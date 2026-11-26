Videó: beindult a pofonofon – majdnem egy percig csépelte egymást a két hokis
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban, a csütörtökön hajnalban lejátszott Boston Bruins–Winnipeg Jets találkozón alig tíz perc játék után talált egymásra Tanner Jeannot és Tyrel Bauer. Csaknem egy percen át verekedtek egymással a kezdőkörben, mire végül a játékvezetők szétválasztották őket.
Az extra hosszúnak számító bunyónak nem lett egyértelmű győztese – bár a bostoni Jeannot kétségtelenül annak tekintette magát a végén – a találkozónak igen, a Winnipeg 4–2-re nyert. Érdemes egyébként megjegyezni, hogy a két verekedő játékos egyaránt a nehéz esetek közé tartozik a bajnokságban: Jeannot az eddigi 24 meccsén 42 büntetőpercet gyűjtött össze, amivel a 8. helyen áll a kiállításperceket tekintve a rangsorban, míg Bauer a 37 percével a 14. helyet foglalja el.
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