Nemzeti Sportrádió

Vitályos Viktor bemutatkozott a cseh élvonalban – légiósaink vasárnapi meccsei

P. K.P. K.
2026.10.11. 21:12
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Vitályos Viktor (15) a cseh élvonalban is bemutatkozott (Fotó: AC Sparta Praha)
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légiósok Vitályos Viktor Sparta Praha
Bemutatkozott a Sparta Praha színeiben a cseh élvonalban is – a Cseh Kupában és a BL-selejtezőben már szerepelt – a 19 éves, U21-es válogatott védő, a nyáron az MTK-tól érkezett Vitályos Viktor, aki hat percre állt be a Pradubice ellen 2–0-ra megnyert meccsen (csapattársa, Hegyi Kirsztián a kispadon ült) – tekintse át légiósaink vasárnapi szereplését!

 

 

A külföldön, élvonalban vagy másodosztályban szereplő magyar légiósok, illetve válogatott játékosok vasárnapi szereplése:

ANGLIA
Premier League
 Liverpool–Manchester City 3–0
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot sérülés miatt nem nevezték.
Championship
Southampton–Portsmouth 1–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.

AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Austria Lustenau 4–3
Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a meccset.
LASK–Rapid Wien 0–2
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset.

AZERBAJDZSÁN
Premier League
Imisli FK–Qarabag  0–2
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a meccset.

BELGIUM
Jupiler League
Westerlo–Antwerpen 1–0
Westerlo: Balogh Botond a kispadon ült, nem állt be.

CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Pafosz 1–3
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 63. percben lecserélték.
Olympiakosz Nicosia–Arisz 1–2
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a meccset.
Arisz: Szakos Bence a 86. percben állt be csereként.

CSEHORSZÁG
Chance Liga
Teplice–Sigma Olomouc 1–1
Sigma: Baráth Péter sérült, nem nevezték.
Sparta Praha–FK Pardubice 2–0
Sparta: Hegyi Krisztián a kispadon ült, Vitályos Viktor a 84. percben állt be csereként.

DÁNIA
Superliga
Midtjylland–FC Köbenhavn 2–1
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, Németh Hunor a kispadon ült, nem állt be.

HOLLANDIA
Eredivisie
Telstar–Den Haag 2–2
Den Haag: Bárány Donát a 71. percben állt be csereként.
Excelsior–Groningen 1–5
Groningen: Csinger Márk a 72. percben állt be csereként.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Korona Kielce 2–0
Pogon: Molnár Rajmund a kispadon ült, Szalai Attila végigjátszotta a meccset.

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Greuther Fürth 2–1
Hertha: Dárdai Márton sérült, nem nevezték.
Fürth: Keresztes Krisztián a kispadon ült, nem állt be.

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Nacional 3–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás a kispadon ült, nem állt be.

ROMÁNIA
Superliga
Csíkszereda–Universitatea Craiova 0–1
Csíkszereda: Eppel Márton, Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést; Ódor Máté kezdett, 72 percet volt a pályán; Czékus Ádám váltotta; Szalay Szabolcs a 72. percben állt be; Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Szabó Alex és Tajti Mátyás kispados volt.

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Almería–Leganés 3–0
Almería: Yaakobishvili Áron a kispadon ült, nem állt be.

SVÁJC
Super League
St. Gallen–Lausanne 1–0
St. Gallen: Csoboth Kevin a kispadon ült, nem állt be.

SZERBIA
Szuperliga
Radnicski Nis–Vojvodina 1–4
Vojvodina: Szűcs Kornél eltiltás miatt nem szerepelt.

SZLOVÁKIA
2. liga (II. osztály)
Somorja–Pozsonyligetfalu 1–1
Somorja: Tóth Dánielt nem nevezték.

SZLOVÉNIA
Prva liga
Nafta Lendva–Bravo 1–0
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a meccset, Keresztes Noelt nem nevezték, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás kezdett, a 80. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Konyaspor–Basaksehir 0–0
Konyaspor: Tóth Rajmund kezdett, a 74. percben lecserélték.

 

légiósok Vitályos Viktor Sparta Praha
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