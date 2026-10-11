Messi és Suárez remekelt, megszakította nyeretlenségi sorozatát az Inter Miami

Az Inter Miami augusztus végén legyőzte a Montrealt, ezt viszont négy döntetlen és egy columbusi vereség követte a bajnokságban, így a DC United ellen mindenképpen javítaniuk kellett Lionel Messiéknek. Igaz, a fővárosiaknak is égetően szükségük volt a pontra, mert jelenleg nem állnak rájátszást érő helyen.

A floridaiak gyorsan megszerezték a vezetést, egy Reguilón-beadást Berterame csúsztatott tovább, és a középen szabadon helyezkedő Luis Suárez ballal, állítgatás nélkül a bal sarokba lőtt. A 39. percben növelték előnyüket a hazaiak, ismét az uruguayi volt eredményes, aki Berterame lefejelt labdáját vágta közelről a kapuba.

Szünet után Suárez gólpasszt adott, középre tett labdáját Messi az ötösről továbbította a kapuba, majd az argentin egy remek egyéni megmozdulás végén a bal sarokba helyezett, beállítva a végeredményt. Pintér Dániel kispados volt, de nem cserélték be. A Miami második helyen áll keleten, 14 ponttal lemaradva a listavezető, és a rájátszásban a helyét már biztosító Nashville-től.

Gazdag Dániel a 74. percben lépett pályára a hazai pályán háromgólos vereséget szenvedő New England Revolutionben, amely negyedik helyen áll keleten.

LABDARÚGÁS, MLS

Inter Miami–DC United 4–0

New England Revolution–Seattle Sounders 0–3