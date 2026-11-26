Kórház utca: bronzérem a vitrinben, lakat az öltözőn
Használni szigorúan tilos – öles táblák hívják fel a figyelmet a régi állólelátó vaslépcsőinél. Igaz, figyelmeztetés nélkül sem merészkedne fel rá senki, a betonszerkezeten öt-tíz centiméteres repedések, az aljánál hiányzó téglasorok éktelenkednek. Táblák nélkül is jól látni, az egykori modern lelátó ma már valóban életveszélyes.
A Kórház utcában járunk.
Az időjárás olyan, mint maga a létesítmény, szürke és lehangoló. Ma már elképzelhetetlen, hogy meccsnapokon kereplővel sétálgassanak a szomszédos ligetben a gyerekek, vagy hogy idegenbe ötezren kísérjék el a csapatot, mint 1974 nyarán, amikor az NB I-be jutásért rendezett mérkőzésre ennyien utaztak a csapattal Szentendrére. Akik otthon maradtak, a Szent István és a Szabadság téren, hangszórókon hallgatták a 2–0-s győzelmet hozó összecsapás telefonos közvetítését, azokat a meccseket pedig felsorolni is nehéz, amikor a stadionból kiszorulók közül többen fára másztak. Egykor a zsúfolt lelátók körül a háztetőkön is lógtak az emberek, most kihalt minden.
Csupán szép emlék, amikor 1975-ben a Nyilasi Tiborral felálló Ferencváros ellen klubrekordot jelentő 22 ezer fanatikus buzdította a lila-fehéreket, vagy amikor a kilencvenes évek elején húszezren űzték-hajtották a csapatot. Igaz, volt is kiért rajongani, a kapuban Gulyás István, hátul Mracskó Mihály, Fabulya György, a középpályán Váczi Zoltán, Árgyelán János, elöl pedig Szarvas János vagy éppen Kulcsár Sándor. A bronzéremért járó trófeát odabent a székházban láthatjuk, az aulában található üvegvitrinben díszeleg. Akad mellette szép számmal serleg, érem, oklevél, sőt néhány ereklye is. Többek között az a fekete orvosi táska, amellyel a 2025-ben elhunyt csapatorvos, Dányi József szaladt évtizedeken át a földön fekvő futballistákhoz. De Baukó András fekete-fehér fotója is ott van, Tusi bácsi több mint ötven éven át volt a csapat masszőrje és mindenese.
A múlt dicsőséges, a jelen viszont kilátástalan…
A csapat az elmúlt idényben (tök) utolsóként végzett az NB II-ben, így jelenleg a harmadosztályban játszik. Az őszi hazai találkozókon jó, ha négy-ötszázan összegyűltek a lelátón. Kuznyecov Szergej a nyáron a bajnoki rajt előtt érkezett a klubhoz, és bár a feljutást célozta meg a csapattal, fél távnál közelebb áll a kieséshez, mint a dobogóhoz… A rajt finoman fogalmazva is döcögősen alakult, hét nyeretlen mérkőzés után jött az első győzelem.
A Kórház utcai stadionhoz gyalog érkezünk. A vendégtábor mögötti négycsillagos hotelnél mécses ég, emlékezve a három éve brutálisan meggyilkolt korábbi magyar bajnoki ezüstérmes ökölvívóra, Szabó Sándorra. Az eset óta az aréna irányába sétáló drukkerek közül sokan a mai napig megállnak egy pillanatra, nem értik, a Budapest mellől érkező ittas vendég hogyan késelhette halálra az aznap este biztonsági feladatokat ellátó korábbi sportolót.
Az öltözők és irodák ma már az új lelátórész alatt vannak, a régi székházban utánpótláscsapatok öltöznek. Benézünk oda is, a régi felnőttöltöző ajtaja zárva, a falon foszladozó parafatáblán megtaláljuk a legendás, 1994-ben bajnoki bronzérmet szerző csapat fotóját. Az együttes akkori vezetőedzője, Pásztor József az elmúlt években szakmai tanácsadó volt a lila-fehéreknél, ám a nyáron elküldték a klubtól, az egyesülettől használatra kapott autóját is vissza kellett adnia. A kilencszeres válogatott korábbi irányító az ősszel egy régi kisautóval járt ki a meccsekre, mert azt menesztése ellenére sem tudta megállni, hogy hétvégén ne legyen ott a Kórház utcában. Annak ellenére sem, hogy a lelátóra (újabb) csípőműtétje után alig bírt felkapaszkodni, a két mankóval érkező korábbi trénert úgy segítették fel a lépcsőn.
A temető felőli régi pados lelátó helyén manapság viszonylag modern emelvényről lehet meccset nézni, a 2019-ben felavatott oldal éles ellentéte a szemben állónak. Ott ugyanis ma is az 1974-es feljutás után emelt, lezárt betonlelátó áll. Eredetileg csak tetőt szántak rá, ám a szerkezet állapota miatt végül bontást és újjáépítést terveztek. A város 2022-ben csaknem hétmilliárd forintra szerződött a kivitelezővel, a munkához szükséges fedezet azonban sohasem állt rendelkezésre. A koronavírus-járvány aztán végképp meghiúsította az építkezést, a pénzcsapokat elzárták, a régi B-közép helye azóta is üres. Ahol régen több mint húszezren nézték a mérkőzéseket, ott jelenleg a hivatalos maximális nézőszám 2479. Az más kérdés, hogy jelenleg ez is bőven meghaladja az igényeket.
