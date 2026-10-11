A Csíkszereda csak megszorítani tudta a bajnok Craiovát

Az első félidőben a vendégek nyomasztó fölénye ellenére nem született gól az FK Csíkszereda–Universitatea Craiova meccsen, a vendégek átlövései a legtöbbször elkerülték Pap Eduard kapuját, a csíki kapuvédő pedig Alexandru Cicaldau kiugrása után, majd Asszad al-Hamlavi is fejesénél bravúrosan hárított. A beívelések utáni fejesek pedig kevéssel mentek a kapu mellé. A támadásépítéssel egy-két passz után elakadó Csíkszereda kialakított helyzet nélkül ment a szünetre.

A második félidőre viszont bátrabb, a védekezését feljebb toló és lövésekig is gyakrabban eljutó FK tért vissza a pályára, amely ezzel a kapujára gyakorolt nyomást is enyhítette. Hegedűs János bombája kevéssel ment mellé, Gabriel Lima lövéseit pedig csak üggyel-bajjal védte Laurentiu Popescu – gólt mégis a bajnok szerzett, amikor Pap csak kiütni tudta Cicaldau erős közeli lövését, Simon Elisor pedig estében a hálóba küldte a labdát, megnyerve az összecsapást a Craiovának. 0–1

ROMÁN SUPER LIGA

11. FORDULÓ

FK Csíkszereda–Universitatea Craiova 0–1 (Elisor 76.)

Csíkszereda: Eppel Márton, Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést; Ódor Máté kezdett, 72 percet volt a pályán; Czékus Ádám váltotta; Szalay Szabolcs a 72. percben állt be; Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Szabó Alex és Tajti Mátyás kispados volt.