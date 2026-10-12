Légióskörkép: magyar bombagól Portugáliában és egy 11-es Romániában

A múlt héten klubjában, tétmeccsen két magyar légiós szerzett gólt. Az egyszeres válogatott védő, Szalai Gábor alighanem pályafutása egyik legemlékezetsebb gólját lőtte a Marítimóban, hiszen 30 méterről vette be a portugál sztárcsapat, a Porto kapuját. Ez volt az első találata a portugál élvonalban a Ferencvárostól kölcsönvett játékosnak, igaz, hiába szerzett vezetést csapatának, a Marítimo 2–1-re így is kikapott.
A román másodosztályú Szatmárnémetiben Vida Kristopher 11-esből talált be a CS Dinamo elleni 2–2-es meccsen. Ez volt a 31 éves támadó második találata az idényben, mindkettőt büntetőből szerezte.
VIDA TIZENEGYESE A CS DINAMO ELLEN
Vida gólja mellett mindenképp említést érdemel még a múlt hétről, hogy a Sparta Prahában bemutatkozott a cseh élvonalban a 19 éves védő, Vitályos Viktor, aki a 84. percben lépett pályára a Pardubice ellen 2–0-ra megnyert meccsen. A holland AZ Alkmaar első csapatában másodszor lépett pályára ebben az idényben a kétszeres válogatott csatár, Kovács Bendegúz, aki tíz percet kapott a Feyenoord ellen 2–0-ra elveszített rotterdami meccsen. Molnár Rajmund ugyan még nem állt be a lengyel Pogon Szczecinbe, de biztató vele kapcsolatban, hogy a tavaly novemberi keresztszalag-szakadása után először került be a meccskeretbe a múlt hétvégén, a Korona Kielce elleni, 2–0-ra megnyert találkozón, melyet magyar csapattársa, Szalai Attila végig is játszott. A 19-szeres válogatott Csoboth Kevin pedig ebben az idényben először került be a meccskeretbe a svájci élvonalbeli St. Gallenben, igaz, pályára még nem lépett a Lausanne-Sport ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen.
Angliában a Liverpool Kerkez Milossal a soraiban kapott ki 3–0-ra a Manchester Citytől, de Szoboszlai Dominik kisebb sérülés miatt kihagyta a rangadót. Az előző hétvégén a válogatott Nemzetek Ligája-meccseiről sérülés miatt hiányzó játékosok közül Baráth Péter (Sigma Olomouc), Dárdai Márton (Hertha BSC), Sallai Roland (a kispadon ült a török Galatasarayban, de nem állt be) és Varga Barnabás (AEK Athén) sem játszott a klubjában, viszont a szeptemberi válogatott meghívót sérülésre lemondó Callum Styles végigjátszotta a West Bromwich Birmingham City elleni bajnokiját.
A külföldön, élvonalban vagy másodosztályban szereplő magyar légiósok, illetve válogatott játékosok múlt heti szereplése
OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Poli Temesvár–Steaua Bucuresti 1–1
Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
OKTÓBER 9., PÉNTEK
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Neftci Baki–Sabah Baki 0–0
Neftci: Skribek Alen kezdő volt, a 65. percben lecserélték
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Dender–FC Bruges II 3–0
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag
CIPRUS
Cyprus League
Karmiotissza–Omonia Nicosia 0–3
Omonia Nicosia: Loic Nego csere volt, nem lépett pályára
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
AZ II–Den Bosch 0–1
AZ: Kovács Bendegúz nem volt kerettag
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Perszepolisz–Szanat Naft 3–1
Perszepolisz: Gera Dániel nem volt kerettag
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–GKS Katowice 1–4
Raków: Molnár Ádin csereként a 61. percben lépett pályára
ROMÁNIA
Superliga
Sepsi OSK–Dinamo Bucuresti 0–2
Sepsi: Sigér Dávid nem volt kerettag
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Kasimpasa 3–1
Galatasaray: Sallai Roland csere volt, nem lépett pályára
OKTÓBER 10., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Chelsea–Bournemouth 5–1
Bournemouth: Tóth Alex csere volt, nem lépett pályára
Championship
West Bromwich Albion–Birmingham City 0–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést
Blackburn Rovers–Cardiff City 2–1
Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést
AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–Salzburg 0–0
Salzburg: Redzic Damir nem volt a meccskeretben
BELGIUM
Jupiler League
La Louviére–FC Bruges 1–4
La Louviére: Gruber Zsombor a szünetben állt be csereként, Kovács Mátyás nem volt a keret tagja.
Zulte-Waregem–Gent 0–2
Waregem: Átrok Zalán a 66. percben állt be csereként.
BULGÁRIA
Parva Liga
Botev Vraca–Szpartak Varna 0–1
Varna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.
CIPRUS
Cyprus League
APOEL–Nea Szalamina 2–1
Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Toronto FC–CF Montréal 2–1
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.
New England Revolution–Seattle Sounders 0–3
New England: Gazdag Dániel csereként állt be a 74. percben.
