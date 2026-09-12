Nemzeti Sportrádió

FC Köbenhavn: Németh Hunor bemutatkozott a dán bajnokságban

K. Zs.K. Zs.
2026.09.12. 08:03
Németh Hunor és egy másik koppenhágai fiatal, Marvin Nasnas a pénteki mérkőzésen (Fotó: Imago images/Gonzales Photo/Tobias Jörgensen)
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légiósok Markgráf Ákos FC Köbenhavn Németh Hunor
Németh Hunor bemutatkozott: péntek este, a Horsens elleni, 2–0-ra megnyert meccsen lépett pályára először dán élvonalbeli bajnoki mérkőzésen a 19 éves magyar labdarúgó.

Németh Hunor nyolcéves kora óta futballozik Dániában – az elmúlt idényt itthon, az MTK-ban töltötte –, az FC Köbenhavn korosztályos csapataiban játszott például az ifjúsági BL-ben (UEFA Youth League), és a pénteki mérkőzés 79. percében elérkezett a dán bajnoki bemutatkozás pillanata, „egy hatalmas megkönnyebbülés”, ahogyan a csapat honlapjának adott interjúban összefoglalta – és amelyhez klubja is gratulált a közösségi médiában.

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„Tapasztalatot szereztem, és ez mindenben megmutatkozott: a döntésekben, a játékban, a hozzáállásban. Összetett fejlődés ez.”

A koppenhágaiak nyáron szerződtetett másik magyar légiósa, Markgráf Ákos végig a pályán volt az újonc Horsens ellen; neki ez a harmadik dán bajnokija volt.

A 2–0-ra nyerő FCK az eddigi nyolc bajnoki mérkőzésén 21 pontot gyűjtött, és vezeti a bajnokság tabelláját.

DÁNIA
Superliga, 8. forduló
FC Köbenhavn–Horsens 2–0
Az élcsoport: 1. FC Köbenhavn 21 pont, 2. Midtjylland 15 pont (7), 3. Nordsjaelland 14 pont (7), …7. Horsens 10 pont

AUSZTRIA
Bundesliga
Ried–Salzburg 1–1
Salzburg: Redzic Damir a 73. percben állt be.

AZERBAJDZSÁN
Premier League
Imisli–Neftci 2–3
Neftci: Skribek Alen végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS
Cyprus League
AEL Limassol–Nea Szalamina 2–1
Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.

HOLLANDIA
Eredivisie
AZ–Willem II Tilburg 1–1
AZ: Kovács Bendegúz a 88. percben állt be.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Motor Lublin 2–1
Raków: Molnár Ádin kispados volt.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Schalke 04 1–3
Union: Schäfer András a szünetben állt be.

ROMÁNIA
Superliga
Csíkszereda–Dinamo Bucuresti 1–3
Csíkszereda: Czékus Ádám, Ódor Máté, Szabó Alex, a gólszerző Eppel Márton, valamint a gólpasszt adó és sárga lapot kapó Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Horváth Artúr kezdőként 71 percet játszott, Tajti Mátyás váltotta, Hegedűs János, Magyar Zsolt és Szalay Szabolcs kispados volt.

SZLOVÉNIA
Prva liga
Grosuplje–Nafta Lendva 1–2
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem került be a meccskeretbe, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás kezdett, a 81. percben lecserélték.

 

légiósok Markgráf Ákos FC Köbenhavn Németh Hunor
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