„Az első félidő pontosan úgy alakult, ahogyan elképzeltük a mérkőzést: megmutatkozott az erősségünk, de a gyengeségünk is – fogalmazott a lefújás után Vincent Kompany a bajorok hivatalos honlapja szerint. – Összességében jó első félidőt játszottunk, de a második játékrészben egyszerűen már nem találtuk a ritmusunkat. Ez is a futball része, az utolsó percig játszanod kell a saját játékodat. Mi megpróbáltuk, ezért a befektetett energiát és az akaraterőt illetően nem érheti szemrehányás a csapatot. A második gólt természetesen nem lett volna szabad megkapnunk. De ahogy mondtam, a tapasztalataimból tudom, hogy vannak ilyen időszakok. Most össze kell tartanunk, harcolnunk kell, és egy kicsit élveznünk is kell ezt a küzdelmet, hiszen ez is hozzátartozik a futballhoz.”

Konrad Laimer, a bajorok játékosa is egyetértett abban edzőjével, hogy az első félidőben nem volt gond, szerinte azonban csapata összességében nem tudta magából kihozni a maximumot, ezért maradt alul: „Nagyon korrekt első félidőt játszottunk, amelyben sok mindent megvalósítottunk abból, amit elterveztünk. Határozottak voltunk, energikusan futballoztunk. A második félidőben ebből valamelyest veszítettünk. Ezután túlságosan könnyedén kaptunk két gólt, és ekkor már nem nyújtottuk azt a teljesítményt, amire képesek vagyunk. Ha a Bajnokok Ligájában nem tudod kihozni magadból a maximumot, akkor a végén nulla ponttal maradsz. Összetartunk, és a rendelkezésünkre álló játékosokkal próbáljuk játszani a saját futballunkat. Most az a legfontosabb, hogy gyorsan regenerálódjunk. Szombaton már újabb meccs vár ránk.”

A mérkőzés után a bajorok csapatkapitánya, Joshua Kimmich is megszólalt, ő azonban a Jamal Musiala körül kialakult helyzettel foglalkozott. Mint ismert, nemrég a Bayern München vezetőségének nyilatkozatai és a játékos 2030-ig szóló, kiemelt fizetésű szerződésének megkérdőjelezése miatt robbant ki komoly vita, miután kiderült, hogy a klasszis támadó neurológiai betegséggel küzd: „Általánosságban a helyzetet több különböző szempontból is meg kell vizsgálni. Teljesen megértem, hogy a klub számára sem egyszerű ez a helyzet – idézte a Kicker Kimmichet, aki később már kritikával is illette klubját. – Azt viszont nem értem, hogy miért ilyen módon kommunikálják ezt a nyilvánosság előtt. Soha nem történhetne meg, hogy egy játékos kárára rendezzék az ügyet. Természetesen a klub mindig a legfontosabb, nagyobb nálunk, játékosoknál. De az embernél nem lehet fontosabb. Ez pedig teljesen elfogadhatatlan, és egyáltalán nem a Bayernhez méltó viselkedés.”

Davide Ancelotti, a Lille OSC vezetőedzője szerint csapata megérdemelten tartotta otthon a három pontot: „Nem aggódtam a szünetben sem. Úgy éreztük, hogy többet is kihozhatunk a mérkőzésből, és jobban meg kell találnunk az egyensúlyt az önbizalom és az ellenfél tisztelete között. A második félidőben már mi kezdeményeztünk többet, a szurkolók pedig rengeteg önbizalmat adtak nekünk. Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk.”

A Bayern München első vereségét szenvedte el a Bajnokok Ligája alapszakaszában, így jelenleg csak a tabella 15. helyén áll. A Lille OSC első győzelme ellenére még mindig csak a 29.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) 2–0 (Sörloth 19., J. Álvarez 24.)

FC Bruges (belga)–Liverpool FC (angol) 0–3 (Isak 13., 82., Wirtz 79.)

Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Sucic 57. – 11-esből, La. Martínez 74.)

Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) 0–1 (Muriqi 58.)

Lille OSC (francia)–Bayern München (német) 2–1 (Ueda 62., Pavlovic 65. – öngól, ill. Upamecano 15.)

Paris Saint-Germain (francia)–AS Roma (olasz) 2–2 (Zabarnij 33., O. Dembélé 62. – 11-esből, ill. Hermoso 5., Malen 78. – 11-esből)

Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) 2–2 (L. Suárez 33., 80. – az elsőt 11-esből, ill. B. Fernandes 48., 50. – az elsőt 11-esből)

Sabah (azeri)–FC Barcelona (spanyol) 1–4 (Mickels 63., ill. Gordon 31., 51., Adeyemi 55., G. Jesús 60.)

Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) 0–1 (Buchanan 62.)