BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) 0–3 (0–1)

Bruges, Jan Breydel Stadion, 27 286 néző. Vezette: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)

FC Bruges: Sommer – Sabbe (Siquet, 83.), Spileers, Mechele, Seys (Dams, 89.) – Vetlesen (Vermant, 74.), Potts (Tsawa, 83.), Vanaken – Forbs, Tresoldi, Lemarechal (Diakhon, 74.). Vezetőedző: Ivan Leko

Liverpool: Alisson – Frimpong (Van Dijk, 73.), Jacquet, R. Araújo, Kerkez – Nyoni (A. Mac Allister, 73.), Szoboszlai – Víctor Munoz (Ngumoha, 42.), Wirtz, B. Barcola (Koumas, 86.) – Isak (Chambers, 86.). Menedzser: Andoni Iraola

Gólszerző: Isak (13., 82.), Wirtz (79.)

MIUTÁN A NYÁRON felkészülési mérkőzésen már átélhette az érzést, most első ízben tétmérkőzésen is megadatott neki: az FC Bruges otthonában játszott Bajnokok Ligája-összecsapáson a Liverpool csapatkapitányi karszalagját Szoboszlai Dominik viselhette úgy, hogy ez mindössze a negyedik idénye a világ egyik legnagyobb klubjánál. Az első BL-forduló után újra ott volt a liverpooli kezdőcsapatban Kerkez Milos is, a magyar válogatott balhátvéd a bajnokságban rendre a kezdőcsapat tagja, és most a BL-ben is bizonyíthatott. Nem fogta vissza magát, az első 30 percben már 32 labdaérintése volt, köztük több jó közbelépés, szerelés, blokk.

Jó meccsük volt tehát a Liverpool magyar légiósainak, Szoboszlai Dominik a 13. percben például máris gólpasszt adott. Nem tudták kihozni a labdát a belgák, labdát szereztek a remekül letámadó „vörösök”, Bradley Barcola Szoboszlai elé tálalt, aki ballal középre tette a labdát, az érkező Alexander Isak pedig hat méterről nem hibázta el a ziccert, Yann Sommer csak beleérni tudott a labdába, amely a léc alá vágódott.

Fotó: AFP

Szoboszlai a saját kapuja előtt is nagyszerűen teljesített, gyakran kivette a részét a védekezésből, a 37. percben ő blokkolta Joaquin Seys ígéretesnek tetsző lövését a tizenhatoson belül. Akadt ugyan egy-két lövése a Bruges-nek az első félidőben, de Alisson Beckert egyik sem tette igazán próbára, a Liverpool egyértelműen uralta a játékrészt, többet birtokolta a labdát, hamar vissza is szerezte, sokkal veszélyesebb volt az ellenfél kapujára. Florian Wirtz és Bradley Barcola is jó teljesítményt nyújtott elöl, egyedül amiatt bánkódhattak a vendégek, hogy a félidő hajrájában súlyos sérülés miatt le kellett cserélni Víctor Munozt, akit Rio Ngumoha váltott.

Fotó: AFP

Az 59. percben aztán ziccert hibázott a magyar csapatkapitány. Alexander Isaktól kapott tökéletes labdát Szoboszlai, és a kapussal szemben állva, hét méterről nem sikerült a kapuba találnia, Yann Sommer óriásit védett. Továbbra is fölényben játszott a vendéggárda, de nem tudta növelni az előnyét. Ez pedig a 70. percben csaknem megbosszulta magát. Egy szépen végigvitt hazai kontra végén Felix Lemarechal kapta meg a labdát a bal oldalon, kilenc méterről ballal lőtt, a brazil kapustól bravúrra volt szükség. Két perccel később ugyancsak Lemarechal hozta a frászt Alissonra, de megint a kapus győzött, aki elcsípte a francia szélső beadását a német Nicolo Tresoldi becsúszó lába elől.

Fotó: AFP

A 73. percben csereként beállt a Liverpoolba Virgil van Dijk, így átadta neki a csapatkapitányi karszalagot Szoboszlai Dominik. Ezután nem sokkal a Liverpool zárt le góllal egy kontrát: úgy tűnt, Florian Wirtz 16 méterről a hosszú sarkot veszi célba, de visszalőtte a labdát a rövid felső sarokba. A kitámadó belgáknak Isak is rúgott még egyet, három értékes ponttal távozott Belgiumból a Liverpool. 0–3