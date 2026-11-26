Pochettino szerint a Sporting ellen ráléptek az útra, amelyen járniuk kell
„Úgy gondolom, az első félidőben irányítottuk a játékot, mi domináltunk – kezdte mérkőzés utáni értékelését Mauricio Pochettino, a Manchester United vezetőedzője a klub hivatalos honlapja szerint. – Csalódottak voltunk, hogy egy-nullás hátrányban vonultunk szünetre. Kontrolláltuk a mérkőzést, de nem tudtunk elegendő helyzetet kialakítani az ellenfél térfelén, különösen a támadóharmadban. A második félidőt viszont már úgy kezdtük, ahogyan majd szeretnénk futballozni. Ez a mi stílusunk, a hozzáállásunk és a karakterünk. Ezt a játékot szeretnénk meghonosítani, és úgy érzem, ezzel a felfogással képesek vagyunk jó teljesítményre.”
Az argentin szakvezető külön is kiemelte játékosai hozzáállását: „Nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Rendkívül nehéz mérkőzés volt. Kilencven percen át tetszett a csapat játéka, mert tartást és karaktert mutatott. Nehéz olyan mérkőzést találni, amelyen ennyiszer büntettek volna minket; számos olyan szituációban sújtottak minket, amelyek kulcsfontosságúak voltak, gyakorlatilag mindegyikben. Visszanéztem az összes esetet, és csak azt tudom mondani, hogy büszke vagyok valamennyi játékosomra. Ma (szerdán – a szerk.) megmutattuk, hogyan szeretnénk futballozni. A mérkőzés után ezt el is mondtam a játékosoknak.”
„Számomra egy ilyen teljesítmény a lehető legjobb orvosság a következő mérkőzésre való felkészüléshez – folytatta a dicséreteket Pochettino, aki szerint csapata a második félidőben megtalálta a helyes utat a jövőre tekintve. – Voltak olyan események, amelyek nem nekünk kedveztek, hanem ellenünk dolgoztak. Amikor ilyen helyzetek adódnak, a tapasztalatunkból tudjuk, hogy még keményebben kell dolgoznunk. Tovább kell küzdenünk, és hinnünk kell magunkban. Figyelnünk kell a részletekre, és javítanunk kell a saját mércénken. Egy hét alatt lefektettük a terveinket, és a következő hónapokban is ezek mentén szeretnénk haladni. A második félidőben rengeteg labdát szereztünk az ellenfél térfelén, agresszívan futballoztunk, és szerintem ez az út, amelyen járnunk kell.”
Paulo Fonseca, a Sporting CP vezetőedzője szerint csapata ha szerencsésebb, meg is nyerhette volna a mérkőzést: „A második kapott gólnál kimondottan pechesek voltunk. Összességében olyan érzésem volt a mérkőzés után, hogy akár nyerhettünk is volna. Természetesen azt is elismerem, hogy nem alakítottunk ki annyi helyzetet, amennyit szerettünk volna, de így is megvoltak a lehetőségeink a győzelemre. (…) Nem gondolom, hogy a csapat összeomlott volna, az események rövid időn belül követték egymást, és emiatt úgy tűnhetett, mintha szétesett volna a játékunk, de ezt megelőzően a Manchester United nem alakított ki sok veszélyes helyzetet a kapunk közelében. Ahogy már említettem, a második gól balszerencsés körülmények között született, ilyen eset ritkán fordul elő a labdarúgásban.”
„Az első félidőben a védekezésünk nagyon kompakt volt, a Manchester United védelme elleni letámadásunkat pedig kiválóan megszerveztük. Védekezésben végig kényelmesen éreztük magunkat. Persze még vannak területek, amelyekben fejlődnünk kell, de a csapat megpróbálta megvalósítani az edzéseken gyakoroltakat. Nagyra értékelem a játékosok elszántságát, és azt, ahogyan a kapott gólok után reagáltak. Sok csapat talán összeomlott volna, miután hét perc alatt kettőt kap, a mieink azonban ismét nagyon jól válaszoltak a történtekre. Ez természetesen hatalmas bizalommal tölt el a csapat jövőjét illetően” – tette hozzá Fonseca a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) 2–0 (Sörloth 19., J. Álvarez 24.)
FC Bruges (belga)–Liverpool FC (angol) 0–3 (Isak 13., 82., Wirtz 79.)
Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Sucic 57. – 11-esből, La. Martínez 74.)
Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) 0–1 (Muriqi 58.)
Lille OSC (francia)–Bayern München (német) 2–1 (Ueda 62., Pavlovic 65. – öngól, ill. Upamecano 15.)
Paris Saint-Germain (francia)–AS Roma (olasz) 2–2 (Zabarnij 33., O. Dembélé 62. – 11-esből, ill. Hermoso 5., Malen 78. – 11-esből)
Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) 2–2 (L. Suárez 33., 80. – az elsőt 11-esből, ill. B. Fernandes 48., 50. – az elsőt 11-esből)
Sabah (azeri)–FC Barcelona (spanyol) 1–4 (Mickels 63., ill. Gordon 31., 51., Adeyemi 55., G. Jesús 60.)
Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) 0–1 (Buchanan 62.)