Légióskörkép: magyar bombagól Portugáliában és egy 11-es Romániában

A múlt héten klubjában, tétmeccsen két magyar légiós szerzett gólt. Az egyszeres válogatott védő, Szalai Gábor alighanem pályafutása egyik legemlékezetsebb gólját lőtte a Marítimóban, hiszen 30 méterről vette be a portugál sztárcsapat, a Porto kapuját. Ez volt az első találata a portugál élvonalban a Ferencvárostól kölcsönvett játékosnak, igaz, hiába szerzett vezetést csapatának, a Marítimo 2–1-re így is kikapott.

DEBIUTANCKI GOL GÁBORA SZALAIA! Gábor Szalai wpisał się na listę strzelców w starciu z FC Porto! W 16. minucie meczu węgierski obrońca Marítimo popisał się kapitalnym uderzeniem lewą nogą z około 30 metrów, zaskakując bramkarza Diogo Costę! Asystę przy trafieniu zanotował Maxime Dominguez. Szalai dał swojej drużynie prowadzenie 1:0, ale ostatecznie Marítimo przegrało 1:2 po bramkach Victora Froholdta i 18-letniego Oskara Pietuszewskiego. Indywidualnie był to jednak wyjątkowy moment dla węgierskiego defensora! #Maritimo #FCPorto #LigaPortugalBetclic https://t.co/gUpslxZBw7 — Futbol Iberico (@iberico_pl) October 11, 2026

A román másodosztályú Szatmárnémetiben Vida Kristopher 11-esből talált be a CS Dinamo elleni 2–2-es meccsen. Ez volt a 31 éves támadó második találata az idényben, mindkettőt büntetőből szerezte.

VIDA TIZENEGYESE A CS DINAMO ELLEN

Vida gólja mellett mindenképp említést érdemel még a múlt hétről, hogy a Sparta Prahában bemutatkozott a cseh élvonalban a 19 éves védő, Vitályos Viktor, aki a 84. percben lépett pályára a Pardubice ellen 2–0-ra megnyert meccsen. A holland AZ Alkmaar első csapatában másodszor lépett pályára ebben az idényben a kétszeres válogatott csatár, Kovács Bendegúz, aki tíz percet kapott a Feyenoord ellen 2–0-ra elveszített rotterdami meccsen. Molnár Rajmund ugyan még nem állt be a lengyel Pogon Szczecinbe, de biztató vele kapcsolatban, hogy a tavaly novemberi keresztszalag-szakadása után először került be a meccskeretbe a múlt hétvégén, a Korona Kielce elleni, 2–0-ra megnyert találkozón, melyet magyar csapattársa, Szalai Attila végig is játszott. A 19-szeres válogatott Csoboth Kevin pedig ebben az idényben először került be a meccskeretbe a svájci élvonalbeli St. Gallenben, igaz, pályára még nem lépett a Lausanne-Sport ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen.

Angliában a Liverpool Kerkez Milossal a soraiban kapott ki 3–0-ra a Manchester Citytől, de Szoboszlai Dominik kisebb sérülés miatt kihagyta a rangadót. Az előző hétvégén a válogatott Nemzetek Ligája-meccseiről sérülés miatt hiányzó játékosok közül Baráth Péter (Sigma Olomouc), Dárdai Márton (Hertha BSC), Sallai Roland (a kispadon ült a török Galatasarayban, de nem állt be) és Varga Barnabás (AEK Athén) sem játszott a klubjában, viszont a szeptemberi válogatott meghívót sérülésre lemondó Callum Styles végigjátszotta a West Bromwich Birmingham City elleni bajnokiját.

A külföldön, élvonalban vagy másodosztályban szereplő magyar légiósok, illetve válogatott játékosok múlt heti szereplése

OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Poli Temesvár–Steaua Bucuresti 1–1

Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 9., PÉNTEK

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Neftci Baki–Sabah Baki 0–0

Neftci: Skribek Alen kezdő volt, a 65. percben lecserélték

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Dender–FC Bruges II 3–0

FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag

CIPRUS

Cyprus League

Karmiotissza–Omonia Nicosia 0–3

Omonia Nicosia: Loic Nego csere volt, nem lépett pályára

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

AZ II–Den Bosch 0–1

AZ: Kovács Bendegúz nem volt kerettag

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Perszepolisz–Szanat Naft 3–1

Perszepolisz: Gera Dániel nem volt kerettag

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–GKS Katowice 1–4

Raków: Molnár Ádin csereként a 61. percben lépett pályára

ROMÁNIA

Superliga

Sepsi OSK–Dinamo Bucuresti 0–2

Sepsi: Sigér Dávid nem volt kerettag

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Kasimpasa 3–1

Galatasaray: Sallai Roland csere volt, nem lépett pályára

OKTÓBER 10., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Chelsea–Bournemouth 5–1

Bournemouth: Tóth Alex csere volt, nem lépett pályára

Championship

West Bromwich Albion–Birmingham City 0–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést

Blackburn Rovers–Cardiff City 2–1

Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Salzburg 0–0

Salzburg: Redzic Damir nem volt a meccskeretben

BELGIUM

Jupiler League

La Louviére–FC Bruges 1–4

La Louviére: Gruber Zsombor a szünetben állt be csereként, Kovács Mátyás nem volt a keret tagja.

Zulte-Waregem–Gent 0–2

Waregem: Átrok Zalán a 66. percben állt be csereként.

