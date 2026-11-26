– Amikor júliusban a BVSC bejelentette a szerződtetését, rövid bemutatkozás után a 2022-es budapesti világbajnokság emlékeit idézte fel. Úgy alakul a magyarországi kaland, ahogy elképzelte?

– Teljes mértékben. Nagyon tetszik az itteni kultúra, összetartó, mégis befogadó közegbe kerültem – mondta lapunknak a 23 éves amerikai Chase Dodd, aki pályafutása során először vízilabdázik európai csapatban. – Hatalmas élmény volt játékosként átélni a margitszigeti világbajnokság hangulatát, szerettem volna a magyar bajnokságban is kipróbálni magam. Nagyszerű érzés, hogy a klub fiatal növendékei, családtagok, barátok és az elkötelezett szurkolók is járnak a mérkőzéseinkre, nekik köszönhető a jó hangulat az uszodánkban. Minél többen vannak a lelátón, és minél jobban halljuk a hangjukat, annál jobban teljesítünk a vízben.

– Szükségük is van a biztatásra, mert egymást érik a mérkőzések, az Eurokupában is vitézkednek. Hogy bírja a feszített tempót?

– Az amerikai egyetemi bajnokságban két nap alatt játszottunk négy meccset, az idény végén pedig három nap alatt hármat… Persze ez már sokkal magasabb szint, de a sűrű program nem újdonság, hozzászoktam, hogy folyamatosan jól kell teljesíteni. Nincs gond a heti két mérkőzéssel, örülünk, hogy a bajnokságban és az európai porondon is megmutathatjuk, mire vagyunk képesek.

– Nyolc forduló után hét győzelemnél járnak az ob I-ben, csupán a címvédő Ferencvárostól szenvedtek vereséget. Milyen belülről a magyar bajnokság?

– Nagyon kiélezett. Szoros a mezőny, az FTC kiemelkedik, de a kihívók igyekeznek nyomást helyezni rá. A másodiktól a tizedik helyig bármelyik csapat játszik bármelyikkel, könnyen előfordulhat, hogy egy-két gól dönt. Különösen értékesnek tartom a Semmelweis OSC elleni győzelmünket, gyorsan javítottunk ugyanis az Eurokupában elszenvedett fájdalmas vereség után. Büszkék lehetünk a teljesítményünkre, de nem elégedhetünk meg ennyivel, mert hosszú még az idény – meglátjuk, hogy alakul.

– Hol tart a BVSC a csapatépítésben?

– Azon vagyunk, hogy a lehetőségeinkhez mérten a lehető legtöbbet hozzuk ki az edzésekből. Ilyen meccsnaptár mellett nem tudunk mindennap kétszer edzeni, mert akkor előbb-utóbb teljesen kimerülnénk. Függetlenül attól, hogy éppen másfél vagy két órát gyakorolunk, minden alkalommal arra kell törekednünk, hogy kiadjuk magunkból, ami bennünk van. Az elmúlt hónapokban megtanultam, mennyire fontos kihasználni a rendelkezésre álló időt. Ahhoz, hogy hosszú távon is sikeresek legyünk, jól kell működniük az összhangon alapuló játékkapcsolatoknak.

– És hol tart Chase Dodd önmaga felépítésében?

– A lövőtechnikám határozottan javult, amióta a BVSC-be igazoltam. A magyar játékosok bátran vállalkoznak és nagyon erősen lőnek, igyekszem felnőni a feladathoz. Szerintem a játékintelligenciám is fejlődött, sokkal jobban átlátom és könnyebben is kezelem a különböző szituációkat. Tudatosabb és türelmesebb lettem a vízben, ami annak is köszönhető, hogy jól érzem magam ebben a közegben.