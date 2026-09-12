FC Köbenhavn: Németh Hunor bemutatkozott a dán bajnokságban

A koppenhágaiak nyáron szerződtetett másik magyar légiósa, Markgráf Ákos végig a pályán volt az újonc Horsens ellen; neki ez a harmadik dán bajnokija volt.

A 2–0-ra nyerő FCK az eddigi nyolc bajnoki mérkőzésén 21 pontot gyűjtött, és vezeti a bajnokság tabelláját.

DÁNIA

Superliga, 8. forduló

FC Köbenhavn–Horsens 2–0

Az élcsoport: 1. FC Köbenhavn 21 pont, 2. Midtjylland 15 pont (7), 3. Nordsjaelland 14 pont (7), …7. Horsens 10 pont

AUSZTRIA

Bundesliga

Ried–Salzburg 1–1

Salzburg: Redzic Damir a 73. percben állt be.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Imisli–Neftci 2–3

Neftci: Skribek Alen végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

AEL Limassol–Nea Szalamina 2–1

Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.

HOLLANDIA

Eredivisie

AZ–Willem II Tilburg 1–1

AZ: Kovács Bendegúz a 88. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–Motor Lublin 2–1

Raków: Molnár Ádin kispados volt.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Schalke 04 1–3

Union: Schäfer András a szünetben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Csíkszereda–Dinamo Bucuresti 1–3

Csíkszereda: Czékus Ádám, Ódor Máté, Szabó Alex, a gólszerző Eppel Márton, valamint a gólpasszt adó és sárga lapot kapó Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Horváth Artúr kezdőként 71 percet játszott, Tajti Mátyás váltotta, Hegedűs János, Magyar Zsolt és Szalay Szabolcs kispados volt.

SZLOVÉNIA

Prva liga

Grosuplje–Nafta Lendva 1–2

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem került be a meccskeretbe, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás kezdett, a 81. percben lecserélték.