Nemzeti Sportrádió

A Csíkszereda csak megszorítani tudta a bajnok Craiovát

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.10.11. 19:25
null
Eppel Márton (labdával) végigjátszotta az Universitatea Craiova elleni meccset, de a Csíkszereda 1–0-ra kikapott (Fotó: FK Csíkszereda)
Címkék
FK Csíkszereda Super Liga Universitatea Craiova
Továbbra is nyeretlen a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban az FK Csíkszereda, a válogatott szünetben edzőt váltó székelyföldi csapat Valentin Suciu első mérkőzésén 76 percig tartotta magát a címvédő Universitatea Craiova ellen.

 

Az első félidőben a vendégek nyomasztó fölénye ellenére nem született gól az FK Csíkszereda–Universitatea Craiova meccsen, a vendégek átlövései a legtöbbször elkerülték Pap Eduard kapuját, a csíki kapuvédő pedig Alexandru Cicaldau kiugrása után, majd Asszad al-Hamlavi is fejesénél bravúrosan hárított. A beívelések utáni fejesek pedig kevéssel mentek a kapu mellé. A támadásépítéssel egy-két passz után elakadó Csíkszereda kialakított helyzet nélkül ment a szünetre.

A második félidőre viszont bátrabb, a védekezését feljebb toló és lövésekig is gyakrabban eljutó FK tért vissza a pályára, amely ezzel a kapujára gyakorolt nyomást is enyhítette. Hegedűs János bombája kevéssel ment mellé, Gabriel Lima lövéseit pedig csak üggyel-bajjal védte Laurentiu Popescu – gólt mégis a bajnok szerzett, amikor Pap csak kiütni tudta Cicaldau erős közeli lövését, Simon Elisor pedig estében a hálóba küldte a labdát, megnyerve az összecsapást a Craiovának. 0–1

ROMÁN SUPER LIGA
11. FORDULÓ
FK Csíkszereda–Universitatea Craiova 0–1 (Elisor 76.)
Csíkszereda: Eppel Márton, Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést; Ódor Máté kezdett, 72 percet volt a pályán; Czékus Ádám váltotta; Szalay Szabolcs a 72. percben állt be; Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Szabó Alex és Tajti Mátyás kispados volt.

 

FK Csíkszereda Super Liga Universitatea Craiova
Legfrissebb hírek

Szabó István távozik az FK Csíkszeredától – hivatalos

Minden más foci
2026.09.24. 12:21

Félmillió forintra büntették a Dinamót szurkolói magyarellenes rigmusai miatt

Minden más foci
2026.09.17. 13:27

Hiába Eppel gólja, a Csíkszereda továbbra is nyeretlen – videó

Minden más foci
2026.09.11. 22:34

Csíkszereda: a DAC-tól és Brazíliából is érkezett egy játékos

Minden más foci
2026.09.07. 13:36

Eppel gólt lőtt, de a Csíkszereda és a Sepsi is ötöt kapott

Minden más foci
2026.09.05. 19:04

Román Kupa: Czékus-gólpasszal és Eppel-góllal nyert a Csíkszereda

Minden más foci
2026.09.02. 19:20

Eppel Márton két gólja ellenére a Csíkszereda kikapott odahaza a CFR-től

Légiósok
2026.08.29. 17:46

Emberhátrányban kapott ki a továbbra is nyeretlen Csíkszereda

Légiósok
2026.08.24. 19:41