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Szalai Gábor 30 méteres gólja nem ért pontot a Maritímónak a Porto ellen– videó

B. A. P.B. A. P.
2026.10.10. 21:03
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Szalai Gábor távolról volt eredményes (Fotó: Facebook/CS Marítimo)
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portugál bajnokság Porto légiósok Maritimo Szalai Gábor
A portugál labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában a Marítimo Szalai Gábor 30 méterről lőtt góljával szerzett vezetést a Porto ellen, de a címvédő fordított és 2–1-re megnyerte a találkozót.

A Marítimo legutóbb a 2022–2023-as idényben volt a portugál élvonalban, akkor hazai pályán 2–0-es vereséget szenvedett a Porto ellen, míg idegenben ötöt kapott.

Az első hét meccsen nyolc pontot gyűjtő újonc remekül kezdett és a 16. percben vezetést szerzett a címvédő ellen. Maxime Dominguez passzolt a másodszor a kezdőben helyet kapó Szalai Gáborhoz, aki egy átvétel után ballal 30 méterről a bal alsóba lőtt kihasználva az elbambuló Diogo Costa kapus hibáját.

A Porto még a szünet előtt egyenlített: Victor Froholdt csapott le a kipattanóra, és talált közelről a kapuba. A második félidőben Alberto Costa helyzeténél még Francisco Vietes, de a 86. percben már ő is tehetetlen volt, a csereként beálló 18 éves Oskar Pietuszewski révén megőrízte száz százalékos mérlegét a Porto, amely hat ponttal vezet a Sporting előtt. 

A Marítimo első két bajnokiját megnyerte, azóta viszont hat mérkőzésen mindössze két pontot gyűjtött.

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Marítimo–Porto 1–2
Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést, a 16. percben betalált.

 

portugál bajnokság Porto légiósok Maritimo Szalai Gábor
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