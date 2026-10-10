Nem Neuer napja volt, botlott a Bayern München a bajor derbin

A kapott gól minden szempontból ébresztően hatott a rekordbajnokra, amely a folytatásban beszorította ellenfelét, és több lehetősége is volt az egyenlítésre. Nem volt ugyanakkor egyoldalú mérkőzést, sőt egy esetben az Ausgburg centikre járt attól, hogy kétgólosra növelje előnyét a szünet előtt. A Bayern összességében küszködött az első félidőben, és hasonlóan nehéz folytatásra számíthatott a nagyon szervezetten futballozó hazai gárda ellen.

Az 53. percben a Bayern már az egyenlítést ünnepelte, Luis Diaz gólját azonban hosszas VAR-vizsgálat után visszavonták, nem úgy két perccel később, amikor Iszmael Szaibari már érvényes gólt szerzett, 1–1. Nem maradt azonban sokáig a döntetlen, Neuer újabb bizonytalan megmozdulása után a 64. percben Rodrigo Ribeiro ismét megszerezte a vezetést az Augsburgnak.

A 73. percben Serge Gnabry gólját is érvénytelenítették lesállás miatt, ahogy két perccel később Luis Diazét is – azaz a Bayern ekkor már három meg nem adott gólnál járt, de folytatta a rohamokat, és a 81. percben Harry Kane gólpasszából Nathaniel Brown másodszor is kiegyenlített.

A Bayern ezután már a győzelemért támadott, a 82. percen kapufáig jutott, és a hajrában teljesen kapuja elé szorította ellenfelét, amely azonban állta a sarat, és némi szerencsével kihúzta döntetlennel. 2–2

A Schäfer Andrással felálló Union Berlin Livan Burcu 80. percben szerzett góljával odahaza 1–0-ra legyőzte az Elversberget – a magyar játékost a 90+1. percben lecserélte edzője. A Leverkusen idegenben, fordulatos összecsapáson győzte le 4–3-ra a Mainzot, a Stuttgart pedig Padernbornból hozta el a három pontot (0–2). A Hoffenheim hazai pályán, az utolsó fél órában emberhátrányban futballozva a 83. percig 2–1-re vezetett a Hamburg ellen, a hajrában azonban két gólt is szereztek a vendégek, így 3–2-re megnyerték az összecsapást.

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

Union Berlin–Elversberg 1–0 (Burcu 80.)

Mainz–Bayer Leverkusen 3–4 (Caci 33., 42., Hollerbach 90+2., ill. Andrich 5., Schick 9., Quansah 55., M. Diaby 65.)

Augsburg–Bayern München 2–2 (Fellhauer 1., Ribeiro 64., ill. Szaibari 55., Brown 81.)

Paderborn–VfB Stuttgart 0–2 (Chabot 25., Führich 83.)

Hoffenheim–Hamburg 2–3 (Bornauw 45+6. – öngól, B. Conté 53., ill. Poulsen 12., Moffi 83., Muheim 90+4.)

Kiállítva: Bernardo (65., Hoffenheim)

18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: 1. FC Köln–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Schalke (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Borussia Dortmund–Werder Bremen 2–2 (Svensson 80., N. Schlotterbeck 85., ill. Reis 88., Füllkrug 90+2.)