A DVTK 49 éves szakvezetője, Feczkó Tamás pályafutása során bármelyik együttest is irányította a Csákvár ellen, mindig sikerre vezette csapatát.

A sort még 2015 tavaszán, a kiesés elől menekülő Balmazújváros gárdájával kezdte, 3–1-re diadalmaskodott az együttes a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban, majd a következő két idényben oda-vissza nyert (4–1, 0–1, illetve 2–0, 1–2) hajdúsági alakulatával.

Feczkó Tamás nem tartott az újvárosiakkal az NB I-be, hanem 2017 nyarán átvette az MTK irányítását. A 2017–2018-as kiírásban előbb Csákváron 2–1-re, majd a Hidegkuti-stadionban 3–1-re győzött a kék-fehér legénységgel, mely az idény végén bajnokként jutott fel az első osztályba.

A Nyíregyháza együttesének szakvezetőjeként egyszer meccselt a Csákvárral: 2022 márciusában, idegenben 3–2-re győzött a Szpari.

Legutóbb a Honvéd gárdájának vezetőedzőjeként találkozott a Fejér megyei kisváros csapatával és 2025 tavaszán 2–1-es, majd az előző idényben 3–1-es és 2–0-s győzelemre vezette a piros-feketéket.

Mindent összegezve, Feczkó Tamás tizenegy alkalommal irányította aktuális csapatát az Aqvital FC Csákvár ellen, s mind a 11 találkozót megnyerte, együttese ezeken a meccseken 27 gólt szerzett és mindössze kilencet kapott.

Most vasárnap a jelenleg 7. helyezett Diósgyőr vezetőedzőjeként érkezik a sereghajtó Csákvár otthonába Feczkó Tamás, igaz, a szakember eltiltás miatt nem ülhet a kispadon…

A találkozó az NB II 15. fordulójában vasárnap 15 órakor kezdődik Csákváron.