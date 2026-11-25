Édesapjával, Csipes Ferenccel (Fotó: Árvai Károly)

– Ezek a személyes megélések segítettek később abban, hogy ön tapasztaltabb versenyzőként tudatosan és nagyon másként viszonyult a fiatalabbakhoz, akikkel egy hajóban ült?

– Nagyon is. A 2024-es olimpiai csapatban én voltam a legidősebb, a csapattársaim kilenc, tizenegy és tizennégy évvel voltak fiatalabbak nálam. Ugyanaz a korkülönbség, mint annak idején köztem és Kati között. Megfogadtam, hogy másként viszonyulok hozzájuk. Azt szerettem volna, hogy érezzék, számít a véleményük, és bármikor fordulhatnak hozzám. Aztán én lettem a tyúkanyó. Ez néha fárasztó is volt, mert nekem is megvolt a saját feladatom és olimpiai célom, de egy csapathajóban együtt kell dolgozni, együtt kell lélegezni, és nem lehet úgy odaállni egy fontos versenyre, hogy közben szorongunk a másiktól. Én olyan ember szerettem volna lenni a fiatalabbak számára, amilyenre nekem annak idején szükségem lett volna.

„A sportoló nem csak egy eredmény”

– Ez a példa azt igazolja, hogy ön szerint a biztonságosabb közeg és a kiemelkedő teljesítmény nem zárja ki egymást?

– Sőt, szerintem a kettő nagyon is összefügg. A sportolóban erős az ego, kell lennie önérvényesítésnek, fókusznak és céltudatosságnak, de az, hogy csak magammal foglalkozom, és senki más nem számít, nonszensz. Még az egyéni sportágakban is egy egész csapat munkája áll a teljesítmény mögött. Az utolsó nyolc évemben olyan közeg vett körül, amely nélkül nem tudtam volna ennyi és ilyen eredményeket elérni. A csapattársak, az edzők, a klub, a család, a gyúrók és még sokan segítették a munkámat. Sokszor többet vagyunk együtt ezekkel az emberekkel, mint a saját családunkkal, ezért természetessé válik, ha egy nehezebb napon éppen a gyúróval beszéled ki, mi emészt belül. Ha pedig nem törődsz a melletted lévővel, akkor azzal magad alatt is vágod a fát. Én akkor tudok jól dolgozni, ha békében vagyok, akkor tudok igazán fókuszálni. A fizikai megterhelés sohasem okozott problémát, de a békétlenség pusztítóan hatott rám. A saját határaimat is meg kellett tanulnom meghúzni: amikor vízre szállok, sportoló vagyok, amikor kiszállok, édesanya. Ha a gyerekemnek baja van, inkább nem szállok vízre. Ezeket a szerepeket tudatosan kell kezelni és adott pillanatban szétválasztani.

Csipes Tamara már nem aktív kajakos, s utólag azt mondja, szerinte még több lehetett volna a pályafutásában (Fotó: Árvai Károly)

„A szülői edukáció nélkül nem fog működni”

– A sorozatunk eddigi szereplői egyaránt hangsúlyozták a képzés, a megelőzés és a világos felelősségi rendszer fontosságát. Ön mit tart a legfontosabbnak?

– Az edukációt és a prevenciót. De nem elég csak az edzőket képezni! A szülőket is be kell vonni, a gyerekeknek és a sportolóknak pedig ismerniük kell a lehetőségeiket, és tudniuk kell, hol húzódnak a határok az egészséges és a bántalmazó közeg között. Ahogyan egy olimpia előtt kötelező antidopping-tájékoztatón kell részt venni, úgy miért ne lehetne ugyanilyen kötelező a sportolók felkészítése a saját biztonságukról is? A szülők edukációját is a sportközösséghez tartozás részévé tenném. Akár negyedévente szervezhetnének az egyesületek kötelező prevenciós tájékoztatókat, ahol a szülők megismerhetik a gyerekekre váró terhelést, az életkori változásokat, és megtanulhatják felismerni azokat a jeleket, amelyek problémára utalhatnak mind fizikailag, mind mentálisan. Sok konfliktus ered információhiányból, ami végül a gyerekeken csapódik le. Ha csak az edzőt edukáljuk, de a szülő nem érti a folyamatokat, nem tudunk igazán előrelépni. Mindenkinek megvan a maga felelőssége, de ha azt valaki tudáshiány miatt nem ismeri fel, akkor elvárhatjuk, hogy azt vállalja?

– Vagyis a szülői edukáció a sportközösséghez tartozás feltétele is lehetne?

