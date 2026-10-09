A Dinamo ellen szenvedte el idénybeli első vereségét a Sepsi

A ZTE FC-től elcsábított portugál edző, Nuno Campos irányításával immár tíz mérkőzés óta veretlen bukaresti csapatot szezoncsúcsnak számító 6680 néző fogadta a Sepsi Duna Arénában, de a hazai közönség bánatára a Dinamo az első perctől kezdve irányította a játékot. Az egyedül kilépő Mamoudou Karamoko és Catalin Cirjan sem tudta gólra váltani a ziccerét. A vendégvezetés végül egy szögletből jött össze Martín Pascual fejesével, 12 perccel később pedig egy másik spanyol játékos, Alberto Soro talált be egész közelről – a gólpassz mind a kétszer Danny Armstrongtól érkezett. A Sepsi erejéből viszont csak átlövésekre futotta az első félidőben.



A második félidőben beálló szentgyörgyi támadók, Dimitri Oberlin és Borisz Cmiljanics jóval dinamikusabbá tetté a hazaiak támadásait, de a nagyobb helyzetek továbbra is a bukarestiek előtt adódtak. A Sepsi nagy esélye a szépítésre a 74. percben maradt ki, amikor Cmiljanics előbb a jobb kapufát találta telibe, majd mellé lőtte a kipattanó labdát. A szinte végig folyamatos és sportszerű mérkőzés vége szinte botrányba fulladt, a Dinamo-tábor magyarellenes skandálásai miatt Viorel Flueran játékvezető két percre félbe is szakította a találkozót.



Superliga

11. forduló

Sepsi OSK–Dinamo Bucuresti 0–2 (Pascual 24., Soro 36.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid nem volt a meccskeretben