Az NBA pontkirálya – aki december 30-án lesz 42 éves – 25 pontot, 12 gólpasszt és tíz lepattanót jegyzett, amivel – saját rekordját megdöntve – minden idők legidősebb játékosként ért el három statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredményt.

„Ha szükségük van rám, időről időre leporolom a köpenyem, mert még mindig képes vagyok rá” – mondta LeBron James, aki új csapatában első, összességében 126. tripla dupláját érte el. Tyrese Maxey 30 pontot szerzett, Joel Embiid ugyanakkor ezt a találkozót is kihagyta, ráadásul Jaylen Brown combizomsérülés miatt a második félidőben már szintén nem játszott.

A Heatben a görög Jannisz Antetokunmpo 32 ponttal és 14 lepattanóval zárt. A Philadelphia 15/4-es győzelmi mutatóval első a Keleti főcsoportban, a Heat 10/7-tel hatodik.

A Houston Rockets 116–104-gyel kerekedett a vendég Phoenix Suns fölé, a hazaiaknál pedig Kevin Durant ötödik játékosként elérte a 33 ezer pontos álomhatárt, és már csak 637 pontra van az örökranglista negyedik helyén álló Kobe Bryanttől. Rajtuk és Jamesen kívül csak Kareem Abdul-Jabbar és Karl Malone tudta átlépni ezt a mérföldkövet. A Houston – amelyet a török Alperen Sengun 23 ponttal, 11 lepattanóval és 11 gólpasszal segített hozzá a sikerhez – 14/5-tel áll.

A mérlegét 15/4-re rontó San Antonio Spurs annak ellenére kapott ki némi meglepetésre Portlandben a Trail Blazers vendégeként, hogy francia sztárja, Victor Wembanyama 44 pontot szerzett. A hazaiaknál az izraeli Deni Avdija 33, Damian Lillard 29 ponttal zárt a 12/6-tal nyugati hatodik Trail Blazersben.

Tovább tart a tavaly bajnok Oklahoma City Thunder vesszőfutása: az OKC a regnáló MVP kanadai Shai Gilgeous-Alexander 32 pontja ellenére sorozatban harmadik, utolsó öt meccséből negyedik vereségét szenvedte el, amikor odahaza 113–106-ra kikapott a Minnesota Timberwolvestól. Előbbi együttes 10/9-cel csak tizedik, utóbbi 14/5-tel harmadik a Nyugati főcsoportban.

NBA, ALAPSZAKASZ

Philadelphia 76ers–Miami Heat 111–104

Charlotte Hornets–Chicago Bulls 105–107

New York Knicks–Cleveland Cavaliers 121–102

Oklahoma City Thunder–Minnesota Timberwolves 106–113

Memphies Grizzlies–Los Angeles Clippers 115–97

Milwaukee Bucks–Brooklyn Nets 97–104

Houston Rockets–Phoenix Suns 116–104

Golden State Warriors–Sacramento Kings 129–110

Portland Trail Blazers–San Antonio Spurs 116–111