– Abszolút. A gyermek biztonsága olyan kérdés, amelyben nem kell minden alkalommal újra megkérdezni, ki mit gondol. Amikor a gyerekemről van szó, nekem, felnőttnek kell vállalnom a felelősséget. Ahogy nő, egyre több döntésbe kell bevonni, de amíg nem lát át minden helyzetet, a felnőtt feladata, hogy megvédje. Vannak jó nemzetközi példák, amelyeket át lehet venni, és szakemberek, akik tudják, hogyan kell ezt jól csinálni. Nem kell mindent újra feltalálni.

„Nem kellene megvárni egy újabb botrányt ahhoz, hogy történjen valami”

– A megelőzés mellett a múltban az egyik legnagyobb problémának az bizonyult, hogy nincs mindenki számára valóban biztonságos út a segítségkéréshez. Erről mit gondol?

– Önmagában az, hogy valahol bejelentést lehet tenni, még nem jelent védelmet. Legalább ennyire fontos, hogy mi történik utána. Kap-e visszajelzést a bejelentő, kivizsgálják-e az ügyet, és lesz-e következménye? Ez nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtt sportolókat és a sportszakembereket is érinti. Nem gondolom, hogy minden konfliktust külső szervezet elé kell vinni, de súlyos visszaélés esetén nem várható el, hogy valaki abban a közegben keressen segítséget, amelytől a sportolói jövője vagy akár a megélhetése függ. A sportban működő safeguardingrendszer kidolgozásán szakemberek már négy éve dolgoznak. Két évvel ezelőtt konkrét megoldási javaslattal fordultak az akkori, Fidesz vezette kormány sportért felelős államtitkárságához, Schmidt Ádámhoz, ahol lényegében azzal utasították el a kezdeményezést, hogy nincsenek ilyen esetek. Miközben a nyilvánosságra kerülő történetek és a szakemberek tapasztalatai egészen más képet mutattak. Az idei kormányváltást követően kerestek meg, hogy vegyek részt a munka folytatásában, így nagyjából fél éve dolgozunk együtt a koncepció továbbfejlesztésén. Hosszú távon olyan rendszert látunk magunk előtt, amelyben a safeguarding átível a sport, az oktatás, az állami gondoskodás és az előadóművészi szféra területén. Egy mátrixrendszert, amelyben az egyes ágazatok megtartják a saját szakmai kompetenciáikat, de közös, kötelező minimumstandardok, egységes eljárásrendek és független ellenőrzési mechanizmusok kapcsolják össze őket. A biztonságos bejelentési rendszer mellett a prevenció, a képzés, a bejelentők védelme és a bizonyított visszaélések ágazatok közötti követhetősége is közös feladat lenne. Hiszen nem lehet, hogy ami az egyik intézményben elfogadhatatlan, az egy másikban következmények nélkül maradjon. Ami viszont továbbra is frusztráló: bár sok helyen tapasztalunk nyitottságot, túl gyakran érzem úgy, hogy az ajtókat még mindig inkább be kellene rúgni, ahelyett, hogy maguktól kinyílnának a párbeszédre. Így pedig a valódi intézményi elköteleződés és együttműködés kialakítása nehezen halad. Egyelőre ott tartunk, hogy mindenki egyetért a probléma fontosságával, de a beszélgetéseket nem követik konkrét döntések vagy vállalások. Pedig a szándék önmagában nem védi meg az embereket. Ehhez felelősségi körök, számonkérhető működés és valódi intézményi garanciák kellenek.

– Vagyis úgy látja, hogy a sportági belterjesség és az átláthatóság hiánya is hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos ügyek következmények nélkül maradnak?

– Igen, és erre egészen konkrét példák vannak. Egyet szeretnék említeni, amiből talán tisztán látszik, hogy miért nem elegendő, ha minden szervezet saját hatáskörben kezeli az ilyen ügyeket. A Nemzeti Sport 2024. március 9-i, Tetű és strandpapucs című publicisztikája éppen a dartsot említette olyan sportágként, amelynek példaképei valószínűleg nem váltak gyermekbántalmazás áldozataivá. Két héttel később a Magyar Dartsszövetség hivatalos jegyzőkönyvében már egy gyermekvédelmi üggyel összefüggésben tett feljelentés és az edzői abúzusra vonatkozó panaszokat vizsgáló bizottság felállítása szerepelt. Az áprilisi jegyzőkönyvből pedig kiderült, hogy a felkért bizottság nem vállalta a vizsgálatot, és még a sajtóközlemény szükségességéről is vita folyt.

