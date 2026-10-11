Nemzeti Sportrádió

Messi és Suárez remekelt, megszakította nyeretlenségi sorozatát az Inter Miami

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.11. 07:43
Lionel Messi (10) és Luis Suárez is duplázott (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi DC United MLS Luis Suárez Inter Miami
Az Inter Miami 4–0-ra győzte le a DC United az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) szombati játéknapján, és öt meccs után szerzett újra három pontot.

Az Inter Miami augusztus végén legyőzte a Montrealt, ezt viszont négy döntetlen és egy columbusi vereség követte a bajnokságban, így a DC United ellen mindenképpen javítaniuk kellett Lionel Messiéknek. Igaz, a fővárosiaknak is égetően szükségük volt a pontra, mert jelenleg nem állnak rájátszást érő helyen.

A floridaiak gyorsan megszerezték a vezetést, egy Reguilón-beadást Berterame csúsztatott tovább, és a középen szabadon helyezkedő Luis Suárez ballal, állítgatás nélkül a bal sarokba lőtt. A 39. percben növelték előnyüket a hazaiak, ismét az uruguayi volt eredményes, aki Berterame lefejelt labdáját vágta közelről a kapuba.

Szünet után Suárez gólpasszt adott, középre tett labdáját Messi az ötösről továbbította a kapuba, majd az argentin egy remek egyéni megmozdulás végén a bal sarokba helyezett, beállítva a végeredményt. Pintér Dániel kispados volt, de nem cserélték be. A Miami második helyen áll keleten, 14 ponttal lemaradva a listavezető, és a rájátszásban a helyét már biztosító Nashville-től.

Gazdag Dániel a 74. percben lépett pályára a hazai pályán háromgólos vereséget szenvedő New England Revolutionben, amely negyedik helyen áll keleten.

LABDARÚGÁS, MLS
Inter Miami–DC United 4–0
New England Revolution–Seattle Sounders 0–3

 

 

Lionel Messi DC United MLS Luis Suárez Inter Miami
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