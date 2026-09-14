Ittasan, bedrogozva okozott balesetet Daniel Maldini – súlyos büntetést kaphat

A vasárnap hajnalban történt baleset a vártnál súlyosabb következményekkel járhat Daniel Maldini számára – értesült az olasz Sportmediaset. Mint megtudták, a Cagliari támadója (aki nem sokkal előtte győztes gólt szerzett az Atalanta otthonában), Paolo Maldini fia az alkoholteszten, valamint a kábítószer-fogyasztás kimutatására szolgáló gyorsteszten is pozitív eredményt produkált. Ennek következtében bevonták a jogosítványát, és ittas vezetés miatt feljelentést tettek ellene. A végleges eredmények a kórházban elvégzett toxikológiai vizsgálatokat követően válhatnak nyilvánossá.

A 24 éves játékos egy baráti összejövetelről tartott hazafelé, amikor nem adta meg az elsőbbséget, és összeütközött egy balról érkező Volkswagen Golffal. A balesetben összesen hatan voltak érintettek, közülük egyet a helyszínen elláttak a mentők, ötöt kórházba szállítottak. Maldini is kórházba került, de rövid időn belül ki is engedték. Az első alkoholszondás vizsgálat 0.91-es, a második pedig 0.89 mg/l-es értéket mutatott, majd nem sokkal később a kábítószer-fogyasztás kimutatására szolgáló gyorsteszt is pozitív eredményt hozott.

Maldini várhatóan súlyos következményekkel lesz kénytelen szembenézni a következő napokban: egyrészt nyilván csapata, a Cagliari is megbüntetheti a történtek miatt, például jelentős pénzbírsággal is sújthatják. Ennél is súlyosabb következmény lehet azonban a válogatottság elvesztése: pedig teljesítménye alapján Maldininek bőven lett volna esélye, hogy bekerüljön a nemzeti csapat következő keretébe, az olasz válogatottnál alkalmazott szigorú etikai kódex azonban megakadályozhatja, hogy Roberto Mancini a jövőben számítson rá.