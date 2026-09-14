Légióskörkép: Szoboszlai a 30. gólját lőtte a Poolban; 8 magyar találat; Bárány visszatért

A gólok sorát a múlt héten Szoboszlai Dominik nyitotta meg, méghozzá a legrangosabb sorozatban, a Bajnokok Ligájában. A Liverpool FC középpályása az Atlético Madrid elleni hazai meccsen előbb áthámozta magát két védőn, majd a Ronald Araujótól sarokkal visszakapott labdát tíz méterről a hosszú alsóba lőtte – ezzel egyenlített a Liverpool, amely a második félidőben fordított is és 2–1-re győzött. Szoboszlai tétmeccsen ebben az idényben a második gólját szerzete, a BL-ben pályafutása során a 45. találkozóján a 13. találatát jegyezte, a Liverpoolban összesen pedig a 30. gólját lőtte (és az azóta játszott bajnokival együtt már 152 mérkőzésnél tart a vörösöknél).
SZOBOSZLAI DOMINIK HARMINCADIK LIVERPOOLI GÓLJA
A hét közepén Szoboszlai mellett az amerikai profi ligában szereplő támadók szállították még a gólokat a magyar légiósok közül. A Torontóban szereplő Sallói Dániel egy fejessel egyenlített a Nashville ellen, majd a meccs végén ő harcolt meg a labdáért, amiből végül a csapattársa egyenlített (nem volt klasszikus gólpassz, de mivel róla pttant tovább a labda, a statisztikákban gólpasszként szerepel), a magyar támadó a hetedik gólját szerezte az MLS-ben, ebben az idényben. Gazdag Dániel az első gólját lőtte új csapatában, a New Englandben, amely ráadásul győztes gól volt a New York City otthonában: a 93. percben mellel átvett egy beadást, majd 11 méterről a bal alsóba lőtt. Az MLS-ben ez volt a negyedik gólja ebben az idényben, a szeptemberi klubvátlása óta viszont az első, tehát a harmadik amerikai csapatában is van már gólja (az MLS-ben összesen 183 meccsen 71 gólnál tart).
SALLÓI DÁNIEL FEJES GÓLJA
GAZDAG DÁNIEL GYŐZTES GÓLJA
Szombaton előbb a 31-szeres magyar válogatott Callum Styles lőtt 19 méterről, jobbról nagy gólt a hosszú alsóba az angol másodosztályú West Bromwichban a QPR elleni 1–1-es meccsen (ez már a 2. gólja volt az idényben hét forduló alatt), majd a török élvonalbeli Konyasporban a negyedik bajnokiján megszerezte az első gólját Tóth Rajmund, amivel csapata 1–0-ra nyert is a két korábbi BL-győztest, Mohamed Szalahot és a brazil Fabinhót soraiban tudó Trabzonspor ellen. A 22 éves válogatott középpályás a saját térfeléről indulva végigfutott a pályán egy kontratámadással, majd a balról érkező labdát remek átvétel után 11 méterről lőtte a kapuba.
CALLUM STYLES NAGY GÓLJA
MINTASZERŰ KONTRA VÉGÉN NAGYSZERŰ LABDAÁTVÉTEL ÉS A GÓL – TÓTH RAJMUNDTÓL
Pénteken és szombaton a szomszédos országokban is szereztek gólt magyar légiósok. A román élvonalban, az FK Csíkszeredában Eppel Márton fejelt gólt közelről Pászka Lóránd felívelt szabadrúgásából, de csapatuk 3–1-re kikapott a Dinamo Bucurestitől. A 34 éves csatár egymás után a harmadik bajnoki meccsén már a negyedik gólját szerezte. Szlovákiában, Besztercebányán Szánthó Regő a 97. percben lőtt hatalmas győztes gólt a Szakolca ellen, jobbal, úgy 23-24 méterről, amivel hét meccs után három gólnál tart a szezonban.
