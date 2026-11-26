Színes egyéniségek sílécen a hegyek varázsában – kezdődik a sísportok idénye
A klímaváltozás okozta kihívások egyre inkább feladják a leckét a téli sportoknak. Az előrejelzések szerint a hóhelyzet az előttünk álló hónapokban is kritikus lesz, a meteorológusok Európa-szerte enyhe, száraz telet várnak. Az elmúlt néhány évben már januárban is bőven láttunk olyan síversenyeket, amikor a hóágyúzott pálya mellett az amúgy képeslapra illő, mesebeli tájon nem volt hó.
A felmelegedés miatt a jövő egyik nagy kérdése, meddig van jövője a téli sportoknak. Mivel a probléma megoldása olyan összetett kérdés, ami messze túlmutat a sport világán, a következőkben inkább koncentráljunk arra, mi várhat ránk a pályákon.
ALPESI SÍ
Az idény az ügyességi számok képviselőinek már elrajtolt, csúcspontja a 2027. február 1. és 14. között a svájci Crans-Montanában rendezendő világbajnokság lesz. A világkupa címvédője a férfiaknál Marco Odermatt, aki sorozatban hatodszor nyerheti meg a nagy kristálygömböt. Azonban a svájci legendának két olyan kihívója is akad, amilyen a korábbi győztes hadjárataiban csak nagyon kevés: a milánó-cortinai olimpián három aranyat nyerő honfitársa, Franjo von Allmen a gyors számokban, az anyja révén brazil Lucas Pinheiro Braathen az ügyességi számokban verheti őt meg.
A nőknél is nyitott lehet a küzdelem, ugyanis a 110-szeres vk-futamgyőztes Mikaela Shiffrin úgy döntött, hogy az általa uralt műlesiklás helyett új kihívásokat keres a gyorsabb számokban. Amíg az amerikai megtalálja a számításait, a német Emma Aicher szerezhet minél nagyobb előnyt vele szemben. Az olasz Federica Brignone duplázott a téli olimpián, a 36 éves síző súlyos sérülései miatt úgy döntött, hogy befejezi a pályafutását. Tóth Zita állandó résztvevője lehet a szlalomversenyeknek, amint felépül a múlt hétvégi sérüléséből. Az orvosok szerint erre négy hét kell neki.
SÍFUTÁS
Minden idők legeredményesebb téli sportolója, Johannes Klaebo februárban megcsinálta a lehetetlent: mind a hat sífutószámban az ő nyakába akasztották az aranyérmet, így immár 11-szeres ötkarikás bajnoknak vallhatja magát. A 30 éves norvég klasszisnak a 2027. február 24. és március 7. között a svédországi Falunban sorra kerülő világbajnokságon sem lehet más célja, mint a totális dominancia. A vb-n 15-ről indul az aranyszámlálója.
Az amerikai Jessie Diggins visszavonult, így a női vk-idényben biztosan nem lesz címvédés. A Tour de Ski először indul Franciaországból, a január elsejétől tizedikéig tartó többnapos megméretés Les Rousses után a németországi Oberstdorfban és az olaszországi Val di Fiemmében folytatódik.
SÍLÖVÉSZET
A változatosság gyönyörködtet. A sífutást és a lövészetet kombináló biatlonban most is 10-15 olyan női és férfi sportoló van, akinek a vk-futamsikere nem jelentene meglepetést. Közülük a szakértők szerint a végső sikerért a férfiaknál a címvédő Éric Perrot legnagyobb kihívója a norvég Johan-Olav Botn lehet, a hölgyeknél Lou Jeanmonnot-val a svéd Elvira Öberg és az olasz Lisa Vittozzi veheti fel a versenyt.
A 2027-es világbajnokságnak különleges helyszínen lesz, február 10. és 21. között az észtországi Otepää városában osztják ki az érmeket.
SÍUGRÁS
A legújabb osztrák sztár, Stephan Embacher győzelemmel indította az idényt Lillehammerben, rögtön eleget téve a vele szemben támasztott elvárásnak. Ha elkapja a fonalat, méltó kihívója lehet az előző télen 14 versenyt megnyerő Domen Prevcnek. A négysáncverseny időpontjai évről évre kőbe vannak vésve: december 29. Oberstdorf, január 1. Garmisch-Partenkirchen, január 3. Innsbruck és január 6. Bischofshofen. A világbajnokságnak ezúttal a svédországi Falun ad otthont, 2027. február 28. és március 6. között.
A 2026-os téli olimpián műlesiklásban a 31., óriás-műlesiklásban a 40. helyen végző Tóth Zita az eddigi legnagyobb sikere, az egy évvel ezelőtti világkupa-pontszerzése helyszínén kezdte el az új idényt. A finnországi Leviben előbb szintén a vk-ban állt rajthoz, de ezúttal 52 századdal lemaradt a második futamba kerülésről, majd egy hétvégével később ugyanott Európa-kupa-futamon indult. Ezek közül múlt hét szombaton 33. lett, vasárnap a második futamban hibázott és nem ért célba. Mint azóta kiderült, a kiesésnek súlyosabb oka volt.
