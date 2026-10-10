Szalai Gábor 30 méteres gólja nem ért pontot a Maritímónak a Porto ellen– videó
A Marítimo legutóbb a 2022–2023-as idényben volt a portugál élvonalban, akkor hazai pályán 2–0-es vereséget szenvedett a Porto ellen, míg idegenben ötöt kapott.
Az első hét meccsen nyolc pontot gyűjtő újonc remekül kezdett és a 16. percben vezetést szerzett a címvédő ellen. Maxime Dominguez passzolt a másodszor a kezdőben helyet kapó Szalai Gáborhoz, aki egy átvétel után ballal 30 méterről a bal alsóba lőtt kihasználva az elbambuló Diogo Costa kapus hibáját.
A Porto még a szünet előtt egyenlített: Victor Froholdt csapott le a kipattanóra, és talált közelről a kapuba. A második félidőben Alberto Costa helyzeténél még Francisco Vietes, de a 86. percben már ő is tehetetlen volt, a csereként beálló 18 éves Oskar Pietuszewski révén megőrízte száz százalékos mérlegét a Porto, amely hat ponttal vezet a Sporting előtt.
A Marítimo első két bajnokiját megnyerte, azóta viszont hat mérkőzésen mindössze két pontot gyűjtött.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Marítimo–Porto 1–2
Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést, a 16. percben betalált.