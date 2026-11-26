Mint beszámoltunk róla, az állami tulajdonú energetikai vállalat, az MVM közölte, hogy az FTC-vel fennálló hosszú távú szerződését felülvizsgálja, melynek értéke 2024 és 2026 között nagyjából évi 12 millió eurónak (kb. 4.5 milliárd forintnak) felel meg. Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke ezután bejelentette, hogy november 26-án tárgyalóasztalhoz ülnek az MVM-mel, hogy megállapodjanak a szponzori együttműködés folytatásáról, mely 2018 óta áll fenn a két fél között.

Csakhogy a remélt találkozó nem jött létre a felek között – erről maga Kubatov Gábor számolt be ma (csütörtökön) hivatalos közösségi oldalán:

Bertalan Zsolt, az MVM vezérigazgatója lemondta a mai találkozónkat

– írta az FTC elnöke a Facebookon, és hangulatát egy szomorú hangulatjellel is érzékeltette.

Mint ismert, az Országgyűlés megszavazta a politikusokra és a sportra vonatkozó összeférhetetlenségi javaslatot. A módosítás mindazok szerepét korlátozza, akik politikai szolgálati, biztosi vagy szakmai felső vezetőként kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormányzati igazgatási tisztségviselők, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói voltak, így Kubatov is érintett benne. A zöld-fehérek elnöke ezután bejelentette: levélben fordul Baka András köztársasági elnökhöz, hogy ne írja alá a törvényt.