Vitályos Viktor bemutatkozott a cseh élvonalban – légiósaink vasárnapi meccsei

A külföldön, élvonalban vagy másodosztályban szereplő magyar légiósok, illetve válogatott játékosok vasárnapi szereplése:

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Manchester City 3–0

Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot sérülés miatt nem nevezték.

Championship

Southampton–Portsmouth 1–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.

AUSZTRIA

Bundesliga

Hartberg–Austria Lustenau 4–3

Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a meccset.

LASK–Rapid Wien 0–2

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Imisli FK–Qarabag 0–2

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a meccset.

BELGIUM

Jupiler League

Westerlo–Antwerpen 1–0

Westerlo: Balogh Botond a kispadon ült, nem állt be.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Pafosz 1–3

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 63. percben lecserélték.

Olympiakosz Nicosia–Arisz 1–2

Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a meccset.

Arisz: Szakos Bence a 86. percben állt be csereként.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Teplice–Sigma Olomouc 1–1

Sigma: Baráth Péter sérült, nem nevezték.

Sparta Praha–FK Pardubice 2–0

Sparta: Hegyi Krisztián a kispadon ült, Vitályos Viktor a 84. percben állt be csereként.

DÁNIA

Superliga

Midtjylland–FC Köbenhavn 2–1

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, Németh Hunor a kispadon ült, nem állt be.

HOLLANDIA

Eredivisie

Telstar–Den Haag 2–2

Den Haag: Bárány Donát a 71. percben állt be csereként.

Excelsior–Groningen 1–5

Groningen: Csinger Márk a 72. percben állt be csereként.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Korona Kielce 2–0

Pogon: Molnár Rajmund a kispadon ült, Szalai Attila végigjátszotta a meccset.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Greuther Fürth 2–1

Hertha: Dárdai Márton sérült, nem nevezték.

Fürth: Keresztes Krisztián a kispadon ült, nem állt be.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Nacional 3–2

Rio Ave: Nikitscher Tamás a kispadon ült, nem állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Csíkszereda–Universitatea Craiova 0–1

Csíkszereda: Eppel Márton, Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést; Ódor Máté kezdett, 72 percet volt a pályán; Czékus Ádám váltotta; Szalay Szabolcs a 72. percben állt be; Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Szabó Alex és Tajti Mátyás kispados volt.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Almería–Leganés 3–0

Almería: Yaakobishvili Áron a kispadon ült, nem állt be.

SVÁJC

Super League

St. Gallen–Lausanne 1–0

St. Gallen: Csoboth Kevin a kispadon ült, nem állt be.

SZERBIA

Szuperliga

Radnicski Nis–Vojvodina 1–4

Vojvodina: Szűcs Kornél eltiltás miatt nem szerepelt.

SZLOVÁKIA

2. liga (II. osztály)

Somorja–Pozsonyligetfalu 1–1

Somorja: Tóth Dánielt nem nevezték.

SZLOVÉNIA

Prva liga

Nafta Lendva–Bravo 1–0

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a meccset, Keresztes Noelt nem nevezték, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás kezdett, a 80. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Konyaspor–Basaksehir 0–0

Konyaspor: Tóth Rajmund kezdett, a 74. percben lecserélték.