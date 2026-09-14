Légióskörkép: Szoboszlai a 30. gólját lőtte a Poolban; 8 magyar találat; Bárány visszatért

A gólok sorát a múlt héten Szoboszlai Dominik nyitotta meg, méghozzá a legrangosabb sorozatban, a Bajnokok Ligájában. A Liverpool FC középpályása az Atlético Madrid elleni hazai meccsen előbb áthámozta magát két védőn, majd a Ronald Araujótól sarokkal visszakapott labdát tíz méterről a hosszú alsóba lőtte – ezzel egyenlített a Liverpool, amely a második félidőben fordított is és 2–1-re győzött. Szoboszlai tétmeccsen ebben az idényben a második gólját szerzete, a BL-ben pályafutása során a 45. találkozóján a 13. találatát jegyezte, a Liverpoolban összesen pedig a 30. gólját lőtte (és az azóta játszott bajnokival együtt már 152 mérkőzésnél tart a vörösöknél).

SZOBOSZLAI DOMINIK HARMINCADIK LIVERPOOLI GÓLJA

A hét közepén Szoboszlai mellett az amerikai profi ligában szereplő támadók szállították még a gólokat a magyar légiósok közül. A Torontóban szereplő Sallói Dániel egy fejessel egyenlített a Nashville ellen, majd a meccs végén ő harcolt meg a labdáért, amiből végül a csapattársa egyenlített (nem volt klasszikus gólpassz, de mivel róla pttant tovább a labda, a statisztikákban gólpasszként szerepel), a magyar támadó a hetedik gólját szerezte az MLS-ben, ebben az idényben. Gazdag Dániel az első gólját lőtte új csapatában, a New Englandben, amely ráadásul győztes gól volt a New York City otthonában: a 93. percben mellel átvett egy beadást, majd 11 méterről a bal alsóba lőtt. Az MLS-ben ez volt a negyedik gólja ebben az idényben, a szeptemberi klubvátlása óta viszont az első, tehát a harmadik amerikai csapatában is van már gólja (az MLS-ben összesen 183 meccsen 71 gólnál tart).

SALLÓI DÁNIEL FEJES GÓLJA

THAT CORBEANU x SALLOI CONNECTION‼️‼️ pic.twitter.com/lsHhkATEcF — Toronto FC (@TorontoFC) September 10, 2026

GAZDAG DÁNIEL GYŐZTES GÓLJA

Dániel Gazdag! 🤯



Second half stoppage time goal to put @NERevolution ahead! pic.twitter.com/ECpAg4d6jX — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026

Szombaton előbb a 31-szeres magyar válogatott Callum Styles lőtt 19 méterről, jobbról nagy gólt a hosszú alsóba az angol másodosztályú West Bromwichban a QPR elleni 1–1-es meccsen (ez már a 2. gólja volt az idényben hét forduló alatt), majd a török élvonalbeli Konyasporban a negyedik bajnokiján megszerezte az első gólját Tóth Rajmund, amivel csapata 1–0-ra nyert is a két korábbi BL-győztest, Mohamed Szalahot és a brazil Fabinhót soraiban tudó Trabzonspor ellen. A 22 éves válogatott középpályás a saját térfeléről indulva végigfutott a pályán egy kontratámadással, majd a balról érkező labdát remek átvétel után 11 méterről lőtte a kapuba.

CALLUM STYLES NAGY GÓLJA

MINTASZERŰ KONTRA VÉGÉN NAGYSZERŰ LABDAÁTVÉTEL ÉS A GÓL – TÓTH RAJMUNDTÓL

Pénteken és szombaton a szomszédos országokban is szereztek gólt magyar légiósok. A román élvonalban, az FK Csíkszeredában Eppel Márton fejelt gólt közelről Pászka Lóránd felívelt szabadrúgásából, de csapatuk 3–1-re kikapott a Dinamo Bucurestitől. A 34 éves csatár egymás után a harmadik bajnoki meccsén már a negyedik gólját szerezte. Szlovákiában, Besztercebányán Szánthó Regő a 97. percben lőtt hatalmas győztes gólt a Szakolca ellen, jobbal, úgy 23-24 méterről, amivel hét meccs után három gólnál tart a szezonban.

