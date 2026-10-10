Nkunku triplázott, a Leipzig hattal küldte haza a Frankfurtot

A Leipzig az idényben két bajnokit játszott hazai pályán, a Mönchengladbachot három, a Hamburgot öt góllal küldte haza. A Frankfurt az előző idényben hat góllal távozott Lipcséből, és ezúttal sem indult jól a mérkőzése neki. Egy labdaszerzés után ugyanis Ezechiel Banzuzi már az első percben megszerezte a vezetést a Leipzignak. A frankfurti bajokat tovább tetézte Christopher Nkunku, aki az ötödik percben gyönyörűen pörgette a labdát a bal alsóba.

A Frankfurtnak is megvoltak a helyzetei, Ansgar Knauff volt a legközelebb a szépítéshez, de bal felsőbe tartó lövését nagy bravúrral védte Maarten Vandevoordt. A félidő végén ismét pár perc leforgása alatt kétszer is lecsapott a Leipzig. Nkunku előbb a kapusról kijövő labdára csapott le, három méterről a léc alá vágva a 41. percben, három perccel később pedig újabb kipattanót lőtt be, ezúttal nyolc méterről. A francia támadó egy félidő alatt triplázott, míg a Lipcse négy góllal ment a szünetben.

A második félidőre hiába cserélt kettőt Adi Hütter, az 55. percben érkezett az ötödik. Banzuzi és Antonio Nusa játszott össze, utóbbi kiosztott egy kötényt, majd a rövid alsóba lőtt. A kegyelemdöfést az Nkunku helyére beálló Tidiam Gomis vitte be a 89. percben. A Leipzig – csakúgy, mint a múlt idényben – 6–0-ra verte meg hazai pályán az Eintrachtot, Willi Orbánék három hazai bajnokijukon 14–0-s gólkülönbséget szorgoskodtak össze.

A magyar válogatott védő végigjátszotta a mérkőzést. A Leipzig kedden a PSV Eindhovent fogadja a Bajnokok Ligájában.

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ, szombati mérkőzések

RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 6–0 (Banzuzi 1., Nkunku 5., 41., 44., Nusa 54., Gomis 89.)

Union Berlin–Elversberg 1–0 (Burcu 80.)

Mainz–Bayer Leverkusen 3–4 (Caci 33., 42., Hollerbach 90+2., ill. Andrich 5., Schick 9., Quansah 55., M. Diaby 65.)

Augsburg–Bayern München 2–2 (Fellhauer 1., Ribeiro 64., ill. Szaibari 55., Brown 81.)

Paderborn–VfB Stuttgart 0–2 (Chabot 25., Führich 83.)

Hoffenheim–Hamburg 2–3 (Bornauw 45+6. – öngól, B. Conté 53., ill. Poulsen 12., Moffi 83., Muheim 90+4.)

Kiállítva: Bernardo (65., Hoffenheim)

Vasárnap játsszák

15.30: 1. FC Köln–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Schalke (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Borussia Dortmund–Werder Bremen 2–2 (Svensson 80., N. Schlotterbeck 85., ill. Reis 88., Füllkrug 90+2.)