„Hétfőn és kedden lehetőségünk nyílt arra, hogy a versenypályán gyakorolhassunk. A második napon az egyik kapunál megütöttem a jobb hüvelykujjamat, de simán befejeztem a menetet, hiszen ilyen gyakran történik velünk. Lent viszont már a fájdalmat is éreztem, s láttam, hogy lilulni kezd. Mivel éjjel képtelen voltam aludni miatta, másnap bementem a kórházba, ahol törést állapítottak meg. Az orvosok azonban megfelelő óvintézkedések mellett így is engedték a hétvégi rajthoz állást. Nem én vagyok az első, aki ilyen körülmények között is vállalta az indulást, a teljesítményemre azonban hatással volt” – mondta a Vasas SC honlapjának Tóth Zita, akinek a felépülése az orvosok szerint négy hetet vehet igénybe.
|„Számomra a síelés életstílus. Csodálatos módja annak, hogy az emberek megtalálják önmagukat és kapcsolatba lépjenek a természettel. (…) Bízom benne, az a tény, hogy a brazil zászló az olimpiai dobogó fölé emelkedett, sokakat inspirál és megmutatja, hogy a brazilok igenis képesek bármit elérni, amibe a szívüket és a tudásukat fektetik” – fogalmazott az óriási-műlesiklás olimpiai bajnoka a Reutersnek.
|„Volt egy pillanat, amikor az Antholz-Anterselvában megnyert olimpiai bajnoki címem után azt kérdeztem magamtól, hogy mi jön most. Megvan még a motivációm a folytatáshoz? Nagyon fáradtnak éreztem magam, mert egy sérüléssel nehezített idényben tudtam csúcsformába kerülni. Megnyertem az utolsó futamot a világkupában, ez segített átlendülni a holtponton, tudtam, nem hagyhatom abba. Még itt vagyok, mert úgy gondolom, még mindig adhatok valamit a biatlonnak és saját magamnak is. Sokkal pihentetőbb nyaram volt, mint a korábbiak. Teljesen ki tudtam kapcsolni és a szívemnek kedves tevékenységekkel töltöttem” – mondta az olimpiai bajnok sílövő az IBU-nak.
|„Az emberek szeretnék megérteni, hogy mi teszi Norvégiát sikeressé, és nem csak sífutásban. Igen, mi vagyunk a világ legjobb téli sportos nemzete, de teniszben, golfban, futballban és atlétikában is vannak világszínvonalú sportolóink. Sok mindent jól csinálunk, de hogy ezt a szintet fenntartsuk, nem szabad megfeledkezni az értékeinkről! A szülők hihetetlenül sok órát fektetnek abba, hogy a gyerekeik a szabadban legyenek és sokféle sportot kipróbáltassanak velük, mielőtt rájönnek, melyik tetszik nekik a legjobban. Ezt a szokást mindenképp meg kell védenünk azokkal szemben, akik a korai specializációt szorgalmazzák” – vélekedett el a 11-szeres olimpiai bajnok sífutó az Aftenpostennek.
|Lara Colturi – Albánia
Olasz szülők gyerekeként született (édesanyja, Daniela Ceccarelli a szuper G 2002-es olimpiai bajnoka), a család az anyaország sportági szövetségével való konfliktus miatt döntött úgy, hogy Lara albán színekben fog versenyezni. Itáliának az elmúlt évtizedekben hiányzott egy kimagasló képességű síző az ügyességi számokban, Colturi épp ezt az űrt tölthette volna be. Tehetségét már két téllel ezelőtt megmutatta, amikor nem sokkal a 18. születésnapja után megszerezte első vk-érmét. Tavaly vb-7. lett óriás-műlesiklásban, az idén már az olimpián is bemutatkozott (műlesiklás: 10., óriás-műlesiklás: 16.), november 21-én pedig megszerezte pályafutása első vk-győzelmét.
|Julia Tannheimer – Németország
A visszavonulása után hat évvel, tavaly hegymászás közben elhunyt Laura Dahlmeier és a téli olimpia után visszavonult Franziska Preuss után már látszik is a fény az alagút végén a női szakágban a német sílövőknél. A 22 éves korára már stabil váltóemberré váló Selina Grotian mellett a nála egy évvel fiatalabb Julia Tannheimer is szépen bontogatja szárnyait. Az ifjúsági és juniorkorosztályban elért sikerei után most a felnőttek között is szintet léphet.
|Stephan Embacher – Ausztria
Osztrák síugróként legalább annyira nehéz lehet kitűnni, mint magyar kajakozóként vagy dán kézilabdázóként. Nem mindenkivel köt már 18 éves korában szerződést a Red Bull, ami Embacher tehetségéről is sokat elárul. A legutóbbi négysáncverseny garmisch-partenkircheni selejtezőjében rekordot jelentő 145.5 métert ugrott, az összetettben harmadikként zárt. Kétszer már győzött a világkupában is, az olimpián Jan Hörllel megnyerte a párosversenyt.
|Lars Heggen – Norvégia
A sífutó-világkupa 2025–2026-os évadának legjobb U23-as versenyzője, második legjobb sprintere, aki már 20 évesen az összetett pontverseny ötödik helyén zárt. Január 17-én, Oberhofban megszerezte az első vk-sikerét, amit, ha nem lenne Johannes Klaebo, már a közeljövőben még több követne.