A Kuznyecov Szergej által irányított Előre az NB III utolsó őszi fordulójában Szolnokon kapott ki 1–0-ra, a csapat néhány napig még edzésben marad, a futballisták ezt követően elkezdik téli szabadságukat. Lesz idejük pihenni, a bajnokság csak február végén folytatódik…
Hogy hosszú távon mi lesz a csabai klubbal, megjósolni is nehéz. A szurkolók elpártoltak, elegük van a kilátástalan jövőképből, belefáradtak a bizonytalanságba. Nézők még akadnak a Kórház utcában, a kemény mag viszont már régóta hiányzik. Mintha rájuk valóban érvényesek lennének az omladozó lelátón figyelmeztető táblák: használni szigorúan tilos!
|Luís Figo is rúgott itt tizenegyest
Luís Figo még csak tizenhét éves volt, amikor 1990 nyarán tizenegyeshez állt a Kórház utcában. Az U18-as Európa-bajnokság negyeddöntőjében kétezren látták, ahogyan Szabados József góljával a magyar csapat megszerezte a vezetést, a mieinknél Lipcsei Péter és Halmai Gábor mellett a békéscsabai Kasik Zsolt is kezdett. A portugálok a szünet után egyenlítettek, az 1–1-es döntetlent követő tizenegyespárbajban pedig Figo belőtte a sajátját, és Portugália 3–1-re nyert. Öt nappal később a dél-európaiak ugyanitt játszották a döntőt a Szovjetunió ellen. A hosszabbításban sem esett gól, a szétlövést a szovjetek nyerték meg 4–2-re. Figo ezüstéremmel búcsúzott Békéscsabától, tíz évvel később pedig aranylabdás lett.
1994 – Bronzérem a Kórház utcában. Pásztor József csapata a bajnok Vác, valamint az ezüstérmes Kispest Honvéd mögött harmadik lett az NB I-ben, ezzel az UEFA-kupában indulhatott. Négy évvel később a klub már az élvonalból búcsúzott. Az első visszatérésre 2002-ig kellett várni.
2005 – A játékosok közül többen hiába várták a járandóságukat, a futballcéget pontlevonással is sújtották. Az NB I-ből kieső Előre a tartozásai miatt az NB II-ben sem indulhatott. A város és a Jamina SE összefogásával létrejött a Békéscsaba 1912 Előre SE, amely a Jamina indulási jogával az NB III-ban kezdett új életet.
2015 – Egy idényre visszatért az élvonal. Tíz év szünet után a Cegléd elleni 3–0-val jutott fel a Csaba. A Kórház utcában 6200-an látták a feljutást érő győzelmet, ám egy évvel később, 33 mérkőzésen 27 pontot gyűjtve utolsóként esett ki a csapat. Azóta sem játszott mérkőzést az NB I-ben.
2023 – Az Előre a 19. helyen végzett az NB II-ben, így kiesett. A következő idényben megnyerte az NB III-as csoportját, de a Tatabánya elleni osztályozót elveszítette. Mégis visszakerült a másodosztályba, mert a Haladás nem kapott indulási engedélyt, az MLSZ pedig a csabaiakat kérte fel helyette.
2026 – Kiesés, aztán öt igazolás a riválishoz. A Békéscsaba két idény után megint kiesett az NB II-ből, ezúttal utolsóként, majd a nyáron öt játékosa igazolt át a rivális Gyulához. Ősszel a Gyula veretlenül, 49 ponttal zárt NB III-as csoportja élén, az Előre 20 ponttal a kilencedik.
„Nagyon régen mentem ki meccsre, legutóbb akkor, amikor még korábbi csapattársam, Csató Sándor volt az edző. Szerintem az elmúlt húsz év döntései sodorták ilyen kilátástalan helyzetbe az Előrét. Annak idején nálunk minden edzésen szikrázott a levegő. A mostani játékosok közül a legtöbben nemhogy az öltözőnkbe nem tehették volna be a lábukat, a Kórház utcába sem! Azt sem értem, miért kell olyan edzőt idehozni, akinek semmi kötődése az egyesülethez, miközben a régi csapatból többen ma is itt élünk a városban. Nyakamat rá, hogy ezt az eredményt bármelyikünkkel elérte volna a mostani csapat” – Árgyelán János, a Békéscsaba korábbi középpályása.
„Úgy gondolom, Békéscsabán már nem lesz többé NB I-es csapat. Szerintem most is olyan emberek vezetik a klubot, akik egyáltalán nem értenek a futballhoz. Így nehéz csapatot építeni. Úgy látom, a játékosok közül is sokan csak a fizetésükért vannak ott, és a szakmai stábban is keveseknek jelent igazán valamit az Előre. Legutóbb múlt nyáron jártam a Kórház utcában. Horgászni mentem egy közeli tóhoz, mert azt még mindig nagyon szeretem, aztán sétáltam egyet a stadion körül. Megmondom őszintén, lehangoló volt a látvány. Ma is szurkolok az egykori csapatomnak, de kilátástalannak látom a helyzetét” – Váczi Zoltán, a Békéscsaba korábbi támadója.