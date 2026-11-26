A klímaváltozás okozta kihívások egyre inkább feladják a leckét a téli sportoknak. Az előrejelzések szerint a hóhelyzet az előttünk álló hónapokban is kritikus lesz, a meteorológusok Európa-szerte enyhe, száraz telet várnak. Az elmúlt néhány évben már januárban is bőven láttunk olyan síversenyeket, amikor a hóágyúzott pálya mellett az amúgy képeslapra illő, mesebeli tájon nem volt hó.

A felmelegedés miatt a jövő egyik nagy kérdése, meddig van jövője a téli sportoknak. Mivel a probléma megoldása olyan összetett kérdés, ami messze túlmutat a sport világán, a következőkben inkább koncentráljunk arra, mi várhat ránk a pályákon.

ALPESI SÍ

Az idény az ügyességi számok képviselőinek már elrajtolt, csúcspontja a 2027. február 1. és 14. között a svájci Crans-Montanában rendezendő világbajnokság lesz. A világkupa címvédője a férfiaknál Marco Odermatt, aki sorozatban hatodszor nyerheti meg a nagy kristálygömböt. Azonban a svájci legendának két olyan kihívója is akad, amilyen a korábbi győztes hadjárataiban csak nagyon kevés: a milánó-cortinai olimpián három aranyat nyerő honfitársa, Franjo von Allmen a gyors számokban, az anyja révén brazil Lucas Pinheiro Braathen az ügyességi számokban verheti őt meg.

A nőknél is nyitott lehet a küzdelem, ugyanis a 110-szeres vk-futamgyőztes Mikaela Shiffrin úgy döntött, hogy az általa uralt műlesiklás helyett új kihívásokat keres a gyorsabb számokban. Amíg az amerikai megtalálja a számításait, a német Emma Aicher szerezhet minél nagyobb előnyt vele szemben. Az olasz Federica Brignone duplázott a téli olimpián, a 36 éves síző súlyos sérülései miatt úgy döntött, hogy befejezi a pályafutását. Tóth Zita állandó résztvevője lehet a szlalomversenyeknek, amint felépül a múlt hétvégi sérüléséből. Az orvosok szerint erre négy hét kell neki.

SÍFUTÁS

Minden idők legeredményesebb téli sportolója, Johannes Klaebo februárban megcsinálta a lehetetlent: mind a hat sífutószámban az ő nyakába akasztották az aranyérmet, így immár 11-szeres ötkarikás bajnoknak vallhatja magát. A 30 éves norvég klasszisnak a 2027. február 24. és március 7. között a svédországi Falunban sorra kerülő világbajnokságon sem lehet más célja, mint a totális dominancia. A vb-n 15-ről indul az aranyszámlálója.

Az amerikai Jessie Diggins visszavonult, így a női vk-idényben biztosan nem lesz címvédés. A Tour de Ski először indul Franciaországból, a január elsejétől tizedikéig tartó többnapos megméretés Les Rousses után a németországi Oberstdorfban és az olaszországi Val di Fiemmében folytatódik.

SÍLÖVÉSZET

A változatosság gyönyörködtet. A sífutást és a lövészetet kombináló biatlonban most is 10-15 olyan női és férfi sportoló van, akinek a vk-futamsikere nem jelentene meglepetést. Közülük a szakértők szerint a végső sikerért a férfiaknál a címvédő Éric Perrot legnagyobb kihívója a norvég Johan-Olav Botn lehet, a hölgyeknél Lou Jeanmonnot-val a svéd Elvira Öberg és az olasz Lisa Vittozzi veheti fel a versenyt.

A 2027-es világbajnokságnak különleges helyszínen lesz, február 10. és 21. között az észtországi Otepää városában osztják ki az érmeket.

SÍUGRÁS

A legújabb osztrák sztár, Stephan Embacher győzelemmel indította az idényt Lillehammerben, rögtön eleget téve a vele szemben támasztott elvárásnak. Ha elkapja a fonalat, méltó kihívója lehet az előző télen 14 versenyt megnyerő Domen Prevcnek. A négysáncverseny időpontjai évről évre kőbe vannak vésve: december 29. Oberstdorf, január 1. Garmisch-Partenkirchen, január 3. Innsbruck és január 6. Bischofshofen. A világbajnokságnak ezúttal a svédországi Falun ad otthont, 2027. február 28. és március 6. között.