EPPEL FEJES GÓLJÁVAL INDULT A CSÍKSZEREDA MECCSE
Vasárnapra is maradt egy magyaros gól, méghozzá a német élvonalból, Willi Orbántól, aki bal oldali szabadrúgást követően továbbított közvetlen közelről a kapuba, az RB Leipzig 5–0-ra nyert a Hamburg ellen. A 68-szoros magyar válogatott védőnek a bajnokságban, a 3. fordulóban ez volt az első gólja (de betalált már a Német Kupában is).
WILLI ORBÁN GÓLJA A 71. PERCBEN, AMI UTÁN AZ EGÉSZ STADION A NEVÉT SKANDÁLTA
A múlt hét krónikájához tartozik még, hogy a Cseh Kupa 4. fordulójában, a Sigma Olomoucban Baráth Péter a tizenegyesrúgások során értékesítette a maga lövését, de csapata 1–1-es döntetlen után 4–3-ra így is elbukta a Prostejov elleni párbajt. Ausztriában a Wolfsberger AC otthonában 3–0-ra nyerő Rapidban Bolla Bendgúz gólpasszt adott (12 tétmeccsen öt gólpassznál tart az idényben). Hollandiában pedig visszatért a pályára a 26 éves csatár, Bárány Donát, aki a 67. percben állt be az ADO Den Haagba a Twente elleni, 2–0-ra elveszített bajnokin, ez volt az első meccse új csapatában, azok után, hogy júliusban sérülten is szerződtették Debrecenből. Mint ismert, még március 31-én, a második válogatott meccsén szenvedett bokasérülést a görögök ellen, azóta több mint öt hónapot hagyott ki, most játszhatott újra.
Az első és másodosztályban játszó magyar légiósok, válogatott játékosok múlt heti szereplése:
SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
Pafosz–Olympiakosz Nicosia 0–0
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.
Arisz–Omonia Nicosia 1–4
Arisz: Szakos Bence a 75. percben állt be.
Omonia Nicosia: Loic Nego kispados volt.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Perszepolisz–Zob Ahan 2–0
Perszepolisz: Gera Dániel nem volt a keret tagja.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Wieczysta Kraków–Zaglebie Lubin 1–1
Zaglebie: Szabó Levente nem volt a keret tagja.
Pogon Szczecin–Wisla Plock 1–1
Pogon: Szalai Attila a 85. percben állt be, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt a keret tagja.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Alanyaspor 1–0
Rizespor: Mocsi Attila kezdőként 82 percet játszott.
SZEPTEMBER 8., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) 1–0
AEK: Varga Barnabás és Vitális Milán is végigjátszotta a mérkőzést.
Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 3–2
Villarreal: Gulácsi Péter végigvédte a mérkőzést.
ANGLIA
Ligakupa, 3. forduló
AFC Bournemouth–Lincoln City 4–0
Bournemouth: Tóth Alex a 62. percben állt be.
Championship
Blackburn Rovers–Sheffield United 1–2
Blackburn: Tóth Balázs kispados volt.
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, alsóház
Ilves–Jaro 2–0
Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 2. forduló
Récse–Somorja 1–2
Somorja: Tóth Dániel nem volt a keretben.
SZEPTEMBER 9., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 2–1
Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a 88. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 40. percben ő szerezte csapata első gólját.
Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) 3–1
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
ANGLIA
Championship
Derby County–West Bromwich Albion 0–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
CSEHORSZÁG
Cseh Kupa, 4. forduló
Prostejov–Sigma Olomouc 2–2 – 11-esekkel 4–3
Sigma: Baráth Péter a szünetben állt be, a tizenegyespárbaj során betalált.
Zizkov–Sparta Praha 0–5
Sparta Praha: Hegyi Krisztián védte csapata kapuját, Vitályos Viktor szintén végig a pályán volt.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Toronto FC–Nashville SC 2–1
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, ő fejelte csapata első gólját, majd készítette elő a 93. percben a győztes gólt is.