– És akkor jogos a kérdés, hogy mi történik azokkal a bejelentésekkel, amelyek nem kerülnek nyilvánosságra?

– Így van. Ki ellenőrzi, hogy valóban kivizsgálták őket? Hogyan akadályozzuk meg, hogy valaki egy bizonyított visszaélés után egyszerűen másik klubban, másik sportágban vagy mondjuk az oktatási szférában folytassa a munkáját? Szükség van egy olyan független rendszerre, amelyben a bejelentéseknek követhető útjuk van, a bizonyított visszaéléseknek pedig valódi következménye. Természetesen nem arról beszélek, hogy bárkit egyetlen állítás alapján megbélyegezzünk. A tisztességes eljárás a bejelentőt és a bepanaszolt személyt egyaránt védi.

„A biztonságos közeg nem a teljesítmény ellen van”

Csipes Tamara szerint több területen is valódi változásra van szükség (Fotó: Kovács Péter)

– Korábbi safeguarding témájú interjúnkban dr. Gál Andrea szociológus éppen az amerikai példát tartotta követendőnek, ahol transzparensen elérhetőek az ilyen visszaélésekben érintett személyek előéletéről szóló közérdekű adatok. Folytassuk most azzal a tevékenységgel, amelyben a neve többször is felbukkant. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány munkájában már évek óta részt vesz, a Nemecsek Program kialakításában sportolói oldalról vállalt szerepet. Hogyan került kapcsolatba velük?

– 2021-ben kértek fel a Hintalovon nagykövetének, majd a Nemecsek Program sportközösségekre történő kiterjesztésében is részt vettem. Egy éven át dolgoztunk együtt a sportolói tanácsadó testületben. Az volt az egyik legfontosabb tapasztalatom, hogy nem kész megoldásokat akartak ráerőltetni a sport világára, hanem valóban kíváncsiak voltak a sportolók tapasztalataira. Gyurkó Szilviától rengeteget tanultam, és remélem, én is hozzá tudtam tenni ahhoz, hogy a szakmai elképzelések a gyakorlatban is működjenek. Ma is azt gondolom, hogy csak akkor lehet jól működő rendszert kialakítani, ha a sportoló, a szülő és az edző szempontjait egyaránt figyelembe vesszük.

– Mit szeretne látni tíz év múlva? Milyen lenne az a sportközeg, amelyben a saját gyermeke és a következő generáció már biztonságban nőhet fel?

– Először is azt szeretném, ha nem kellene újabb és újabb bántalmazási ügyeknek vagy ilyen témájú újságcikkeknek megjelenniük ahhoz, hogy egyáltalán igény legyen a biztonságos közegre. Az is jó lenne, ha tíz-húsz év múlva már nem az lenne a válasz, hogy »mi mindig így csináltuk«. Fontosnak tartom azt is, hogy ne kizárólag az edzők és a sportolók egyéni felelősségéről beszéljünk, ugyanakkor évek óta hangsúlyozom, hogy rendszert kell váltani, és ez erre a témára is igaz. Hiszen az utánpótlássportban tapasztalható teljesítménykényszernek rendszerszintű okai is vannak. Sok edző rendkívül alacsony fizetésért dolgozik, miközben az eredményességhez kötött juttatások jelenthetik a többletjövedelem egyik lehetőségét. Így a rendszer már egészen fiatal korban az eredmények kikényszerítése felé terelheti őket. Ennek a nyomása pedig végül a gyerekeken csapódhat le. Ez természetesen senkit sem ment fel a bántalmazás felelőssége alól, de fontos megérteni, hogy sok esetben az edzők maguk is a rendszer kiszolgáltatott szereplői. Ha valódi változást akarunk, nekik is megfelelő anyagi megbecsülést, képzést és szakmai támogatást kell biztosítanunk. Tíz év múlva egy olyan világos és kiszámítható rendszert szeretnék látni, ahol a biztonság minden szereplő közös érdeke, és a megelőzésnek legalább akkora szerepe van, mint a felelősségre vonásnak. Ahol arról beszélgetünk, közegtől függetlenül, hogy milyen környezetre van szükségünk ahhoz, hogy a legtöbbet ki tudjuk hozni magunkból anélkül, hogy közben sérülnénk. Azt szeretném, hogy ne egy kipipálandó adminisztratív kötelezettség legyen a safeguarding, mint ma, hanem a sportkultúra része. Ugyanis a teljesítmény és az emberi méltóság nem egymás ellentétei.