BULGÁRIA

Parva Liga

Botev Vraca–Szpartak Varna 0–1

Varna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

APOEL–Nea Szalamina 2–1

Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Toronto FC–CF Montréal 2–1

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

New England Revolution–Seattle Sounders 0–3

New England: Gazdag Dániel csereként állt be a 74. percben.

Inter Miami–DC United 4–0

Miami: Pintér Dániel kispados volt.

FINNORSZÁG

Veikkausliiga, alsóház

TPS–Jaro 0–1

Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

Saint-Étienne–Rodez 2–0

Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

AEK Athén–OFI Kréta 3–0

AEK Athén: Varga Barnabás nem volt a keret tagja, Vitális Milán a 88. percben állt be csereként.

HOLLANDIA

Eredivisie

Feyenoord–AZ Alkmaar 2–0

AZ: Kovács Bendegúz a 80. percben állt be csereként.

HORVÁTORSZÁG

HNL

NK Osijek–Istra 1961 1–3

Osijek: Bakti Balázs kispados volt.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Cracovia–Zaglebie Lubin 3–1

Zaglebie: Szabó Levente nem volt a meccskeretben.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Elversberg 1–0

Union: Schäfer András kezdő volt, a 90+1. percben lecserélték.

RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 6–0

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Nürnberg–Wolfsburg 4–4

Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Marítimo–Porto 1–2

Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést, a 16. percben betalált.

ROMÁNIA

Liga 2, 9. forduló

CS Dinamo–Olimpia Szatmárnémeti 2–2

Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a találkozót, gólt szerzett.

Metalul Buzau–ASA Marosvásárhely 1–0

Marosvásárhely: Demeter Zsombor és Kocsis Bence kezdő volt, utóbbit a szünetben lecserélték.

CSC Selimbar–Unirea Slobozia 0–1

Slobozia: Bobál Gergely kezdőként 70 percet töltött a pályán.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Real Madrid–Villarreal 1–0

Villarreal: Gulácsi Péter kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

GAIS–Sirius 0–1

Sirius: Vancsa Zalán kezdő volt, az 55. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Trencsén–Besztercebánya 0–1

Besztercebánya: Szánthó Regő nem volt a meccskeretben.

Nagymihály–Dunaszerdahelyi AC 0–3

DAC: Tuboly Máté nem volt a meccskeretben.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Fenerbahce 0–3

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 11., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Manchester City 3–0

Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot sérülés miatt nem nevezték.

Championship

Southampton–Portsmouth 1–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.

AUSZTRIA

Bundesliga

Hartberg–Austria Lustenau 4–3

Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a meccset.

LASK–Rapid Wien 0–2

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Imisli FK–Qarabag 0–2

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a meccset.

BELGIUM

Jupiler League

Westerlo–Antwerpen 1–0

Westerlo: Balogh Botond a kispadon ült, nem állt be.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Pafosz 1–3

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 63. percben lecserélték.

Olympiakosz Nicosia–Arisz 1–2

Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a meccset.

Arisz: Szakos Bence a 86. percben állt be csereként.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Teplice–Sigma Olomouc 1–1

Sigma: Baráth Péter sérült, nem nevezték.

Sparta Praha–FK Pardubice 2–0

Sparta Praha: Hegyi Krisztián a kispadon ült, Vitályos Viktor a 84. percben állt be csereként.

DÁNIA

Superliga

Midtjylland–FC Köbenhavn 2–1

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, Németh Hunor a kispadon ült, nem állt be.

HOLLANDIA

Eredivisie

Telstar–Den Haag 2–2

Den Haag: Bárány Donát a 71. percben állt be csereként.

Excelsior–Groningen 1–5

Groningen: Csinger Márk a 72. percben állt be csereként.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Korona Kielce 2–0

Pogon: Molnár Rajmund a kispadon ült, Szalai Attila végigjátszotta a meccset.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Greuther Fürth 2–1

Hertha: Dárdai Márton sérült, nem nevezték.

Fürth: Keresztes Krisztián a kispadon ült, nem állt be.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Nacional 3–2

Rio Ave: Nikitscher Tamás a kispadon ült, nem állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Csíkszereda–Universitatea Craiova 0–1

Csíkszereda: Eppel Márton, Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Ódor Máté kezdett, 72 percet volt a pályán, Czékus Ádám váltotta, Szalay Szabolcs a 72. percben állt be, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Szabó Alex és Tajti Mátyás kispados volt.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Almería–Leganés 3–0

Almería: Yaakobishvili Áron a kispadon ült, nem állt be.

SVÁJC

Super League

St. Gallen–Lausanne 1–0

St. Gallen: Csoboth Kevin a kispadon ült, nem állt be.

SZERBIA

Szuperliga

Radnicski Nis–Vojvodina 1–4

Vojvodina: Szűcs Kornél eltiltás miatt nem szerepelt.

SZLOVÁKIA

2. liga (II. osztály)

Somorja–Pozsonyligetfalu 1–1

Somorja: Tóth Dánielt nem nevezték.

SZLOVÉNIA

Prva liga

Nafta Lendva–Bravo 1–0

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a meccset, Keresztes Noelt nem nevezték, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás kezdett, a 80. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Konyaspor–Basaksehir 0–0

Konyaspor: Tóth Rajmund kezdett, a 74. percben lecserélték.

OKTÓBER 12., HÉTFŐ

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

21.15: Famalicao–Alverca

Famalicao: Szűcs Tamás