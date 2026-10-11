A kiállítás mindent eldöntött, a City megnyerte a Liverpool elleni rangadót

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

LIVERPOOL–MANCHESTER CITY 0–3 (0–0)

Liverpool, Anfield, 60 000 néző. Vezette: Kavanagh

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (Frimpong, 75.), Jacquet (Gomez, 89.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Barcola (Chiesa, 89.), Wirtz (Nyoni, 66.), V. Munoz – Koumas (Ngumoha, 75.). Vezetőedző: Andoni Iraola

MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes, R. Dias, Guéhi, O'Reilly (Gvardiol, 66.) – E. Anderson, E. Fernández (Bouaddi, 80.) – Semenyo, Cherki, Ndiaye (Doku, 56.) – Haaland (Allan, 80.). Vezetőedző: Enzo Maresca

Gólszerző: Haaland (65.), Doku (68.), Cherki (78.)

Kiállítva: Gravenberch (62.)

Amíg Angliában minden híroldalt és meccsbeharangozót a Manchester City bűnössége uralt, és hogy miképpen fogadják majd az Anfielden az amúgy is utált csapatot az éveken át a legnagyobb riválisnak számító Liverpool drukkerei, minket a kora délután futótűzként terjedő hír érdekelt inkább, hogy mi történt Szoboszlai Dominikkal. Minden feltételezés onnan eredt, hogy a szurkolói oldalak beszámolói szerint hiányzott a liverpooli csapatbuszról leszállingózó játékosok közül, s a kezdeti pletykák arról szóltak, a magyar válogatott csapatkapitánya mellett Alexis Mac Allister sem lesz tagja a keretnek. Ahogy az már csak lenni szokott a mai, a közösségi média és a „mindentudó” magánvélemények dominálta világban, a legvadabb találgatások láttak napvilágot, aztán kevéssel a kezdés előtt a vörösök vezetőedzője, Andoni Iraola lehűtötte az éles fantáziájúak kedélyeit.

„Túlterhelt állapotban jött vissza Dom a válogatott szünetről – mondta a Sky Sports kamerája előtt. – Érezte a combhajlító-izmát. Megpróbálta, edzett velünk, de nem érezte magát százszázalékosan fittnek. Most várunk, és meglátjuk, mi derül ki a következő napokban.”

Ennek azért különösebben nem örültek a Liverpool-drukkerek, annak pláne nem, ami a 2009 és 2018 közti Manchester Cityről derült ki: hogy álszerződésekkel, túlárazott reklámszerződésekkel álcázta a mintegy 900 millió fontos titkos bevételét. 115 vádpontban vizsgálták meg az Abu Dzabi-csoport tulajdonában lévő klubot, azok döntő többségében bűnösnek ítélték a Cityt, amely természetesen megfellebbezte a döntést, és azóta is minden fórumon hangoztatja ártatlanságát.

„Azért is szerződtem ebbe a klubba, mert száz százalékig bízom a tulajdonosban, a vezérigazgatóban, a sportigazgatóban, a teljes szervezetben” – mondta a City vezetőedzője, Enzo Maresca a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján, a klubhonlapnak adott interjúban pedig arról beszélt, hogy a játékosokat egyáltalán nem rázták meg a hírek, a hangulat fantasztikus a csapaton belül, a futballisták egyedül a soron következő feladatokra koncentrálnak.

Nem volt pedig könnyű nekik így tenniük az Anfielden, ahol már a stadionba begördülő buszt tízezrek várták „csalók” feliratú táblákkal, vörös füstbombákkal, a meccsen pedig eléggé felhevült több, mint 55 ezer liverpooli drukker igyekezett minél nagyobb nyomást gyakorolni az arrafelé immár csak Shamchester Citynek hívott klub játékosaira. (Az angol „sham” szó, amit az ítélet leírása a szerződések kapcsán többször is használ, azt jelenti, „ál, hamis”.)

Valamelyest sikerült is: a City 0,07-es xG-t (a helyzetek alapján várható gólszámot) produkált, és csak egyszer találta el a kaput egy olyan első félidőben, amelyik leginkább a párharcokról, a küzdelemről, semmint a szemet gyönyörködtető futballról szólt. A Liverpool ötször próbálkozott, kétszer a kaput is eltalálta – utóbbit a második felvonásban öt perc alatt hozta.

Addigra kicsit több lett a valódi futball, amivel a rendre pazarul meginduló Ryan Gravenberch már az első félidőben is többször jelentkezett, ezért aztán duplán fájhatott a hazai híveknek, hogy bő egy óra játékidő után második sárgájával kiszórták.

Egy perc alatt kihasználta az előnyt a vendég: addig is Erling Haaland – ki más? – járt a legközelebb a gólhoz, ám Antoine Semenyo a védelem mögé betett labdájából a 60. percben ziccerben még csúnyán mellé pörgetett, öt perccel később viszont nem hibázott. Jérémy Doku húzott befelé a bal oldalról, a norvég elé pattant a labdája, aki egyből a kapuba tüzelt. Kevéssel utána a belga szélső maga fejezte be egyéni akcióját, amikor a balösszekötő helyéről látványosan tekerte a labdát a léc alá. De mit mondjunk akkor a kegyelemdöfést jelentő Ryan Cherki-megmozdulásról? A francia egy pazar lövőcsel után gurított a liverpooli kapuba.

Miközben a City drukkerei minden átadásnál olléztak, a Liverpool rajongói ugyanekkor a „csalók” szót ismételgették.

„Csalóknak nevezik a játékosokat… – merengett el a skandáláson a Sky Sports szakkommentátora, az MU korábbi BL-győztese, Gary Neville. – Annál rosszabb aligha történhet, minthogy ennek hívnak.”

Hát pedig, a Cityvel – dacára a vasárnap este joggal megünnepelt diadalnak – bizony történhet ennél is nagyobb baj…

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