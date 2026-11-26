Használni szigorúan tilos – öles táblák hívják fel a figyelmet a régi állólelátó vaslépcsőinél. Igaz, figyelmeztetés nélkül sem merészkedne fel rá senki, a betonszerkezeten öt-tíz centiméteres repedések, az aljánál hiányzó téglasorok éktelenkednek. Táblák nélkül is jól látni, az egykori modern lelátó ma már valóban életveszélyes.

A Kórház utcában járunk.

Az időjárás olyan, mint maga a létesítmény, szürke és lehangoló. Ma már elképzelhetetlen, hogy meccsnapokon kereplővel sétálgassanak a szomszédos ligetben a gyerekek, vagy hogy idegenbe ötezren kísérjék el a csapatot, mint 1974 nyarán, amikor az NB I-be jutásért rendezett mérkőzésre ennyien utaztak a csapattal Szentendrére. Akik otthon maradtak, a Szent István és a Szabadság téren, hangszórókon hallgatták a 2–0-s győzelmet hozó összecsapás telefonos közvetítését, azokat a meccseket pedig felsorolni is nehéz, amikor a stadionból kiszorulók közül többen fára másztak. Egykor a zsúfolt lelátók körül a háztetőkön is lógtak az emberek, most kihalt minden.

Csupán szép emlék, amikor 1975-ben a Nyilasi Tiborral felálló Ferencváros ellen klubrekordot jelentő 22 ezer fanatikus buzdította a lila-fehéreket, vagy amikor a kilencvenes évek elején húszezren űzték-hajtották a csapatot. Igaz, volt is kiért rajongani, a kapuban Gulyás István, hátul Mracskó Mihály, Fabulya György, a középpályán Váczi Zoltán, Árgyelán János, elöl pedig Szarvas János vagy éppen Kulcsár Sándor. A bronzéremért járó trófeát odabent a székházban láthatjuk, az aulában található üvegvitrinben díszeleg. Akad mellette szép számmal serleg, érem, oklevél, sőt néhány ereklye is. Többek között az a fekete orvosi táska, amellyel a 2025-ben elhunyt csapatorvos, Dányi József szaladt évtizedeken át a földön fekvő futballistákhoz. De Baukó András fekete-fehér fotója is ott van, Tusi bácsi több mint ötven éven át volt a csapat masszőrje és mindenese.

A múlt dicsőséges, a jelen viszont kilátástalan…

A csapat az elmúlt idényben (tök) utolsóként végzett az NB II-ben, így jelenleg a harmadosztályban játszik. Az őszi hazai találkozókon jó, ha négy-ötszázan összegyűltek a lelátón. Kuznyecov Szergej a nyáron a bajnoki rajt előtt érkezett a klubhoz, és bár a feljutást célozta meg a csapattal, fél távnál közelebb áll a kieséshez, mint a dobogóhoz… A rajt finoman fogalmazva is döcögősen alakult, hét nyeretlen mérkőzés után jött az első győzelem.

A Kórház utcai stadionhoz gyalog érkezünk. A vendégtábor mögötti négycsillagos hotelnél mécses ég, emlékezve a három éve brutálisan meggyilkolt korábbi magyar bajnoki ezüstérmes ökölvívóra, Szabó Sándorra. Az eset óta az aréna irányába sétáló drukkerek közül sokan a mai napig megállnak egy pillanatra, nem értik, a Budapest mellől érkező ittas vendég hogyan késelhette halálra az aznap este biztonsági feladatokat ellátó korábbi sportolót.

Az öltözők és irodák ma már az új lelátórész alatt vannak, a régi székházban utánpótláscsapatok öltöznek. Benézünk oda is, a régi felnőttöltöző ajtaja zárva, a falon foszladozó parafatáblán megtaláljuk a legendás, 1994-ben bajnoki bronzérmet szerző csapat fotóját. Az együttes akkori vezetőedzője, Pásztor József az elmúlt években szakmai tanácsadó volt a lila-fehéreknél, ám a nyáron elküldték a klubtól, az egyesülettől használatra kapott autóját is vissza kellett adnia. A kilencszeres válogatott korábbi irányító az ősszel egy régi kisautóval járt ki a meccsekre, mert azt menesztése ellenére sem tudta megállni, hogy hétvégén ne legyen ott a Kórház utcában. Annak ellenére sem, hogy a lelátóra (újabb) csípőműtétje után alig bírt felkapaszkodni, a két mankóval érkező korábbi trénert úgy segítették fel a lépcsőn.