EPPEL FEJES GÓLJÁVAL INDULT A CSÍKSZEREDA MECCSE

Vasárnapra is maradt egy magyaros gól, méghozzá a német élvonalból, Willi Orbántól, aki bal oldali szabadrúgást követően továbbított közvetlen közelről a kapuba, az RB Leipzig 5–0-ra nyert a Hamburg ellen. A 68-szoros magyar válogatott védőnek a bajnokságban, a 3. fordulóban ez volt az első gólja (de betalált már a Német Kupában is).

WILLI ORBÁN GÓLJA A 71. PERCBEN, AMI UTÁN AZ EGÉSZ STADION A NEVÉT SKANDÁLTA

A múlt hét krónikájához tartozik még, hogy a Cseh Kupa 4. fordulójában, a Sigma Olomoucban Baráth Péter a tizenegyesrúgások során értékesítette a maga lövését, de csapata 1–1-es döntetlen után 4–3-ra így is elbukta a Prostejov elleni párbajt. Ausztriában a Wolfsberger AC otthonában 3–0-ra nyerő Rapidban Bolla Bendgúz gólpasszt adott (12 tétmeccsen öt gólpassznál tart az idényben). Hollandiában pedig visszatért a pályára a 26 éves csatár, Bárány Donát, aki a 67. percben állt be az ADO Den Haagba a Twente elleni, 2–0-ra elveszített bajnokin, ez volt az első meccse új csapatában, azok után, hogy júliusban sérülten is szerződtették Debrecenből. Mint ismert, még március 31-én, a második válogatott meccsén szenvedett bokasérülést a görögök ellen, azóta több mint öt hónapot hagyott ki, most játszhatott újra.

Az első és másodosztályban játszó magyar légiósok, válogatott játékosok múlt heti szereplése:

SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyprus League

Pafosz–Olympiakosz Nicosia 0–0

Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.

Arisz–Omonia Nicosia 1–4

Arisz: Szakos Bence a 75. percben állt be.

Omonia Nicosia: Loic Nego kispados volt.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Perszepolisz–Zob Ahan 2–0

Perszepolisz: Gera Dániel nem volt a keret tagja.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Wieczysta Kraków–Zaglebie Lubin 1–1

Zaglebie: Szabó Levente nem volt a keret tagja.

Pogon Szczecin–Wisla Plock 1–1

Pogon: Szalai Attila a 85. percben állt be, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt a keret tagja.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Alanyaspor 1–0

Rizespor: Mocsi Attila kezdőként 82 percet játszott.

SZEPTEMBER 8., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

Ligaszakasz

AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) 1–0

AEK: Varga Barnabás és Vitális Milán is végigjátszotta a mérkőzést.

Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 3–2

Villarreal: Gulácsi Péter végigvédte a mérkőzést.

ANGLIA

Ligakupa, 3. forduló

AFC Bournemouth–Lincoln City 4–0

Bournemouth: Tóth Alex a 62. percben állt be.

Championship

Blackburn Rovers–Sheffield United 1–2

Blackburn: Tóth Balázs kispados volt.

FINNORSZÁG

Veikkausliiga, alsóház

Ilves–Jaro 2–0

Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, 2. forduló

Récse–Somorja 1–2

Somorja: Tóth Dániel nem volt a keretben.

SZEPTEMBER 9., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Ligaszakasz

Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 2–1

Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a 88. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 40. percben ő szerezte csapata első gólját.

Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) 3–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

ANGLIA

Championship

Derby County–West Bromwich Albion 0–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

CSEHORSZÁG

Cseh Kupa, 4. forduló

Prostejov–Sigma Olomouc 2–2 – 11-esekkel 4–3

Sigma: Baráth Péter a szünetben állt be, a tizenegyespárbaj során betalált.

