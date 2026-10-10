Nemzeti Sportrádió

Liga 2: csak a döntetlenhez volt elég Vida Kristopher gólja

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.10.10. 13:26
null
Vida Kristopher (Fotó: CSM Olimpia)
Címkék
Vida Kristopher légiósok Bobál Gergely
Továbbra is nyeretlen a román labdarúgó-bajnokság másodosztályában az edzőváltáson átesett Olimpia Szatmárnémeti, amely Ilyés Róbert bemutatkozó mérkőzésén 2–2-es döntetlent ért el Bufteán a CS Dinamo ellen.

A partiumi csapat kétszer is vezetést szerzett – az első gólt Vida Kristopher lőtte büntetőből a 13. percben –, de a sereghajtó mind a kétszer egyenlíteni tudott. Az Olimpia jelenleg öt ponttal a huszadik helyen áll. 

Demeter Zsombor és Kocsis Bence csapata, az ASA Marosvásárhely pont nélkül maradt Bodzavásáron, míg Bobál Gergely együttese, az Unirea Slobozia idegenben nyert a Sellenberk ellen.  

ROMÁNIA
Liga 2, 9. forduló 
CS Dinamo–Olimpia Szatmárnémeti 2–2
Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a találkozót, tizenegyesből ő szerezte csapata első golját.
Metalul Buzau–ASA Marosvásárhely 1–0
Marosvásárhely: Demeter Zsombor és Kocsis Bence kezdő volt, utóbbit a szünetben lecserélték.
CSC Selimbar–Unirea Slobozia 0–1
Slobozia: Bobál Gergely kezdőként 70 percet töltött a pályán.

 

Vida Kristopher légiósok Bobál Gergely
Legfrissebb hírek

A Dinamo ellen szenvedte el idénybeli első vereségét a Sepsi

Minden más foci
16 órája

A Herthánál sem tudják, mikor térhet vissza Dárdai Márton

Légiósok
22 órája

Varga Barnabás talán már a jövő heti BL-mérkőzésen visszatérhet

Légiósok
2026.10.08. 06:38

Heti légiósprogram: Real Madrid–Villarreal, Liverpool–Manchester City

Légiósok
2026.10.07. 10:14

László Csabának kell benntartania az előző három évben dobogós helyen végző sereghajtót

Légiósok
2026.10.04. 11:51

Kosárlabda: Golomán György új csapatával megnyerte a lengyel Szuperkupát

Kosárlabda
2026.09.27. 20:42

MLS: Gazdagék és Sallóiék is kikaptak

Légiósok
2026.09.27. 08:37

„Az istenadta tehetséggel nem éltem vissza” – Petry Zsolt 60 éves

Légiósok
2026.09.23. 06:31