A temető felőli régi pados lelátó helyén manapság viszonylag modern emelvényről lehet meccset nézni, a 2019-ben felavatott oldal éles ellentéte a szemben állónak. Ott ugyanis ma is az 1974-es feljutás után emelt, lezárt betonlelátó áll. Eredetileg csak tetőt szántak rá, ám a szerkezet állapota miatt végül bontást és újjáépítést terveztek. A város 2022-ben csaknem hétmilliárd forintra szerződött a kivitelezővel, a munkához szükséges fedezet azonban sohasem állt rendelkezésre. A koronavírus-járvány aztán végképp meghiúsította az építkezést, a pénzcsapokat elzárták, a régi B-közép helye azóta is üres. Ahol régen több mint húszezren nézték a mérkőzéseket, ott jelenleg a hivatalos maximális nézőszám 2479. Az más kérdés, hogy jelenleg ez is bőven meghaladja az igényeket.

A szebb napokat látott klub vitrinje tele serlegekkel, az NB III-as csapat szereplése viszont nem sok bizakodásra ad okot

A Kuznyecov Szergej által irányított Előre az NB III utolsó őszi fordulójában Szolnokon kapott ki 1–0-ra, a csapat néhány napig még edzésben marad, a futballisták ezt követően elkezdik téli szabadságukat. Lesz idejük pihenni, a bajnokság csak február végén folytatódik…

Hogy hosszú távon mi lesz a csabai klubbal, megjósolni is nehéz. A szurkolók elpártoltak, elegük van a kilátástalan jövőképből, belefáradtak a bizonytalanságba. Nézők még akadnak a Kórház utcában, a kemény mag viszont már régóta hiányzik. Mintha rájuk valóban érvényesek lennének az omladozó lelátón figyelmeztető táblák: használni szigorúan tilos!

Luís Figo is rúgott itt tizenegyest Luís Figo még csak tizenhét éves volt, amikor 1990 nyarán tizenegyeshez állt a Kórház utcában. Az U18-as Európa-bajnokság negyeddöntőjében kétezren látták, ahogyan Szabados József góljával a magyar csapat megszerezte a vezetést, a mieinknél Lipcsei Péter és Halmai Gábor mellett a békéscsabai Kasik Zsolt is kezdett. A portugálok a szünet után egyenlítettek, az 1–1-es döntetlent követő tizenegyespárbajban pedig Figo belőtte a sajátját, és Portugália 3–1-re nyert. Öt nappal később a dél-európaiak ugyanitt játszották a döntőt a Szovjetunió ellen. A hosszabbításban sem esett gól, a szétlövést a szovjetek nyerték meg 4–2-re. Figo ezüstéremmel búcsúzott Békéscsabától, tíz évvel később pedig aranylabdás lett.

1994 – Bronzérem a Kórház utcában. Pásztor József csapata a bajnok Vác, valamint az ezüstérmes Kispest Honvéd mögött harmadik lett az NB I-ben, ezzel az UEFA-kupában indulhatott. Négy évvel később a klub már az élvonalból búcsúzott. Az első visszatérésre 2002-ig kellett várni.

2005 – A játékosok közül többen hiába várták a járandóságukat, a futballcéget pontlevonással is sújtották. Az NB I-ből kieső Előre a tartozásai miatt az NB II-ben sem indulhatott. A város és a Jamina SE összefogásával létrejött a Békéscsaba 1912 Előre SE, amely a Jamina indulási jogával az NB III-ban kezdett új életet.

2015 – Egy idényre visszatért az élvonal. Tíz év szünet után a Cegléd elleni 3–0-val jutott fel a Csaba. A Kórház utcában 6200-an látták a feljutást érő győzelmet, ám egy évvel később, 33 mérkőzésen 27 pontot gyűjtve utolsóként esett ki a csapat. Azóta sem játszott mérkőzést az NB I-ben.

2023 – Az Előre a 19. helyen végzett az NB II-ben, így kiesett. A következő idényben megnyerte az NB III-as csoportját, de a Tatabánya elleni osztályozót elveszítette. Mégis visszakerült a másodosztályba, mert a Haladás nem kapott indulási engedélyt, az MLSZ pedig a csabaiakat kérte fel helyette.

2026 – Kiesés, aztán öt igazolás a riválishoz. A Békéscsaba két idény után megint kiesett az NB II-ből, ezúttal utolsóként, majd a nyáron öt játékosa igazolt át a rivális Gyulához. Ősszel a Gyula veretlenül, 49 ponttal zárt NB III-as csoportja élén, az Előre 20 ponttal a kilencedik.