Nemzeti Sportrádió

A Dinamo ellen szenvedte el idénybeli első vereségét a Sepsi

B. M.B. M.
2026.10.09. 22:23
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Véget ért a Sepsiszentgyörgy veretlensége (Fotó: Sepsi)
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légiósok Nuno Campos Sigér Dávid román Superliga Sepsiszentgyörg
A román élvonalba történő visszajutás óta először szenvedett hazai pályán vereséget a Sepsi OSK, az éllovas Dinamo a mérkőzést végig kontrollálva győzött Szentgyörgyön.

A ZTE FC-től elcsábított portugál edző, Nuno Campos irányításával immár tíz mérkőzés óta veretlen bukaresti csapatot szezoncsúcsnak számító 6680 néző fogadta a Sepsi Duna Arénában, de a hazai közönség bánatára a Dinamo az első perctől kezdve irányította a játékot. Az egyedül kilépő Mamoudou Karamoko és Catalin Cirjan sem tudta gólra váltani a ziccerét. A vendégvezetés végül egy szögletből jött össze Martín Pascual fejesével, 12 perccel később pedig egy másik spanyol játékos, Alberto Soro talált be egész közelről – a gólpassz mind a kétszer Danny Armstrongtól érkezett. A Sepsi erejéből viszont csak átlövésekre futotta az első félidőben.    

A második félidőben beálló szentgyörgyi támadók, Dimitri Oberlin és Borisz Cmiljanics jóval dinamikusabbá tetté a hazaiak támadásait, de a nagyobb helyzetek továbbra is a bukarestiek előtt adódtak. A Sepsi nagy esélye a szépítésre a 74. percben maradt ki, amikor Cmiljanics előbb a jobb kapufát találta telibe, majd mellé lőtte a kipattanó labdát. A szinte végig folyamatos és sportszerű mérkőzés vége szinte botrányba fulladt, a Dinamo-tábor magyarellenes skandálásai miatt Viorel Flueran játékvezető két percre félbe is szakította a találkozót.   

Superliga
11. forduló
Sepsi OSK–Dinamo Bucuresti 0–2 (Pascual 24., Soro 36.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid nem volt a meccskeretben 

 

légiósok Nuno Campos Sigér Dávid román Superliga Sepsiszentgyörg
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