dalszövegét írta: Michael Kwame Gbordzoe
Zenéjét szerezte: Philip Gbeho
Hivatalossá vált: 1957
Háttér:

A ghánai himnusz az ország függetlenségének kikiáltásakor született meg. Szövege a szabadságot, az összetartást, az igazságosságot és a haza szolgálatát hangsúlyozza, miközben Afrika függetlenségének támogatását is fontos értékként emeli ki.

HORVÁTORSZÁG

Hivatalos cím: Lijepa nasa domovino
Címe magyarul: Gyönyörű hazánk
Dalszövegét írta: Antun Mihanovic (1835)
Zenéjét szerezte: Josip Runjanin (1846)
Hivatalossá vált: 1972
Háttér:

A XIX. század közepén született hazafias költemény a horvát haza szépségeit dicséri, valamint az iránta való ragaszkodást fejezi ki. Nem hivatalos himnuszként már az Osztrák-Magyar Monarchia idején is több alkalommal játszották, majd az I. világháború végén, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (1929-től: Jugoszlávia) létrejöttekor a Gyönyörű hazánk néhány sora az új ország himnuszának részévé vált. Hivatalos státuszát a dal 1972-ben nyerte el, amikor a horvátok kiharcolták, a Horvát Szocialista Köztársaság himnusza lehessen. Miután Horvátország 1991-ben kikiáltotta függetlenségét Jugoszláviától, az új államnak is a Lijepa nasa domovino lett a himnusza.

PANAMA

Hivatalos cím: Himno Istmeno
Címe magyarul: A földszorosi himnusz
Dalszövegét írta: Jeronimo de la Ossa (1903)
Zenéjét szerezte: Santos Jorge (1903)
Hivatalossá vált: 1906
Háttér:

A panamai himnusz az ország függetlenségét, a nemzeti összetartást és a békés jövő építését hangsúlyozza. A szöveg a háborúk lezárásáról, a közös munkáról, a fejlődésről és a nemzeti büszkeségről szól, miközben kiemeli Panama különleges helyét a két óceán között.

11. rész: Elnyomás és ultimátum elleni küzdelmek elevenednek meg a K-csoport himnuszaiban
10. rész: Költője saját vérével írta fel a börtöncellája falára az algériai himnuszt a legenda szerint – J-csoport
9. rész: A marseille-i önkéntesektől a vörös oroszlánig – az I-csoport himnuszai
8. rész: Egykoron spanyolellenesnek írt himnusz is megszólal a spanyolok ellen – H-csoport
7. rész: Forradalmi indulók és a béke iránti vágy himnusza – ezeket éneklik majd a G-csoportban
6. rész: A világ legősibb szövegű himnuszai is felcsendülnek a vb F-csoportjában
5. rész: „Egységet, jogot, szabadságot!” és „Üdvözlégy, ó, Haza”! – a vb E-csoportjának himnuszai
4. rész: Két himnuszhoz is van köze magyar zeneszerzőnek a vb D-csoportjában
3. rész: Kijutott az ország a vb-re, a király elrendelte, hogy írjanak szöveget – a C-csoport himnuszai
2. rész: A himnusz, amely ellen tüntetnek a szurkolók, és amelyiknek kétféle szövege van – ezek csendülnek fel a B-csoportban
1. rész: Harci indulótól egy vígjáték betétdaláig – bemutatjuk a világbajnokság A-csoportjának himnuszait
A SOROZAT KORÁBBI RÉSZEI

 

Panama foci vb 2026 Anglia vb 2026 himnuszok Horvátország Ghána
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