Van az az érzés, amit nehéz körülírni, amit a zsigereiben él meg az ember, amikor egy rövid pillanat erejéig összeáll minden: a napfény, a tökéletes víz és a tökéletes társak.



Valahogy úgy, mint régen...



Mikor is?



„Jó rég volt, hogy a magyar válogatott tagjaival lapátoltam. Szerencsére ezt a pillanatot is megélhettem, hiszen Tóth Dávidék eljöttek Long Beachbe, és a női válogatott tagjaival együtt fedezhettük fel az olimpia kajak-kenus versenyek helyszínét. Nyilvánvalóan a lányok nem az én generációm tagjai, de volt közöttük olyan versenyző, például Gazsó Dorka vagy Csikós Zsóka, akivel korábban már versenyeztem együtt. Fojt Sári, Lucz Anna nevét és eredményeit már ismertem, de most először nyílt alkalom arra, hogy együtt eltöltsünk egy kellemes délelőttöt a vízen. Mit mondjak? Hihetetlen érzés volt már az is, hogy nem kellett egyedül vízre szállnom. Jó volt valakihez szólni, és jó volt azt a minőséget is megélni, amit a magyar kajak-kenu jelent” – mondja a családjával az Egyesült Államokban élő, az elmúlt években ingatlanosként dolgozó Fazekas-Zur Krisztina, aki idén határozta el, hogy visszatér a vízre, mert amerikai színekben szeretne rajthoz állni a 2028-as Los Angeles-i olimpián.



Ezúttal jó felkészülési partnereket kapott.



A férfi és női kajakválogatott Tóth Dávid szövetségi kapitány vezetésével ugyanis a San Diego melletti Chula Vistában edzőtáborozik. Ez körülbelül kétórányi autóútra van Long Beachtől, amely a 2028-as kajak-kenu versenyek helyszíne lesz. Fazekas-Zur Krisztina amerikai klubjával egyeztetve vontát küldetett a magyar válogatotthoz, a lányok pedig hajóikat felpakolva meg is érkeztek a közös tréningre.



Hogy mit lehet tudni az olimpiai pályáról?



„Az elmúlt időszakban többnyire SUP-versenyeket rendeztek itt, mozog a víz, hiszen nem egy álló tó, van apály-dagály, ami változtat a körülményeken. Egyelőre még semmi jele sincs itt az olimpiának, egy bóját sem láttunk lerakva, nyilvánvalóan mobil lelátókkal fogják megoldani az olimpiai versenyeket. Az ezerméteres pálya körülbelül első háromszáz méterére tudtunk beevezni, az ötszázas szakaszon egyelőre még vízisíelni lehet. Mivel a pálya mellett van egy kisebb csatorna, a felevező sáv megoldott lesz az olimpián” – sorolta Fazekas-Zur Krisztina az eddig tapasztaltakat.



A csapat egy órát töltött közös edzéssel, körülbelül 10-12 kilométert gyűjtöttek a lányok, kényelmes, ismerkedős tempóban. És hogy mennyire jó hatással volt Fazekas-Zur Krisztára ez a délelőtt?



„Annyira, hogy úgy döntöttem, két napra átmegyek a csapathoz Chula Vistába. Jön a férjem, Rami is, aki korábban az edzőm és Tóth Dávid edzője is volt, és mivel a hálaadás miatt iskolaszünet van, a srácok is átruccannak velünk San Diegóba. Jó újra megélni ezt a közösségi élményt, jó egy kicsit újra együtt lenni a magyar válogatott tagjaival, szerintem Rami és Dávid is szívesen felidézi az együtt megélt időszakot” – tette hozzá Fazekas-Zur Krisztina, akinek legnagyobb rajongói és szurkolói természetesen a fiai: Noah és Daniel. Nekik is köszönhető, hogy a versenyző nekidurálta magát egy újabb olimpiai küldetésnek.



