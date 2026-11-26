Simon Petra sérülése új helyzet elé állította Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányt a legfontosabb, irányítóposzton. A még mindig csak 22 éves játékos a fiatal életkora ellenére is az FTC és a nemzeti csapat húzóembere, hiányában poszttársára, a Metzcel BL-győztes Vámos Petrára még nagyobb teher hárul a jövő hét csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságon. Az ő tehermentesítése így két tornaújoncra vár, Kajdon Blanka és Horváth Fanni is tagja a 19 tagú keretnek.



„Hihetetlenül jó érzés itt lenni, a lányok nagyon aranyosak és befogadóak, minden kérdésre szívesen válaszolnak, például amikor a hozzám hasonló fiatalok feladatairól érdeklődtem, vagy arról, milyen edzés előtti és utáni szokásaik vannak” – mondta lapunknak Horváth Fanni.



A fiatal játékos 2005. október 29-én született, ezzel ő az Eb-re készülő válogatott legfiatalabbja. Mivel most először kerül a középpontba, ezért a háttértörténete is kevésbé ismert.



„Gyulán, sportos családban nőttem fel, ott kezdtem el kézilabdázni. Ezt a sportágat a családban nem űzte senki, egy baráti kapcsolatnak köszönhetően ismerkedtem meg vele. Onnantól annyira megszerettem, hogy nem volt kérdés, ezt szeretném csinálni. Balszélsőként kezdtem, három év után kerültem át irányítóba, nagyon élvezem, hogy ott lehetek középen. A gyorsaságom az egyik erényem, remélem, a fiatalos lendületemmel segítem a csapatot.”



Klubja, az Esztergom vezetőedzője, Elek Gábor és a szövetségi kapitány azt tanácsolta neki, hogy csak csinálja, amit tud, és akkor nem lesz gondja a válogatottban sem. Az Esztergom őszi bajnokijain átlagosan hatszor volt eredményes (8 meccsen 48 gól), az előző évadban a 72 NB I-es találat mellett csapata négyes döntőig tartó Európa-liga-meneteléséből is szerepet vállalt 47 góllal.



„A válogatott szempontjából is értékesnek tartom az El-ben szerzett tapasztalataimat, más a nemzetközi mezőnyben játszani, új és magasabb szinten álló csapatokat ismerünk meg. Az Eb-n a nyolc közé jutás mindenképpen elérhető, de nekem még így, újoncként is van egy titkos vágyam” – mondta a 21 éves kézilabdázó.



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