Így kell visszatérni a válogatott szünetről: három perc alatt elintézte a Chelsea a Bournemoutht

CHELSEA–BOURNEMOUTH

Hát, ez gyors volt. A 36 esztendős Jordan Henderson már a 2. percben megkezdte a gólgyártást a Chelsea-nek, de egy perccel később egy gólpasszt is kiosztott Morgan Rogersnek, így alig, hogy elkezdődött a meccs, már 2–0-ra ment Xabi Alonso csapata. A sokkból a Bournemouth sem igazán tudott kijönni, ezután gól nélkül csordogált le az első félidő, hogy aztán a szünet után újra bevigyen egy ütést a Chelsea: a 46. percben Joao Pedro volt eredményes. A vendégek később szépítettek ugyan, de a brazil a 67. percben szerzett egy újabb gólt, nem sokkal ezután pedig Henderson is megszerezte a másodikat. Taroltak a londoni kékek a Stamford Bridge-en, 5–1-re nyertek a maratoni válogatott szünet utáni visszatérésen. Tóth Alex nem állt be csereként, de a keretben ott volt a vendégeknél.

ASTON VILLA–BRENTFORD

Gólváltásra gólváltás. A BL-induló birminghamiek lassan, döcögősen, míg a vendégek pazarul kezdték az idényt, nagy kérdés volt, mit látunk ebből a válogatott kihagyás után. A Brentford már a 10. percben vezetett, de két perccel később jött Nicolas Jackson egyenlítése, hogy aztán a következő gólra több mint egy órát kelljen várni. Ekkor John McGinn révén már az Aston Villa vezetett, de a gyors válasz a túloldalon sem maradt el, a 79. percben egyenlítettek a vendégek, így lett 2–2, ami végeredménnyé is vált.

IPSWICH–FULHAM

Gyors fordítás az újonctól. A kezdeti nehézségek után játékban alaposan összekapta magát a Fulham Álvaro Arbeloa irányításával a szünet előtt, s ezen a meccsen is nyomott java részt az újonc Ipswich otthonában. A vezetést az 55. percben szerezte meg a vendégcsapat, ekkor úgy tűnt, meg is lesz a Fulham-siker, de nem így lett. A 88. percben előbb egyenlített az Ipswich, majd jött a hosszabbítás: a 92. percben az ír Dara O'Shea góljával megnyerték a meccset 2–1-re a hazaiak.

SUNDERLAND–BRIGHTON

Még tíz emberrel is. Egészen zseniálisan zárta az első öt meccsét a Brighton, legutóbb az Arsenalt is legyőzte, a kérdés csak az volt, megy-e a „kötelező” is a múlt idénybeli meglepetéscsapat, a Sunderland otthonában. Az első félidő gól nélküli iksszel zárult, aztán az 53. percben a hosszú ideje balszélsőt játsszó hátvéd, Maxim De Cuyper megszerezte a vezetést a vendégeknek. Négy perccel később egy kiállítás miatt megfogyatkoztak a látogatók, de így sem törtek meg, sőt! A Brighton kibírta kapott gól nélkül, mi több, a 93. percben még növelte is előnyét, így 2–0-ra megverte a Sunderlandet.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Aston Villa–Brentford 2–2 (N. Jackson 12., McGinn 77., ill. Jarmoljuk 10., Ajer 79.)

Ipswich Town–Fulham 2–1 (A. Ouattara 88., O'Shea 90+2., ill. Sessegnon 55.)

Chelsea–AFC Bournemouth 5–1 (Henderson 2., 70., Rogers 3., Joao Pedro 46., 67., ill. Evanilson 51.)

Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–2 (De Cuyper 53., Hadzsam 90+3.)

Kiállítva: Strujik (57., Brighton)

Arsenal–Leeds United 2–1 (Calafiori 62., B. Guimaraes 70., ill. Justin 55.)

KÉSŐBB

18.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)

15.00: Hull City–Everton

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Coventry City–Newcastle United (Tv: Match4)