Dunaszerdahelyi gála Nagymihályban

A nagymihályi stadionban már az első perctől látszott, ki az úr a pályán. A DAC sorra vezette támadásait, és a helyzetek alapján már az első negyedóra után több góllal kellett volna vezetnie. Óriási volt a vendégek fölénye, amely a 27. percben góllá érett. Méghozzá egy különös találattal. Ha nem sikerült a dunaszerdahelyieknek a kapuba találniuk, akkor „segítettek” a hazaiak. Matej Trusa lövése a kapus, Adam Jakubech lábáról a nagymihályi védőre, Lukás Pauschekre pattant, akiről a labda a kapuba került.

Miután a már említett Trusa a kihagyhatatlant is kihagyta, amikor egy méterről a földön fekvő kapusba lőtt, a szünetre csak egygólos előnnyel vonulhattak a vendégek. A statisztika 45 perc után: xG 0,03–1,24, labdabirtoklás 26%–74%, lövések 1–12, kapura tartó lövések 1–6, szögletek 1–8.

A szünet után folytatták a vendégek a helyzetek kihagyását. A DAC szurkolói attól tartottak, hogy a hazaiak a semmiből egyenlítenek, de nem így történt. Előbb Prince Owusu átadása után Samsindin Ouro közelről talált a kapuba, majd ismét Owusu volt az előkészítő, és a csereként beálló Alioune Sylla szerezte meg a harmadik vendéggólt. Bár az utolsó percben büntetőhöz jutott Nagymihály, Vasilios Theofanopoulos lövését Filippe kapus hárította.

A sárga-kékek 1686 néző előtt ismét bebizonyították, hogy ebben az idényben rendkívül erős csapatot alkotnak. A felvidéki csapat tovább robog, és meccshátrány ellenére hárompontos előnnyel vezeti a Niké Ligát.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Trencsén–Besztercebánya 0–1

Besztercebánya: Szánthó Regő nem volt a meccskeretben.

Nagymihály–Dunaszerdahelyi AC 0–3

DAC: Tuboly Máté nem volt a keret tagja.