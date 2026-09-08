Gulácsi bemutatkozott a Villarrealban, amely őrült meccsen kapott ki a dortmundi katlanban

BORUSSIA DORTMUND–VILLARREAL

Nem lehetett azzal vádolni a németországi összecsapás első félidejét, hogy kapkodtuk a fejünket a sok helyzet láttán: a kapura alapvetően a Villarreal volt veszélyesebb, de a befejezések nem sikerültek valami jól – a legnagyobb helyzetet Mikautadze hagyta ki, aki nem számított Buchanan pontos beadására, s ziccerben elrontotta a kapáslövést. A másik oldalon a félidő ráadásáig kellett várni az első komoly lehetőségre: Guirassy a 16-os bal oldalán került lövőhelyzetbe, de a Villarrealban tétmeccsen először lehetőséget kapó Gulácsi Péter jól mozdult ki a gólvonalról, s hárította az éles szögből leadott löketet, így gól nélkül fordultak a felek. Fontos megemlíteni egy szomorú jelenetet is: hazai oldalon Konsztantinosz Karecaszt hordágyon kellett levinni úgy, hogy senki nem bántotta – a BVB később hivatalos közleményben jelezte, hogy a görög támadónak keringési gondjai voltak, s kórházba szállították.

ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

A szünet után láthatóan nagyobb elánnal támadott Niko Kovac csapata, előbb Nwaneri találta el a kapufát, majd összejött a gól is: Beier veszélyes centerezésébe Gulácsi beleért, de a labda pechjére Renato Veigára, a portugál védőről pedig a saját kapujába pattant, öngóllal szerzett vezetést a Dortmund. A Villarreal válaszára nem kellett sokat várni, a spanyolok előbb Oluwaseyi fejesével, majd Pépé lövésével veszélyeztettek – a labda mindkét esetben a kapu fölött zúgott el. A 66. percben aztán siker koronázta a vendégek erőfeszítéseit, Mikautadze szögletét Santiago Mourino bólintotta a rövid sarokba. Alig két perccel később akár fordíthattak volna a spanyolok, de Buchanan átlövését bravúrral védte Kobel.

A BVB sikeresen átvészelte a spanyol rohamokat, majd a meccs hajrájában nekiesett ellenfelének. A 76. percben a frissen becserélt Fábio Silva átlövését még védte Gulácsi, de négy perccel később már a magyar kapus sem tudott segíteni; Jobe Bellingham remek ütemben indította Silvát, aki centerezett, s a középen berobbanó Serhou Guirassy az üres kapuba lőtt – Gulácsi kiszolgáltatott helyzetben volt, nem védhetett. Az ostrom ezután is folytatódott, s Gulácsinak bőven akadt dolga: Fábio Silva ziccerét bravúrral védte a veterán kapus, majd Guirassy értékesített tizenegyese után vehette ki a labdát a hálóból. Percekkel később harmadszor is szembekerült a BVB portugál centerével, s ezúttal is ő jött ki győztesen a párbajból, majd a ráadásban komikus öngóllal szépítettek a vendégek: Pépé közvetlenül a kapura tekert szögletét Kobel Guirassy arcára ütötte, ahonnan a labda a gólvonal mögé pattant. A maradék időben az egyenlítésért ment Inigo Pérez csapata, az utolsó szögletnél Gulácsi is előrehúzódott, de az eredmény már nem változott – a felejthető első félidő után egy fergeteges második játkérész után gyűjtötte be a három pontot a Dortmund. 3–2

Ami Gulácsit illeti: a három kapott gól dacára a magyar kapus magabiztos teljesítménnyel rukkolt ki, a „kötelező” védések mellett két komoly bravúrt is bemutatott, így nem lennénk meglepve, ha a hétvégén már a La Ligában is neki szavazna bizalmat a Villarreal mestere.

LILLE–REAL BETIS

Nem kellett sokat várni a mérkőzés első góljára, a 12. percben Ethan Mbappé tekerte a labdát a jobb szélről Ueda Ajasze fejére, a japán csatár pedig az üres kapuba bólintott. A franciák a folytatásban is dominálták a találkozót, de nem tudták megduplázni az előnyüket. A játékrész hajrájában a Betis Marc Bartra fejesével egyenlített, de percekkel később ismét a hazai közönség ünnepelt, miután Alexsandro is betalált – ugyancsak fejjel.

A fordulás utánis hamar érkezett az újabb gól, Isco bal szélről bekanyarított szabadrúgását Bartra csúsztatta a bal alsóba – saját maga és csapata második találatát jegyezve. A gól eufóriáját sikeresen lovagolta meg a Betis, az 53. percben Rodrigo Riquelme indította remek ütemben Troy Parrottot, a hétvégén a Real Madrid ellen győztes gólt szerző ír csatár pedig előbb elhúzta a labdát Ngoy mellett, majd a kilépő kapus mellett a bal alsóba helyezett. Gyakorlatilag fel sem ocsúdott a fordítás okozta sokkból Davide Ancelotti csapata, s gólhátrány után emberhátrányba is került, miután az első hazai gólt előkészítő Ethan Mbappé odanézés nélkül, visszakézből arcon vágta a Betis védőjét, Natant – a bolgár játékvezető elsőre nem szúrta ki az incidenst, de VAR-vizsgálat után villant a piros lap.

A folytatásban a Lille tíz emberrel is veszélyes volt a Betis kapujára, s több komoly lehetőséget is kidolgozott, ám Manuel Pellegrini együttese kihúzta a lefújásig, így a zöld-fehérek győzelemmel tértek vissza a Bajnokok Ligájába. 2–3

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, KEDD

Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2–1 (K. Mbappé 14., Valverde 23., ill. Carlos Augusto 77.)

Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 3–2 (R. Veiga 53. – öngól, Guirassy 80., 85. – a másodikat 11-esből, ill. Mourino 66., Guirassy 90+4. – öngól)

FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) 0–2 (Haaland 47., 90+1.)

Lille OSC (francia)–Real Betis (spanyol) 2–3 (Ueda 12., Alexsandro 36., ill. Bartra 33., 49., Parrott 53.)

Kiállítva: E. Mbappé (56., Lille)

AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (R. Marin 21.)

AEK Athén: Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt.

FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) 2–3 (Vetlesen 19., Tresoldi 61. – 11-esből, ill. McGinn, 11., Buendía 22., N. Jackson 43.)