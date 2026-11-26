A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) július 15-én korlátozás nélkül engedélyezte az orosz csapatok részvételét a versenyein. Az ország válogatottja 2021 óta első hivatalos tornáján szerepel, mivel a bulgáriai viadal az IHF Nemzetek Trófeájának minősül. Az orosz női kézilabdázók eddigi utolsó hivatalos mérkőzésükön, a 2021-es vb-n a negyeddöntőben 34–28-ra kikaptak Norvégiától.



A bulgáriai Nemzetek Trófeája vasárnap zárul, az oroszok a második mérkőzésükön pénteken Koszovóval játszanak.