„Rami rám bízta a döntést, azt mondta, ha szeretném megélni a Los Angeles-i olimpiát, hát csináljam. A gyerekek olykor viccelődnek a korommal, ugyanakkor nagyon is komolyan veszik az elhatározásomat, biztatnak nap mint nap, s ők is izgatottak a felkészülésem miatt. Egyébként sportolnak, és nagyon tetszik a sporthoz való hozzáállásuk. Noah tizenkét éves, vízilabdázik, teljesen bele van szerelmesedve ebbe a sportágba, nagyon ügyes, de a keményebb edzések majd néhány év múlva jönnek el számára. Daniel nyolcéves, igazi sportolóalkat, teniszezik, kosarazik, nyaranta mindennap úszik, és részt vesz a helyi úszóbajnokságon, most is őt várom az edzése után. Benne sikerült minden olyan tulajdonságot, jellemvonást összeraknunk Ramival, ami egy profi sportolót jellemez” – mondta Fazekas-Zur Krisztina, aki hivatalosan 2022 márciusában vonult vissza, most pedig, négy év kihagyás után amerikai színekben megcélozza az Egyesült Államoknak járó szabadkártyát.



„Valójában 2017-ben volt az én utolsó nemzetközi színre lépésem, hiszen az olimpiai válogatókról már nem jutottam ki a tokiói játékokra. Nyilván sok idő eltelt azóta, és már nem abban a testben élek, mint harmincévesen, így okosan kell felépítenem az előttem álló utat. De hiszek benne, hogy sikerül legyőznöm az amerikai versenyeken azokat a riválisokat, akik hátszeles pályán 1:52 körüli időre képesek ötszáz méteren” – mondta a versenyző, aki jövőre már jelen szeretne lenni és rajthoz állni a szegedi világbajnokságon.



Sokaknak még homályosan felsejlik Fazekas-Zur Krisztina története a múltból, aki bár két olimpiai bajnoki győzelmet és nyolc világbajnoki aranyat is nyert magyar színekben, volt egy év, a 2011-es, amikor az amerikai válogatott tagjaként tette vízre a hajóját, s nyert K–1 1000 méteren ezüstérmet Csipes Tamara mögött a szegedi világbajnokságon. Fábiánné Rozsnyói Katalin korábbi versenyzőjeként Kriszta csapathajóban számos világbajnoki és Európa-bajnoki érmet nyert 2001 és 2009 között. A 2010-es év azonban jelentős változást hozott az életébe, hiszen hozzáment Rami Zurhoz, aki 2000-ben még izraeli színekben szerepelt az olimpián, majd a 2004-es és 2008-as játékokon már az Egyesült Államokat képviselte. Fazekas-Zur Krisztina tehát férje oldalán Kaliforniában telepedett le, Rami Zur irányította az edzéseit, s 2011-ben amerikai színekben tűnt fel a szegedi világbajnokságon. Időközben kiderült, hogy az amerikai állampolgárságot csak a londoni olimpia után, 2013 végén kaphatja meg, így a két nemzeti szövetség megegyezett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pedig engedélyezte, hogy Kriszta eredeti országa színeiben indulhasson a nemzetközi versenyeken. 2012-ben tehát átigazolt a Graboplast Győri VSE-hez, és felvette a kesztyűt a hihetetlen erős női mezőnnyel az olimpiai válogatókon. Hogy milyen jól tette, arról két olimpiai győzelme is tanúskodik. A kettős állampolgárságú, Los Angelesben élő Fazekas-Zur Krisztina 2028-ban amerikai színekben, családja, fiai, barátai előtt szeretne vízre szállni az olimpián. Ahogy fogalmaz, neki már nem az eredmény az elsődleges, hanem az, hogy a gyerekei láthassák, mit jelent élsportolónak lenni, és milyen élményt ad versenyzőként az a csoda, amit úgy hívnak: olimpia. Játék határok nélkül