Zizkov–Sparta Praha 0–5

Sparta Praha: Hegyi Krisztián védte csapata kapuját, Vitályos Viktor szintén végig a pályán volt.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Toronto FC–Nashville SC 2–1

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, ő fejelte csapata első gólját, majd készítette elő a 93. percben a győztes gólt is.

New York City–New England Revolution 1–2

New England: Gazdag Dániel a 72. percben állt be, ő rúgta a győztes gólt.

Chicago Fire–Inter Miami 1–1

Miami: Pintér Dániel kispados volt.

HORVÁTORSZÁG

Horvát Kupa, 2. forduló

Segesta–NK Osijek 3–1

Osijek: Bakti Balázs kezdett, a 74. percben lecserélték.

SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK

BAJNOKOK LIGÁJA

Ligaszakasz

Como (olasz)–RB Leipzig (német) 4–1

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

SZEPTEMBER 11., PÉNTEK

AUSZTRIA

Bundesliga

Ried–Salzburg 1–1

Salzburg: Redzic Damir a 73. percben állt be.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Imisli–Neftci 2–3

Neftci: Skribek Alen végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

AEL Limassol–Nea Szalamina 2–1

Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.

DÁNIA

Superliga

FC Köbenhavn–Horsens 2–0

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, a 85. percben sárga lapot kapott, Németh Hunor a 79. percben állt be.

HOLLANDIA

Eredivisie

AZ–Willem II Tilburg 1–1

AZ: Kovács Bendegúz a 88. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–Motor Lublin 2–1

Raków: Molnár Ádin kispados volt.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Schalke 04 1–3

Union: Schäfer András a szünetben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Csíkszereda–Dinamo Bucuresti 1–3

Csíkszereda: Czékus Ádám, Ódor Máté, Szabó Alex, a gólszerző Eppel Márton, valamint a gólpasszt adó és sárga lapot kapó Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Horváth Artúr kezdőként 71 percet játszott, Tajti Mátyás váltotta, Hegedűs János, Magyar Zsolt és Szalay Szabolcs kispados volt.

SZLOVÉNIA

Prva liga

Grosuplje–Nafta Lendva 1–2

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem került be a meccskeretbe, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás kezdett, a 81. percben lecserélték.

SZEPTEMBER 12., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool FC–Fulham 0–0

Liverpool: Kerkez Milos a szünetben állt be, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.

AFC Bournemouth–Brentford 2–2

Bournemouth: Tóth Alex csere volt, nem lépett pályára.

Championship

West Bromwich Albion–Queens Park Rangers 1–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 41. percben gólt szerzett.

Charlton Athletic–Portsmouth 0–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.

Blackburn Rovers–Millwall 3–1

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga

Wolfsberger AC–SK Rapid 0–3

SK Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 35. percben gólpasszt adott, a 73. percben pedig sárga lapot kapott.

BELGIUM

Jupiler League

Westerlo–Standard Liege 4–2

Westerlo: Balogh Botond csere volt, nem lépett pályára.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–APOEL 2–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdő volt, a 86. percben lecserélték.

Omonia Nicosia–Apollon 0–0

Omonia Nicosia: Loic Nego csere volt, nem lépett pályára.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sparta Praha–Jablonec 2–0

Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor csere volt, egyikük sem lépett pályára.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Orlando City–Toronto FC 3–0

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

Inter Miami–Nashville SC 2–2

Miami: Pintér Dániel nem állt be.

FINNORSZÁG

Veikkausliiga, alsóház

Jaro–SJK 1–1

Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést, a 63. percben sárga lapot kapott.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

Dunkerque–Saint-Étienne 2–1

Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

HOLLANDIA

Eredivisie

Twente–Den Haag 2–0

Den Haag: Bárány Donát a 67. percben lépett pályára.

Go Ahead Eagles–Groningen 1–1

Groningen: Csinger Márk végigjátszotta a mérkőzést.

HORVÁTORSZÁG

HNL

NK Osijek–Dinamo Zagreb 4–2

Osijek: Bakti Balázs a 77. percben lépett pályára.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Zaglebie Lubin–GKS Katowice 2–1

Zaglebie: Szabó Levente nem volt kerettag.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

VfL Bochum–Greuther Fürth 1–1

Fürth: Keresztes Krisztián kezdőként lépett pályára, az 57. percben lecserélték.