A 2026-os téli olimpián műlesiklásban a 31., óriás-műlesiklásban a 40. helyen végző Tóth Zita az eddigi legnagyobb sikere, az egy évvel ezelőtti világkupa-pontszerzése helyszínén kezdte el az új idényt. A finnországi Leviben előbb szintén a vk-ban állt rajthoz, de ezúttal 52 századdal lemaradt a második futamba kerülésről, majd egy hétvégével később ugyanott Európa-kupa-futamon indult. Ezek közül múlt hét szombaton 33. lett, vasárnap a második futamban hibázott és nem ért célba. Mint azóta kiderült, a kiesésnek súlyosabb oka volt. „Hétfőn és kedden lehetőségünk nyílt arra, hogy a versenypályán gyakorolhassunk. A második napon az egyik kapunál megütöttem a jobb hüvelykujjamat, de simán befejeztem a menetet, hiszen ilyen gyakran történik velünk. Lent viszont már a fájdalmat is éreztem, s láttam, hogy lilulni kezd. Mivel éjjel képtelen voltam aludni miatta, másnap bementem a kórházba, ahol törést állapítottak meg. Az orvosok azonban megfelelő óvintézkedések mellett így is engedték a hétvégi rajthoz állást. Nem én vagyok az első, aki ilyen körülmények között is vállalta az indulást, a teljesítményemre azonban hatással volt” – mondta a Vasas SC honlapjának Tóth Zita, akinek a felépülése az orvosok szerint négy hetet vehet igénybe. Tóth Zita peches idénykezdete

„Számomra a síelés életstílus. Csodálatos módja annak, hogy az emberek megtalálják önmagukat és kapcsolatba lépjenek a természettel. (…) Bízom benne, az a tény, hogy a brazil zászló az olimpiai dobogó fölé emelkedett, sokakat inspirál és megmutatja, hogy a brazilok igenis képesek bármit elérni, amibe a szívüket és a tudásukat fektetik” – fogalmazott az óriási-műlesiklás olimpiai bajnoka a Reutersnek. LUCAS PINHEIRO BRAATHEN

„Volt egy pillanat, amikor az Antholz-Anterselvában megnyert olimpiai bajnoki címem után azt kérdeztem magamtól, hogy mi jön most. Megvan még a motivációm a folytatáshoz? Nagyon fáradtnak éreztem magam, mert egy sérüléssel nehezített idényben tudtam csúcsformába kerülni. Megnyertem az utolsó futamot a világkupában, ez segített átlendülni a holtponton, tudtam, nem hagyhatom abba. Még itt vagyok, mert úgy gondolom, még mindig adhatok valamit a biatlonnak és saját magamnak is. Sokkal pihentetőbb nyaram volt, mint a korábbiak. Teljesen ki tudtam kapcsolni és a szívemnek kedves tevékenységekkel töltöttem” – mondta az olimpiai bajnok sílövő az IBU-nak. LISA VITTOZZI

„Az emberek szeretnék megérteni, hogy mi teszi Norvégiát sikeressé, és nem csak sífutásban. Igen, mi vagyunk a világ legjobb téli sportos nemzete, de teniszben, golfban, futballban és atlétikában is vannak világszínvonalú sportolóink. Sok mindent jól csinálunk, de hogy ezt a szintet fenntartsuk, nem szabad megfeledkezni az értékeinkről! A szülők hihetetlenül sok órát fektetnek abba, hogy a gyerekeik a szabadban legyenek és sokféle sportot kipróbáltassanak velük, mielőtt rájönnek, melyik tetszik nekik a legjobban. Ezt a szokást mindenképp meg kell védenünk azokkal szemben, akik a korai specializációt szorgalmazzák” – vélekedett el a 11-szeres olimpiai bajnok sífutó az Aftenpostennek. JOHANNES KLAEBO