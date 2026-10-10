Liga 2: csak a döntetlenhez volt elég Vida Kristopher gólja

A partiumi csapat kétszer is vezetést szerzett – az első gólt Vida Kristopher lőtte büntetőből a 13. percben –, de a sereghajtó mind a kétszer egyenlíteni tudott. Az Olimpia jelenleg öt ponttal a huszadik helyen áll.



Demeter Zsombor és Kocsis Bence csapata, az ASA Marosvásárhely pont nélkül maradt Bodzavásáron, míg Bobál Gergely együttese, az Unirea Slobozia idegenben nyert a Sellenberk ellen.



ROMÁNIA

Liga 2, 9. forduló

CS Dinamo–Olimpia Szatmárnémeti 2–2

Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a találkozót, tizenegyesből ő szerezte csapata első golját.

Metalul Buzau–ASA Marosvásárhely 1–0

Marosvásárhely: Demeter Zsombor és Kocsis Bence kezdő volt, utóbbit a szünetben lecserélték.

CSC Selimbar–Unirea Slobozia 0–1

Slobozia: Bobál Gergely kezdőként 70 percet töltött a pályán.