Inter Miami–DC United 4–0
Miami: Pintér Dániel kispados volt.
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, alsóház
TPS–Jaro 0–1
Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Saint-Étienne–Rodez 2–0
Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
AEK Athén–OFI Kréta 3–0
AEK Athén: Varga Barnabás nem volt a keret tagja, Vitális Milán a 88. percben állt be csereként.
HOLLANDIA
Eredivisie
Feyenoord–AZ Alkmaar 2–0
AZ: Kovács Bendegúz a 80. percben állt be csereként.
HORVÁTORSZÁG
HNL
NK Osijek–Istra 1961 1–3
Osijek: Bakti Balázs kispados volt.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Cracovia–Zaglebie Lubin 3–1
Zaglebie: Szabó Levente nem volt a meccskeretben.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Elversberg 1–0
Union: Schäfer András kezdő volt, a 90+1. percben lecserélték.
RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 6–0
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Nürnberg–Wolfsburg 4–4
Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Marítimo–Porto 1–2
Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést, a 16. percben betalált.
ROMÁNIA
Liga 2, 9. forduló
CS Dinamo–Olimpia Szatmárnémeti 2–2
Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a találkozót, gólt szerzett.
Metalul Buzau–ASA Marosvásárhely 1–0
Marosvásárhely: Demeter Zsombor és Kocsis Bence kezdő volt, utóbbit a szünetben lecserélték.
CSC Selimbar–Unirea Slobozia 0–1
Slobozia: Bobál Gergely kezdőként 70 percet töltött a pályán.
SPANYOLORSZÁG
La Liga
Real Madrid–Villarreal 1–0
Villarreal: Gulácsi Péter kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
GAIS–Sirius 0–1
Sirius: Vancsa Zalán kezdő volt, az 55. percben lecserélték.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Trencsén–Besztercebánya 0–1
Besztercebánya: Szánthó Regő nem volt a meccskeretben.
Nagymihály–Dunaszerdahelyi AC 0–3
DAC: Tuboly Máté nem volt a meccskeretben.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Fenerbahce 0–3
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
OKTÓBER 11., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Manchester City 3–0
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot sérülés miatt nem nevezték.
Championship
Southampton–Portsmouth 1–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.
AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Austria Lustenau 4–3
Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a meccset.
LASK–Rapid Wien 0–2
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Imisli FK–Qarabag 0–2
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a meccset.
BELGIUM
Jupiler League
Westerlo–Antwerpen 1–0
Westerlo: Balogh Botond a kispadon ült, nem állt be.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Pafosz 1–3
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 63. percben lecserélték.
Olympiakosz Nicosia–Arisz 1–2
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a meccset.
Arisz: Szakos Bence a 86. percben állt be csereként.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Teplice–Sigma Olomouc 1–1
Sigma: Baráth Péter sérült, nem nevezték.
Sparta Praha–FK Pardubice 2–0
Sparta Praha: Hegyi Krisztián a kispadon ült, Vitályos Viktor a 84. percben állt be csereként.
DÁNIA
Superliga
Midtjylland–FC Köbenhavn 2–1
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, Németh Hunor a kispadon ült, nem állt be.
HOLLANDIA
Eredivisie
Telstar–Den Haag 2–2
Den Haag: Bárány Donát a 71. percben állt be csereként.
Excelsior–Groningen 1–5
Groningen: Csinger Márk a 72. percben állt be csereként.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Korona Kielce 2–0
Pogon: Molnár Rajmund a kispadon ült, Szalai Attila végigjátszotta a meccset.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Greuther Fürth 2–1
Hertha: Dárdai Márton sérült, nem nevezték.
Fürth: Keresztes Krisztián a kispadon ült, nem állt be.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Nacional 3–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás a kispadon ült, nem állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Csíkszereda–Universitatea Craiova 0–1
Csíkszereda: Eppel Márton, Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Ódor Máté kezdett, 72 percet volt a pályán, Czékus Ádám váltotta, Szalay Szabolcs a 72. percben állt be, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Szabó Alex és Tajti Mátyás kispados volt.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Almería–Leganés 3–0
Almería: Yaakobishvili Áron a kispadon ült, nem állt be.
SVÁJC
Super League
St. Gallen–Lausanne 1–0
St. Gallen: Csoboth Kevin a kispadon ült, nem állt be.
SZERBIA
Szuperliga
Radnicski Nis–Vojvodina 1–4
Vojvodina: Szűcs Kornél eltiltás miatt nem szerepelt.
SZLOVÁKIA
2. liga (II. osztály)
Somorja–Pozsonyligetfalu 1–1
Somorja: Tóth Dánielt nem nevezték.
SZLOVÉNIA
Prva liga
Nafta Lendva–Bravo 1–0
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a meccset, Keresztes Noelt nem nevezték, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás kezdett, a 80. percben lecserélték.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Konyaspor–Basaksehir 0–0
Konyaspor: Tóth Rajmund kezdett, a 74. percben lecserélték.
OKTÓBER 12., HÉTFŐ
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Famalicao–Alverca
Famalicao: Szűcs Tamás