New York City–New England Revolution 1–2
New England: Gazdag Dániel a 72. percben állt be, ő rúgta a győztes gólt.
Chicago Fire–Inter Miami 1–1
Miami: Pintér Dániel kispados volt.
HORVÁTORSZÁG
Horvát Kupa, 2. forduló
Segesta–NK Osijek 3–1
Osijek: Bakti Balázs kezdett, a 74. percben lecserélték.
SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
Como (olasz)–RB Leipzig (német) 4–1
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
AUSZTRIA
Bundesliga
Ried–Salzburg 1–1
Salzburg: Redzic Damir a 73. percben állt be.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Imisli–Neftci 2–3
Neftci: Skribek Alen végigjátszotta a mérkőzést.
CIPRUS
Cyprus League
AEL Limassol–Nea Szalamina 2–1
Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.
DÁNIA
Superliga
FC Köbenhavn–Horsens 2–0
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, a 85. percben sárga lapot kapott, Németh Hunor a 79. percben állt be.
HOLLANDIA
Eredivisie
AZ–Willem II Tilburg 1–1
AZ: Kovács Bendegúz a 88. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Motor Lublin 2–1
Raków: Molnár Ádin kispados volt.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Schalke 04 1–3
Union: Schäfer András a szünetben állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Csíkszereda–Dinamo Bucuresti 1–3
Csíkszereda: Czékus Ádám, Ódor Máté, Szabó Alex, a gólszerző Eppel Márton, valamint a gólpasszt adó és sárga lapot kapó Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Horváth Artúr kezdőként 71 percet játszott, Tajti Mátyás váltotta, Hegedűs János, Magyar Zsolt és Szalay Szabolcs kispados volt.
SZLOVÉNIA
Prva liga
Grosuplje–Nafta Lendva 1–2
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem került be a meccskeretbe, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás kezdett, a 81. percben lecserélték.
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Liverpool FC–Fulham 0–0
Liverpool: Kerkez Milos a szünetben állt be, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.
AFC Bournemouth–Brentford 2–2
Bournemouth: Tóth Alex csere volt, nem lépett pályára.
Championship
West Bromwich Albion–Queens Park Rangers 1–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 41. percben gólt szerzett.
Charlton Athletic–Portsmouth 0–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.
Blackburn Rovers–Millwall 3–1
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
AUSZTRIA
Bundesliga
Wolfsberger AC–SK Rapid 0–3
SK Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 35. percben gólpasszt adott, a 73. percben pedig sárga lapot kapott.
BELGIUM
Jupiler League
Westerlo–Standard Liege 4–2
Westerlo: Balogh Botond csere volt, nem lépett pályára.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–APOEL 2–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdő volt, a 86. percben lecserélték.
Omonia Nicosia–Apollon 0–0
Omonia Nicosia: Loic Nego csere volt, nem lépett pályára.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sparta Praha–Jablonec 2–0
Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor csere volt, egyikük sem lépett pályára.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Orlando City–Toronto FC 3–0
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.
Inter Miami–Nashville SC 2–2
Miami: Pintér Dániel nem állt be.
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, alsóház
Jaro–SJK 1–1
Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést, a 63. percben sárga lapot kapott.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Dunkerque–Saint-Étienne 2–1
Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
HOLLANDIA
Eredivisie
Twente–Den Haag 2–0
Den Haag: Bárány Donát a 67. percben lépett pályára.
Go Ahead Eagles–Groningen 1–1
Groningen: Csinger Márk végigjátszotta a mérkőzést.
HORVÁTORSZÁG
HNL
NK Osijek–Dinamo Zagreb 4–2
Osijek: Bakti Balázs a 77. percben lépett pályára.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–GKS Katowice 2–1
Zaglebie: Szabó Levente nem volt kerettag.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
VfL Bochum–Greuther Fürth 1–1
Fürth: Keresztes Krisztián kezdőként lépett pályára, az 57. percben lecserélték.
