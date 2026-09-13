Szánthó Regő a 97. perces győztes góljáról: Eddig nem is tudták, hogy nekem van jobb lábam is

„A kezünkben tartottuk a meccset, sokáig úgy tűnt, marad a 2–1-es vezetésünk. A ráadás harmadik percében ütköztem a vendégek kapusával, a földre kerültem. Felálltam, de a játékvezető a játéktéren kívülre küldött. Tízen maradtunk a pályán, a vendégek pedig kiegyenlítettek. Nagyon ideges voltam. Mondtam, ilyen nincs – kezdte a Nemzeti Sportnak feleleveníteni a történteket Szánthó Regő, aki a 71. percben lépett pályára. – A csípőmmel vannak gondok, ezért nem játszottam a múlt héten Kassán és szombaton is csak csereként léptem pályára. Minden meccs után három-négy napot pihentetnem kell, egyéni edzéseket végzek, s csak ezután csatlakozom a csapathoz. Bízom benne, hogy egyre jobb lesz, és minél többet fogok tudni játszani.”

Szánthó Regő Zsolna elleni remek szabadrúgásgólja bekerült a Niké Liga augusztusi hónapjának öt legszebb találata közé. A szavazás alapján azonban a dunaszerdahelyi Ammar Ramadan gólja lett a legszebb. A magyar játékos szombati bombája ismét ott lehet a legszebbek között, és jó eséllyel pályázhat arra, hogy szeptemberben már az ő találatát válasszák a hónap legszebbjének. A hónap gólja?

Közben letelt a jelzett ötperces ráadás, mivel a Szakolca egyenlítő gólját még ellenőrizte a VAR-rendszer. A besztercebányaiak felálltak a középkezdéshez, a játékvezető jelezte, hogy még egy percig tart a játék. Elsőre a bíró visszafújta a középkezdést, mivel több hazai játékos idő előtt elindult a vendégek kapuja felé.

„A második már jó volt. Jakub Povazanecet faultolták a vendégek, de a bíró továbbot intett. Tibor Slebodník hozzám passzolt, nem lépett ki rám senki, és amikor huszonkét méterre voltam a kaputól, úgy gondoltam: miért ne lőném el a labdát? Megfelelő erőt tettem a lövésbe, remek volt az irány is, és védhetetlenül vágódott a kapu jobb felső sarkába – árulta el a magyar játékos, aki főleg a ballábas bombáiról volt híres. Szombaton azonban jobbal talált a kapuba. – A csapattársaim nevetve meg is jegyezték, hogy eddig nem is tudták, hogy nekem van jobb lábam is.”

Miután a lövése a kapuba jutott, óriási érzelmek szabadultak fel a játéktéren és a nézőtéren egyaránt. „Azokat a pillanatokat nehéz leírni. Azt át kell érezni. Fantasztikus volt. Óriási volt az örömünk, végre megszereztük az első hazai győzelmünket, és feljebb kerültünk a táblázaton.”

A találkozó utolsó perceiről a hazaiak mestere, Daniel Valach is elismerően beszélt. „Ami a vendégek egyenlítő gólja után történt, azért le a kalappal a fiúk előtt, hogy az utolsó leheletükkel is ki tudtak alakítani egy remek akciót, Szánthó Regő pedig megmutatta a zsenialitását” – mondta a sajtótájékoztatón.

A Besztercebánya újoncként az első négy fordulóban az előző idény négy legjobb csapata ellen játszott, és pont nélkül maradt. Mondhatni, az ötödik fordulóban kezdődött számára a bajnokság. Azóta csak egyszer szenvedett vereséget, és hét pontot szerzett. Az újonc legeredményesebb góllövői három találattal az egykori MTK-játékos Róbert Polievka és Szánthó Regő.

„Jól érezzük magunkat a barátnőmmel, Edinával a városban. Már megszoktuk Besztercebányát, nagyon szeretjük. Nyugodt, és egyben mindent megtalálunk itt, amire szükségünk van. Remek helyek vannak itt és a környéken is, ahol jókat tudunk sétálni a kutyusunkkal. A legfontosabb azonban az, hogy sikeresek legyünk a Duklával” – zárta le Szánthó Regő.