St. Pauli–Wolfsburg 1–0

Wolfsburg: Dárdai Bence a 65. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Sepsi OSK–CFR 3–1

Sepsi: Sigér Dávid nem volt kerettag.

Liga 2 (II. osztály)

Afumati–ASA Marosvásárhely 2–2

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence az 53. percben állt be.

Poli Temesvár–Stefanesti 2–1

Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

Metaloglobus–CSM Olimpia 1–1

CSM Olimpia: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Córdoba–Almería 0–2

Almería: Yaakobishvili Áron csere volt, nem lépett pályára.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Trencsén–Dunaszerdahelyi AC 1–4

DAC: Tuboly Máté nem volt kerettag.

Besztercebánya–Szakolca 3–2

Besztercebánya: Szánthó Regő a 71. percben lépett pályára, ő szerezte a győztes gólt a 97. percben.

2. liga (II. osztály)

Somorja–Galánta 3–2

Somorja: Tóth Dániel nem volt kerettag.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Eyüpspor–Rizespor 0–2

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést, a 63. percben sárga lapot kapott.

Konyaspor–Trabzonspor 1–0

Konyaspor: Tóth Rajmund végigjátszotta a mérkőzést, a 2. percben ő szerezte csapata gólját.

SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Tirol–Hartberg 2–2

Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a találkozót.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Zira–Qarabag 1–1

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést, s 70. percben sárga lapot kapott.

BELGIUM

Jupiler League

Zulte-Waregem–Charleroi 0–1

Waregem: Átrok Zalán kezdőként lépett pályára, a 76. percben lecserélték.

La Louviére–Kortrijk 3–0

La Louviére: Gruber Zsombor és Kovács Mátyás is kezdőként lépett pályára, előbbit a 63. percben, utóbbit a szünetben cserélték le.

Challenger Pro League (II. osztály)

RFC Liege–Club NXT U23 4–4

FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keretben.

BULGÁRIA

Parva Liga

Szlavia Szófia–Szpartak Várna 0–0

Várna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

Olympiakosz Nicosia–Omonia Május 29. 3–3

Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Plzen–Sigma Olomouc 2–3

Sigma: Baráth Péter a bemelegítés során megsérült, nem lépett pályára.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Chicago Fire–New England Revolution 1–2

New England: Gazdag Dániel kezdett, a 69. percben lecserélték.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Aszterasz Tripolisz–AEK Athén 1–1

AEK Athén: Varga Barnabás az 52. percben állt be, Vitális Milán a kispadon tekintette meg a mérkőzést.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Hejbar Horamabad–Perszepolisz – elhalasztották

Perszepolisz: Gera Dániel

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Wieczysta Kraków 2–0

Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila nem volt a keretben.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Hamburger SV 5–0

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, a 71. percben gólt szerzett.

2. Bundesliga (II. osztály)

Osnabrück–Hertha BSC 1–3

Hertha: Dárdai Márton csere volt, nem lépett pályára.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Famalicao–Sporting CP 1–1

Famalicao: Szűcs Tamás végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Metalul Buzau–Unirea Slobozia 2–0

Unirea Slobozia: Bobál Gergely az 57. percben lépett pályára.

SZERBIA

Szuperliga

Partizan Beograd–Vojvodina 2–3

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Kocaelispor 1–0

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

SZEPTEMBER 14., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyprus League

19.00: Kraszava–Arisz Limasszol

Arisz: Szakos Bence

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

20.00: PSV II–AZ II

AZ: Kovács Bendegúz

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

19.45: Rio Ave–Estrela

Rio Ave: Nikitscher Tamás

21.15: Moreirense–Marítimo

Marítimo: Szalai Gábor

SPANYOLORSZÁG

La Liga

21.00: Villarreal–Real Betis

Villarreal: Gulácsi Péter

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

19.00: Sirius–Degerfors

Sirius: Vancsa Zalán