St. Pauli–Wolfsburg 1–0
Wolfsburg: Dárdai Bence a 65. percben állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Sepsi OSK–CFR 3–1
Sepsi: Sigér Dávid nem volt kerettag.
Liga 2 (II. osztály)
Afumati–ASA Marosvásárhely 2–2
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence az 53. percben állt be.
Poli Temesvár–Stefanesti 2–1
Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
Metaloglobus–CSM Olimpia 1–1
CSM Olimpia: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Córdoba–Almería 0–2
Almería: Yaakobishvili Áron csere volt, nem lépett pályára.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Trencsén–Dunaszerdahelyi AC 1–4
DAC: Tuboly Máté nem volt kerettag.
Besztercebánya–Szakolca 3–2
Besztercebánya: Szánthó Regő a 71. percben lépett pályára, ő szerezte a győztes gólt a 97. percben.
2. liga (II. osztály)
Somorja–Galánta 3–2
Somorja: Tóth Dániel nem volt kerettag.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Eyüpspor–Rizespor 0–2
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést, a 63. percben sárga lapot kapott.
Konyaspor–Trabzonspor 1–0
Konyaspor: Tóth Rajmund végigjátszotta a mérkőzést, a 2. percben ő szerezte csapata gólját.
SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Tirol–Hartberg 2–2
Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a találkozót.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Zira–Qarabag 1–1
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést, s 70. percben sárga lapot kapott.
BELGIUM
Jupiler League
Zulte-Waregem–Charleroi 0–1
Waregem: Átrok Zalán kezdőként lépett pályára, a 76. percben lecserélték.
La Louviére–Kortrijk 3–0
La Louviére: Gruber Zsombor és Kovács Mátyás is kezdőként lépett pályára, előbbit a 63. percben, utóbbit a szünetben cserélték le.
Challenger Pro League (II. osztály)
RFC Liege–Club NXT U23 4–4
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keretben.
BULGÁRIA
Parva Liga
Szlavia Szófia–Szpartak Várna 0–0
Várna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.
CIPRUS
Cyprus League
Olympiakosz Nicosia–Omonia Május 29. 3–3
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Plzen–Sigma Olomouc 2–3
Sigma: Baráth Péter a bemelegítés során megsérült, nem lépett pályára.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Chicago Fire–New England Revolution 1–2
New England: Gazdag Dániel kezdett, a 69. percben lecserélték.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
Aszterasz Tripolisz–AEK Athén 1–1
AEK Athén: Varga Barnabás az 52. percben állt be, Vitális Milán a kispadon tekintette meg a mérkőzést.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Hejbar Horamabad–Perszepolisz – elhalasztották
Perszepolisz: Gera Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Wieczysta Kraków 2–0
Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila nem volt a keretben.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Hamburger SV 5–0
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, a 71. percben gólt szerzett.
2. Bundesliga (II. osztály)
Osnabrück–Hertha BSC 1–3
Hertha: Dárdai Márton csere volt, nem lépett pályára.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Famalicao–Sporting CP 1–1
Famalicao: Szűcs Tamás végigjátszotta a mérkőzést.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Metalul Buzau–Unirea Slobozia 2–0
Unirea Slobozia: Bobál Gergely az 57. percben lépett pályára.
SZERBIA
Szuperliga
Partizan Beograd–Vojvodina 2–3
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Kocaelispor 1–0
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
SZEPTEMBER 14., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Kraszava–Arisz Limasszol
Arisz: Szakos Bence
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: PSV II–AZ II
AZ: Kovács Bendegúz
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.45: Rio Ave–Estrela
Rio Ave: Nikitscher Tamás
21.15: Moreirense–Marítimo
Marítimo: Szalai Gábor
SPANYOLORSZÁG
La Liga
21.00: Villarreal–Real Betis
Villarreal: Gulácsi Péter
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Sirius–Degerfors
Sirius: Vancsa Zalán