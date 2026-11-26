Szoboszlai Dominik tétmeccsen első alkalommal vezethette ki csapattársait az öltözőből a mérkőzés előtt, vagyis ő viselte a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál, s ahogy azt még az idény elején egy interjúban elmondta: elképzelni sem tudna ennél nagyobb megtiszteltetést. A találkozó után viszont ezúttal nem a karszalag jelentette plusz – nyilván édes – terhekről beszélt, hanem magát a találkozót értékelte.

„Nyilván elégedettebb lennék, ha berúgtam volna a helyzetemet, de van ez így. Majd máskor bemegy – mondta Szoboszlai Dominik a találkozót követően. – A válogatott szünetre úgy mentünk el, hogy legyőztük a bajnokságban a Palace-t, aztán úgy tértünk vissza, hogy legyőztük a Manchester Unitedet. Idegenben a BL-ben nem egyszerű nyerni, főleg nem egy olyan csapat otthonában, amelyik tizenegy mérkőzés óta veretlen. Boldog vagyok, hogy haza tudjuk vinni a három pontot. Fontos mérkőzés volt ez, mert már csak három meccs van a BL-ben hátra az alapszakaszból és a top nyolcban ott kell lennünk, mert akkor van egy hét pihink.”

A Liverpool FC a győzelmével az 5. helyen áll a Bajnokok Ligája tabelláján, s a folytatásban előbb az FC Portót fogadja, majd az Inter otthonába látogat, végül a Lens ellen hazai pályán zárja az alapszakaszt.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FC Bruges (belga)–Liverpool FC (angol) 0–3 (Isak 13., 82., Wirtz 79.)