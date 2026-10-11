Vitályos Viktor bemutatkozott a cseh élvonalban – légiósaink vasárnapi meccsei
A külföldön, élvonalban vagy másodosztályban szereplő magyar légiósok, illetve válogatott játékosok vasárnapi szereplése:
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Manchester City 3–0
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot sérülés miatt nem nevezték.
Championship
Southampton–Portsmouth 1–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.
AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Austria Lustenau 4–3
Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a meccset.
LASK–Rapid Wien 0–2
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Imisli FK–Qarabag 0–2
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a meccset.
BELGIUM
Jupiler League
Westerlo–Antwerpen 1–0
Westerlo: Balogh Botond a kispadon ült, nem állt be.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Pafosz 1–3
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 63. percben lecserélték.
Olympiakosz Nicosia–Arisz 1–2
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a meccset.
Arisz: Szakos Bence a 86. percben állt be csereként.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Teplice–Sigma Olomouc 1–1
Sigma: Baráth Péter sérült, nem nevezték.
Sparta Praha–FK Pardubice 2–0
Sparta: Hegyi Krisztián a kispadon ült, Vitályos Viktor a 84. percben állt be csereként.
DÁNIA
Superliga
Midtjylland–FC Köbenhavn 2–1
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, Németh Hunor a kispadon ült, nem állt be.
HOLLANDIA
Eredivisie
Telstar–Den Haag 2–2
Den Haag: Bárány Donát a 71. percben állt be csereként.
Excelsior–Groningen 1–5
Groningen: Csinger Márk a 72. percben állt be csereként.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Korona Kielce 2–0
Pogon: Molnár Rajmund a kispadon ült, Szalai Attila végigjátszotta a meccset.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Greuther Fürth 2–1
Hertha: Dárdai Márton sérült, nem nevezték.
Fürth: Keresztes Krisztián a kispadon ült, nem állt be.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Nacional 3–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás a kispadon ült, nem állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Csíkszereda–Universitatea Craiova 0–1
Csíkszereda: Eppel Márton, Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést; Ódor Máté kezdett, 72 percet volt a pályán; Czékus Ádám váltotta; Szalay Szabolcs a 72. percben állt be; Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Szabó Alex és Tajti Mátyás kispados volt.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Almería–Leganés 3–0
Almería: Yaakobishvili Áron a kispadon ült, nem állt be.
SVÁJC
Super League
St. Gallen–Lausanne 1–0
St. Gallen: Csoboth Kevin a kispadon ült, nem állt be.
SZERBIA
Szuperliga
Radnicski Nis–Vojvodina 1–4
Vojvodina: Szűcs Kornél eltiltás miatt nem szerepelt.
SZLOVÁKIA
2. liga (II. osztály)
Somorja–Pozsonyligetfalu 1–1
Somorja: Tóth Dánielt nem nevezték.
SZLOVÉNIA
Prva liga
Nafta Lendva–Bravo 1–0
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a meccset, Keresztes Noelt nem nevezték, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás kezdett, a 80. percben lecserélték.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Konyaspor–Basaksehir 0–0
Konyaspor: Tóth Rajmund kezdett, a 74. percben lecserélték.