A St. Paul-i együttes a vendég Utah Mammoth-tól kapott ki 4–3-ra, és ezzel 15 mérkőzés után nem szerzett pontot. A légiós csatár ugyancsak 15 felvonást követően maradt pont nélkül. Kaprizsov 32 pontot (nyolc gól, 24 gólpassz) termelt kiváló időszaka alatt. Mindkét sorozat klubcsúcsot jelent.

Az Anaheim Ducks hazai pályán 7–0-ra verte a San Jose Sharks alakulatát, Laurent Brossoit mind a 23 lövést védte, és 2024. április 11. után először zárt kapott gól nélkül.

Have yourself a night, Laurent Brossoit! 🙌 That's his first @pepsi shutout of the season! https://t.co/6MT3VLlv06 — NHL (@NHL) November 26, 2026

Cutter Gauthier beütötte 19. novemberi gólját, és még két találkozója van rá, hogy beállítsa vagy megdöntse Teemu Selänne 1993 márciusi és Joe Malone 1921 februári 20-as havi rekordját. A kirobbanó formában lévő csatár 14 meccs alatt 21-szer volt eredményes, ilyen kiváló sorozatra legutóbb Mario Lemieux volt képes az 1992/93-as idényben.

A Colorado Avalanche is hengerelt a szerdai játéknapon, amikor 6–0-ra verte a vendég Montreal Canadienst Mackenzie Blackwood 28 védésével. A denveri gárda sorozatban harmadik hazai meccsén nem kapott gólt, ilyen legutóbb 2001. novemberében fordult elő. Cale Makar az 50. alkalommal szerzett legalább három pontot, ehhez 490 találkozóra volt szüksége, és a hátvédek között csak olyan legendák tudták gyorsabban elérni ezt a határt, mint Paul Coffey (348), Bobby Orr (362) és Denis Potvin (442).

ANOTHER AVS SHUTOUT 🗣️ Mackenzie Blackwood gives the @Avalanche their third straight @pepsi shutout on home ice! https://t.co/d58TOReq3G — NHL (@NHL) November 26, 2026

NHL, ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Winnipeg Jets 2–4

Buffalo Sabres–New York Rangers 5–1

Columbus Blue Jackets–New Jersey Devils 2–3 – szétlövéssel

Florida Panthers–Ottawa Senators 5–3

New York Islanders–St. Louis Blues 3–2 – szétlövéssel

Pittsburgh Penguins–Calgary Flames 3–6

Tampa Bay Lightning–Carolina Hurricanes 1–3

Washington Capitals–Philadelphia Flyers 7–3

Detroit Red Wings–Vancouver Canucks 5–1

Dallas Stars–Nashville Predators 1–3

Minnesota Wild–Utah Mammoth 3–4

Colorado Avalanche–Montreal Canadiens 6–0

Seattle Kraken–Chicago Blackhawks 1–3

Anaheim Ducks–San Jose Sharks 7–0