Szalai Gábor 30 méteres gólja nem ért pontot a Maritímónak a Porto ellen– videó

A Marítimo legutóbb a 2022–2023-as idényben volt a portugál élvonalban, akkor hazai pályán 2–0-es vereséget szenvedett a Porto ellen, míg idegenben ötöt kapott.

Az első hét meccsen nyolc pontot gyűjtő újonc remekül kezdett és a 16. percben vezetést szerzett a címvédő ellen. Maxime Dominguez passzolt a másodszor a kezdőben helyet kapó Szalai Gáborhoz, aki egy átvétel után ballal 30 méterről a bal alsóba lőtt kihasználva az elbambuló Diogo Costa kapus hibáját.

🚨 Gábor Szalai what a goal! Fantastic strike... 🇵🇹 Marítimo 1-0 Porto https://t.co/MY7O8N0ID7 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2026

A Porto még a szünet előtt egyenlített: Victor Froholdt csapott le a kipattanóra, és talált közelről a kapuba. A második félidőben Alberto Costa helyzeténél még Francisco Vietes, de a 86. percben már ő is tehetetlen volt, a csereként beálló 18 éves Oskar Pietuszewski révén megőrízte száz százalékos mérlegét a Porto, amely hat ponttal vezet a Sporting előtt.

A Marítimo első két bajnokiját megnyerte, azóta viszont hat mérkőzésen mindössze két pontot gyűjtött.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Marítimo–Porto 1–2

Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést, a 16. percben betalált.