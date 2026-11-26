A Pintér Zsuzsanna, Flank-Tanító Dorottya, Milanovic Alexandra, Kiss Anett, Tüskéné Borszéki Erika összeállítású csapat 4/3-as győzelmi mutatóval a csoportja harmadik helyen zárt, így került össze a rájátszásban a másik nyolcasban harmadik németekkel.

A csütörtöki találkozó első endjét a magyarok nyerték, de a rivális két 2–0-s részikerrel fordított. Pintérék ugyan 4–3-ra felzárkóztak, de az ötödik end 3–0-val ismét a németeké lett. A hatodik játékrész 2–0-s megnyerésével felcsillant egy halvány reménysugár, ám ez gyorsan elillant, mert a németek 2–0-val behúzták a hetedik endet, és így már a nyolcadikat le sem kellett játszani.

A magyaroknak így már csak egy esélyük maradt indulási jogot szerezni a március 13. és 21. közötti, egyelőre helyszín nélküli, 18 válogatottat felvonultató vb-re: ha az utolsó kijutó helyért legyőzik a Fülöp-szigetek válogatottját csütörtökön (ma) 15 órakor.

A két csapat már találkozott a tornán: vasárnap úgy nyertek 7–6-ra a magyarok, hogy az utolsó endet 3–0-ra hozták.